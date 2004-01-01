Группа компаний «Благо» выкупила на торгах активы обанкротившейся «Воронежской элеваторной компании». Как следует из материалов единого федерального реестра сведений о банкротстве, итоговая стоимость имущества составила 96 млн руб., что почти в пять раз меньше стартовой цены в 480 млн руб.



Победителем торгов стало ООО «Аквилон», которое, как указано в реестре, «входит в одну группу лиц» с конкурсным кредитором ООО «Компания Благо». По данным kartoteka.ru, ООО «Аквилон» зарегистрировано в ноябре 2012 года в Воронежской области с уставным капиталом 1 млн руб., единственным владельцем является Ольга Фосман. По результатам торгов в собственность «Аквилона» должно перейти производственное имущество должника в Воронежской и Пензенской областях, в том числе зерносклады общей площадью 16 тыс. кв. м., более 8 тыс. кв. м складов, здания и сооружения, промышленной оборудование и земельные участки в 29 га.



Впервые объявление о проведении торгов было опубликовано в январе этого года, начальная цена тогда была определена в 534 млн руб., однако покупателей на активы не нашлось. В ходе повторных торгов весной цена была снижена до 480 млн руб., однако и тогда не было подано ни одной заявки. После этого имущество «Воронежской элеваторной компании» было выставлено на продажу путем публичного предложения со стартовой ценой в 480 млн руб. и минимальной ценой предложения в размере 48 млн руб.



ЗАО «Воронежская элеваторная компания» была учреждена в 2010 году, основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. По данным kartotekа.ru, 99% компании принадлежит кипрской «Стилва Финанс Лимитед» и 1% — Денису Курилову. Компания считается близкой структурам обанкротившейся группы «Маслопродукт» бывшего замминистра сельского хозяйства России Алексея Бажанова, в 2013 году гендиректором «Воронежской элеваторной компании» был глава «Маслопродукта» Николай Роднищев. В конце 2013 года «ВЭК» подала иск о собственном банкротстве, а в феврале 2015-го было открыто конкурсное производство. Установленный в ходе процедуры наблюдения долг предприятия — 1,1 млрд руб. В 2012 году выручка «Воронежской элеваторной компании» составляла 53 млн руб., чистая прибыль — 6 тыс. руб.



Группа «Благо» петербургского предпринимателя Аркадия Фосмана — вертикально интегрированный холдинг, с 1993 года занимается производством растительных масел. По данным Масложирового союза России, по итогам 2016 года группа занимает второе место среди российских производителей бутилированного подсолнечного масла с долей рынка 9% и 10-е место среди крупнейших российских переработчиков подсолнечника (доля — 3%). При этом, как указано на сайте «Благо», группа «имеет положительный опыт интеграции новых производственных активов и торговых оборотов, в том числе реструктуризации предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии».



В марте «Аквилон» выкупил на торгах за 86,39 млн руб. имущество Верхнехавского маслоэкстракционного завода, основного актива обанкротившегося «Маслопродукта». Производственная мощность его цеха рафинации, дезодорации и вымораживания составляет 430 т дезодорированного масла в сутки. Предприятие располагает несколькими собственными элеваторами, железнодорожной веткой и наливным железнодорожным терминалом. Кроме Верхнехавского МЭЗа в состав группы входит Армавирский маслопрессовый завод (объем производства — 200 т рафинированного масла в сутки) и две торговые компании. Производственные мощности позволяют перерабатывать 540 тыс. т семян подсолнечника в год и вырабатывать 235 тыс. т подсолнечного масла. Стоимость активов ГК «Благо», согласно собственным данным, по состоянию на конец сентября 2016 года составляла 15,3 млрд руб., выручка в 2015 году — 19,8 млрд руб.



Бывший владелец подал иск в суд

Как сообщает РБК, принадлежащая Бажанову Morrins Commercial INC подала иск в Высокий суд Лондона к ООО «Аквилон» и Аркадию Фосману. Соответчиком выступает супруга бизнесмена Ольга Фосман. Бывший замглавы Минсельхоза требует компенсации за проданное в 2013—2016 годах имущество компаний, входивших в «Маслопродукт», поскольку, по информации «Коммерсанта», Фосман якобы нарушил договоренности с ним. В 2014 году Фосман обязался выкупить у ликвидаторов и кредиторов активы банкротящегося «Маслопродукта», а затем передать 45% бизнеса Бажанову, однако, по мнению последнего, приобрел через «Аквилон» активы «Маслопродукта» по заниженной цене за 1,6 млрд руб. и стал единственным собственником, сообщало издание. Сумма иска может достичь 30 млн фунтов стерлингов (или 45% компании «Аквилон»).



Фосман сообщил РБК, что «Благо» направила возражения в Лондонский суд против принятия дела к рассмотрению под юрисдикцией Великобритании по данному спору.



«Нам не очень понятно, откуда возникли так называемые договоренности в отношении ГК «Маслопродукт», какими документами они закреплены, ибо нам непонятна сама логика, для чего мы бы могли пойти на такие странные договоренности, — цитирует бизнесмена издание. — Мы не приобретали акции ни одной из компаний, входящих в группу «Маслопродукт», и не вели переговоры на эту тему ни с Бажановым, ни с кем-либо из лиц, входящих в его окружение». Бизнесмен напомнил, что на момент возникновения интересов к активам Верхнехавского МЭЗа все компании «Маслопродукта» находились в процедуре банкротства.



Morrins Commercial INC зарегистрирована на Кипре, 100% компании принадлежит Алексею Бажанову. Весной 2013 года против него, а также трех бывших сотрудников «Маслопродукта» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь шла о хищении около 10 млрд руб. Позже добавилась статья «отмывание денег в особо крупном размере». Бажанов был задержан в 2013 году и девять месяцев провел под стражей, а затем был отпущен под подписку о невыезде. Экс-чиновник отрицает свою вину.

