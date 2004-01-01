Международная компания Bunge, один из крупнейших мировых зернотрейдеров, вновь понизила прогноз по операционной прибыли на 2017 год, сославшись на сокращение маржинальности маслоэкстракционного бизнеса и продаж аграриями произведенной продукции. По итогам года компания рассчитывала получить прибыль до уплаты процентов и налогов в размере $1,49 млрд, в мае этот прогноз был снижен н $1,34 млрд. Согласно обновленной оценке, она в лучшем случае составит $1,03 млрд, что более чем на 30% ниже первоначального плана, сообщает Bloomberg.



Причина пересмотра показателей — мировое перепроизводство соевого шрота, приведшее к падению маржинальности в этой отрасли. Избыток предложения будет оказывать влияние на прибыль в течение всего третьего квартала, указал глава компании Сорен Шредер. Кроме того, Bunge отмечает низкие продажи агрокультур сельхозпроизводителями Бразилии, занявшими выжидательную позицию в надежде на повышение цен, в результате чего загрузка элеваторов, терминалов и заводов Bunge упала. Как сообщил Шредер, несоответствие между теми объемами, на которые рассчитывали переработчики, и объемами продаваемых сельхозпроизводителями агрокультур в Южной Америке «являлось беспрецедентным» во втором квартале этого года.



Согласно опубликованной 2 августа отчетности, за первое полугодие 2017 года Bunge получила $128 млн чистой прибыли, что в 2,8 раза ниже, чем в аналогичный период предыдущего года ($356 млн). В перерасчете на одну акцию показатель снизился до $0,79 с $2,43 В 2016-м. Операционная прибыль за первые шесть месяцев равнялась $218 млн, что почти в 2,5 раза меньше, чем год назад. В зерновом сегменте компании EBIT упала более чем в восемь раз, с $268 млн до $33 млн, в масложировом — со $194 млн до $94 млн. Общий показатель агробизнеса компании сократился в 3,6 раза до $127 млн.



В сегменте продуктов питания EBIT, напротив, показала рост до $89 млн против $87 млн в первом полугодии 2016-го. «Слабая маржинальность и более низкая по сравнению с ожиданиями реализация продукции сельхозпроизводителями привели к сложному второму кварталу в сегменте агробизнеса. В секторе продуктов питания и ингредиентов результаты были ожидаемыми и, в основном, были обусловлены улучшением показателей по пищевым маслам», — пояснил Шредер. Также в первом полугодии вышел в плюс сегмент «сахар и биоэнергетика», показавший прибыль в $3 млн против убытка в $14 млн годом ранее. По оценке главы компании, во второй половине года рост в этом сегменте продолжится.



Bunge Ltd основана в 1818 году, представители компании работают в 30 странах мира. Компания занимается закупкой зерна и маслосемян в основных производящих регионах мира и их транспортировкой, переработкой маслосемян и производством бутилированного растительного масла, майонеза, маргарина и пр., переработкой сахарного тростника, производством муки. Российское подразделение Bunge — «Бунге СНГ» — зарегистрировано в 2004 году. Приоритетными направлениями работы компании в России являются переработка подсолнечника (ТМ «Олейна», Ideal, «Масленица», Primoliva), заготовка и экспорт зерна. По данным Масложирового союза России, в 2016 году «Бунге СНГ» заняла восьмое место среди крупнейших российских переработчиков подсолнечника с долей рынка 4%, среди производителей бутилированного подсолнечного масла компания находится на третьей позиции с долей 8%. В прошлом году Bunge Ltd получила $745 млн чистой прибыли — на 5,82% меньше аналогичного показателя прошлого года.



В мае компания Glencore Agriculture, сельскохозяйственное подразделение трейдера Glencore Plc., объявила, что сделала неформальное предложение Bunge об объединении бизнеса. По мнению аналитиков Credit Suisse, сделка может быть оценена в $12,6-$13,3 млрд, сообщала газета Financial Times. После появления сообщения акции Bunge за день выросли в цене на 16%. По словам Шредера, никакой позиции компании по поводу предложения Glencore пока не выработано.

