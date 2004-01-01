Один из крупнейших производителей свинины (входит в топ-5 рейтинга Национального союза свиноводов с долей рынка 4,6% в 2016 году), компания «Агро-Белогорье» заключила восемь контрактов на поставку мясной продукции в Юго-Восточную Азию и три контракта — в страны Таможенного союза, сообщила пресс-служба холдинга. Стратегия группы предполагает поэтапный рост экспорта с достижением показателя в 15,3 тыс. т к 2020 году.



Освоением международной торговли компания занимается около года, с тех пор как в структуре агрохолдинга было создано специальное подразделение — «ЛТД Агро-Белогорье». «В условиях нестабильной внутренней экономической ситуации и невысокого курса рубля экспорт — выгодное направление, — отмечает гендиректор ТД «Агро-Белогорье» Олеся Дмитрова. — Для «Агро-Белогорья» это еще и новый рынок сбыта, ведь группа ежегодно расширяет промышленные мощности. В целом по стране свиноводство развивается активно. К 2020 году рост составит 20%. Необходимость более активного освоения зарубежных рынков очевидна».



В 2016 году, по данным ФТС, Россия вывезла 174 тыс. т мяса и мясных продуктов, что на 80% больше, чем годом ранее. Рост экспорта связан не только с низкой базой прошлых лет. Он стал возможен на фоне сравнительно слабого рубля, поясняет руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. В первом полугодии этого года экспорт свинины вырос вдвое по сравнению с тем же периодом 2016-го — до 9,2 тыс. т, а мяса птицы — в 1,5 раза до почти 50 тыс. т. По итогам года общий вывоз российского мяса может увеличиться примерно на 25% — до 220−230 тыс. т, прогнозирует НМА.



Россия на сегодняшний день открыла для себя рынки 50-ти стран, еще с 43-мя продолжается плотная работа, сообщил на совещании по развитию экспорта, инициированном Россельхознадзором и проводимом на базе мясоперерабатывающего завода «Агро-Белогорья», начальник управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях ведомства Артем Даушев. Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области Татьяна Аушева поделилась данными по экспортной активности белгородского бизнеса. По ее данным, наравне с «Агро-Белогорьем» еще около полусотни предприятий региона аккредитованы на поставку товаров в 72 страны мира. По мнению чиновника, экспортное законодательство страны до сих пор «абсолютно не гармонизировано с требованиями международных организаций, а иногда даже противоречит ему». «На сегодняшний день у нас нет элементарных вещей — идентификации животных на территории всей страны, порядка работы органов надзора при экспортно-импортных операциях. И самое страшное — отсутствие национальных программ по ликвидации и профилактике особо опасных заболеваний», — обращает внимание она.



Чтобы кардинально увеличить объемы экспорта, нужно, прежде всего, решить внутренние эпизоотические проблемы, а во-вторых, обеспечить доступ на другие рынки, считает вице-президент агрохолдинга «Мираторг» Александр Никитин. «В России одно из самых либеральных законодательств по импорту, и, например, Евросоюз, Турция или Китай этим активно пользуются. Но нашу продукцию на свои рынки они пускают неохотно», — недоволен он. По мнению топ-менеджера, снятием этих барьеров должны заниматься и Минэкономразвития, и МИД, и правительство, и даже первое лицо государства.

