Александр Занадворов, владелец сетей супермаркетов «Седьмой континент» и гипермаркетов «Наш», решил полностью выйти из розничного бизнеса. Как сообщает РБК со ссылкой на источники в розничном бизнесе, сделка по выходу из бизнеса будет оформлена как продажа прав аренды всех магазинов, при этом сами помещения остаются в собственности структур Занадворова. Также достигнуто соглашение о продаже самого бренда «Седьмого континента».



Права аренды на часть торговых точек перейдет сети «Лента». Как говорится в ее сообщении, соглашения с компаниями «МКапитал» и ОТЦР (структуры Занадворова) заключены на 15 лет и предполагают аренду 14 гипермаркетов в Москве и регионах, работающих под брендом «Наш», общей торговой площадью 78,4 тыс. кв. м. «Семь гипермаркетов торговой площадью 43,6 тыс. кв. м расположены в Москве. Остальные семь магазинов с торговой площадью 34,8 тыс. кв. м находятся в Московской области, Нижнем Новгороде, Челябинске, Перми, Рязани, Ярославле и Ростове-на-Дону», — следует из сообщения. В рамках сделки «Лента» также приобретает все торговое оборудование магазинов. Как отмечает ритейлер, все магазины будут закрыты примерно на два месяца и вновь заработают уже под брендом «Лента». «У нас есть значительный опыт успешной интеграции активов, поэтому мы уверены, что сделка позволит существенно усилить позиции «Ленты» в Москве, где сегодня мы оперируем 13 гипермаркетами, а также в каждом из регионов», — подчеркнул гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг.



О подписании соглашений о долгосрочной аренде также сообщила «Азбука вкуса». Согласно пресс-релизу компании, ритейлер заключил договор на аренду 18 торговых точек в Москве: Центральном, Северном, Северо-Восточном, Западном, Южном и Юго-Восточном округах столицы. Общая торговая площадь магазинов, которые перешли под управление «Азбуки вкуса», составляет более 12 тыс. кв. м. После реконструкции 15 магазинов будут работать под брендом «Азбука вкуса», три — под брендом «АВ Daily». Компания планирует завершить процесс интеграции в ноябре, в результате общее число супермаркетов «Азбука вкуса» в Москве и Московской области вырастет до 91, число минимаркетов «АВ Daily» — до 25.



Предложение об аренде части помещений супермаркетов «Седьмой континент» также изучает X5 Retail. По информации РБК, предполагается, что Х5 получит 50 из 120 помещений под магазины «у дома» «Пятерочка». Как сообщает издание, права аренды на еще 37 супермаркетов, а также бренд «Седьмой континент» перейдут к давнему партнеру «Седьмого континента» — холдингу «Сладкая жизнь» (дистрибьютор и франчайзи Spar, Eurospar и Spar Express).



Торговая сеть «Седьмой континент» основана в 1994 году Владимиром Груздевым. В 2002 году ее совладельцем стал Александр Занадворов, позднее выкупивший у Груздева его долю. Сейчас сеть насчитывает 140 магазинов в Москве, Московской области и 11 российских городах, указано на сайте ритейлера. Магазины сети представлены в двух форматах — супермаркет «Седьмой континент» и гипермаркет «Наш». В рейтинге крупнейших российских владельцев коммерческих площадей, составленном Forbes по итогам 2016 года, Занадворов занял 14-е место, его совокупный годовой доход от аренды издание оценило в $180 млн. По данным kartoteka.ru, выручка ОАО «Седьмой континент» в 2015 году составила 50,5 млрд руб., чистая прибыль — 359 млн руб.



В 2013 году Занадворов уже пытался продать права аренды на магазины «Седьмого континента». Как сообщал тогда «Коммерсантъ», в августе почти все крупнейшие ритейлеры получили предложение арендовать 130 магазинов на 15 лет общей площадью 450 тыс. кв. м. Наиболее вероятным покупателем тогда называли X5. Однако после получения кредита в 44 млрд руб. от Сбербанка в ноябре 2013 года Занадворов объявил, что отказался от сделки.



В пятницу Сбербанк сообщил о предоставлении «МКапиталу» финансирования на сумму 45 млрд руб. «В комплекс сделок входят предоставление мезонинного финансирования с вхождением департамента инвестиционной деятельности [Сбербанка] в капитал компании-держателя активов на 25% и рефинансирование кредитов группы компаний», — говорится в сообщении Sberbank CIB, представляющей корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Мезонинная часть проекта составляет 20 млрд руб., рефинансирование кредитов — 25 млрд руб.

