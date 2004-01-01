Группа «Руском» бизнесмена Темури Латарии планирует построить в Тюменской области комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров. Как говорится в сообщении администрации региона, мощность предприятия составит 40 тыс. т продукции в год, что практически соответствует производству всех сельхозорганизаций области. По данным Росстата, в 2016 году в Тюменской области произведено 49,1 тыс. т птицы на убой в живом весе, в том числе 46,2 тыс. т — в сельхозорганизациях.



Проект будет реализован в 2018—2019 годах на территории трех муниципальных районов при поддержке региональных властей. В частности, губернатор области Владимир Якушев пообещал содействие в решении вопросов с земельными ресурсами и инженерной инфраструктурой. «Компания будет выпускать новый продукт для реализации за пределами Тюменской области и экспорта», — сообщил Якушев. Как уточнил «Интерфаксу» представитель группы, объем инвестиций планируется на уровне 6,3 млрд руб.



Производство птицы в Уральском федеральном округе в 2016 году составило 400 тыс. т в убойном весе, что в пересчете на душу населения составляет 32,5 кг/чел. в год. Учитывая, что средний уровень потребления птицы в России составляет 30 кг/чел. в год, можно говорить о насыщенности рынка этого округа, замечает руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина Михалева. «Однако необходимо отметить, что 88,8% производства на Урале сосредоточено в Челябинской и Свердловской областях (243 ты. т и 112 тыс. т), при этом в данных регионах проживет лишь 58% населения УФО. Таким образом, Тюменская область является дефицитным регионом, расчетный уровень дефицита составляет 76 тыс. т», — сказала «Агроинвестору» Михалева. Поэтому, делает вывод она, проект «Рускома» имеет довольно хорошую перспективу найти своего потребителя, по крайней мере, в Тюменской области.



Что касается реализации мяса бройлеров за пределами региона и экспорта, то с точки зрения транспортной доступности наиболее перспективным направлением вывоза продукции «Рускома» является Казахстан, полагает Михалева. «Учитывая, что Казахстан — один из крупнейших импортеров мяса птицы из России (объем экспорта в Казахстан в 2016 году составил 29,4 тыс. т или 26% всего вывоза мяса птицы), можно утверждать, что перспективы борьбы за казахского потребителя также высоки», — добавляет эксперт.



В настоящее время «Руском» реализует в Тюменской области проект по выращиванию и переработке индейки годовой мощностью 10 тыс. т. В июне первая птица отправлена на убой, полный запуск всего цикла производства ожидается в конце сентября. До конца года группа планирует получить 3,5 тыс. т мяса индейки. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2,2 млрд руб. Как сообщалось ранее, выход индейководческого комплекса на полную мощностью запланирован на 2018 год.



Группа «Руском» — одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Сибири — создана в 1999 году, на текущий момент активы компании расположены в Омской области и Алтайском крае. В состав группы входят свиноводческий комплекс на 110 тыс. животных, комбикормовый завод мощностью 60 тыс. т продукции в год, элеватор на 30 тыс. т единовременного хранения, а также мясоперерабатывающие предприятия «Сибирские колбасы» и «Алтайские колбасы» (торговые марки «Сибколбасы», «Кормиловский бекон», «Инди»). Земельный банк — 24 тыс. га.



В 2014 году в состав холдинга вошла Морозовская птицефабрика, занимающаяся выращиванием индейки (мощность — 6,5 тыс. т мяса в год) и бройлеров (6,5 тыс. т в год). В марте 2017-го также стало известно о покупке группой за 596 млн руб. имущества обанкротившегося «Альтаир-агро», в том числе двух свинокомплексов, земельных участков и мясоперерабатывающего комплекса. Как сообщал тогда Темури Латария «Коммерсанту», производство на мощностях «Альтаир-Агро» будет запущено в 2019 году, его объемы составят 5 тыс. т свинины в год. По данным тюменской администрации, суммарная выручка предприятий группы «Руском» в 2014 году равнялась 7,3 млрд руб., в 2015-м — 9 млрд руб.

