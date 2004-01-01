«РСХБ-Страхование» выплатило «Тамбовской индейке» (совместный проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes) 1,57 млн руб. компенсации за гибель свыше 2,8 тыс. индеек. По информации страховой компании, причиной смерти птиц стала асфиксия. Они испугались проникшего в корпус пресмыкающегося и скопились в одном месте помещения, излишняя концентрация индеек спровоцировала у них отек легких.



Стадо индейки общей численностью более 660 тыс. птиц было застраховано от рисков болезни, пожара, отравления, несчастного случая и стихийных бедствий. По результатам рассмотрения предоставленных страхователем документов случай был признан страховым, и «РСХБ-Страхование» выплатило возмещение в соответствии с условиями договора, уточняет компания.



Это не первый случай гибели индеек из-за испуга, например, в 2015 году на одной из птицефабрик компании «Сибирская губерния» произошла массовая гибель птицы. В результате расследования специалисты пришли к выводу, что около 400 индюшат умерли от страха — у 80% погибших птиц был обнаружен разрыв сердечной мышцы.



«Черкизово», крупнейший в стране производитель мяса и комбикормов, согласно рейтингам «Агроинвестора», 30 мая объявила о выходе на проектную мощность в 50 тыс. т комплекса «Тамбовская индейка». «Нам потребовалось пять лет и 10,2 млрд руб., чтобы запустить этот проект», — говорил тогда гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов. По его словам, у мяса индейки очень хороший потенциал на российском рынке, и при необходимости компания может увеличить производственные мощности в два раза. В частности, агрохолдинг хочет расширить проект за счет строительства трех площадок мощностью 20 тыс. т в Липецкой области. Их возведение намечено на 2018 год, уточняет представить «Черкизово».



Согласно предварительному прогнозу Agrifood Strategies, выпуск мяса индейки по итогам 2017 года достигнет 235 тыс. т (плюс 5% к прошлому году). Российский индейководческий сектор в этом году несколько «сжался» по сравнению с 2016-м, когда отрасль показала увеличение более чем на 50%, комментировал ранее «Агроинвестору» президент компании Альберт Давлеев. Российский рынок индейки далеко не насыщен, подтверждает он. По расчетам Agrifood Strategies, при самом негативном сценарии развития, к 2020 году его объем составит 330−350 тыс. т.



В структуру «Черкизово» входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. Большая часть активов располагается на территории Черноземья — в Липецкой, Тамбовской, Орловской и Воронежской областях. В 2016 году группа произвела 903 тыс. т мясной продукции. Выручка холдинга по итогам первого квартала 2017 года увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составила 21 млрд руб. Чистая прибыль достигла 1,9 млрд руб., против убытка в 0,4 млрд руб. год назад. Объем продаж сегмента «Птицеводство» в первом полугодии вырос на 1% и составил 254,9 тыс. т, в сегменте «Свиноводство» продажи увеличились на 13% до 98,4 тыс. т.

