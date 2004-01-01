Чистая прибыль по МСФО группы «Русагро» Вадима Мошковича в январе-июне 2017 года снизилась в девять раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 226 млн руб., сообщила компания в понедельник. Выручка в первом полугодии сократилась на 1,2%, до 37,8 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 33% до 5,4 млрд руб., скорректированная рентабельность по EBITDA снизилась до 14% с 21% в первом полугодии 2016-го.



В первом квартале этого года «Русагро» отчиталась о чистом убытке в 410 млн руб. при одновременном росте выручки на 6% до 18,78 млрд руб. Как отмечал тогда гендиректор холдинга Максим Басов, одна из основных причин появления чистого убытка — рост курса рубля, из-за которого снизился доход во всех сегментах, особенно с учетом профицита сахара, зерна и растительного масла в России. Во втором квартале группа зафиксировала чистую прибыль в размере 570 млн руб., что в 2,9 раза меньше аналогичного периода 2016-го, выручка за три месяца снизилась на 7,3% до 19 млрд руб.



«Во втором квартале 2017 года «Русагро» продемонстрировала неоднозначные результаты из-за низких цен на сахар и зерно. Мясной сегмент улучшил свои финансовые показатели год к году благодаря высокому мировому и внутреннему спросу на свинину и низким ценам на зерно. Сочетание богатого урожая в России, сильного рубля и слабых мировых цен продолжает оказывать давление на прибыль во всех сегментах бизнеса, за исключением мясного подразделения», — сказал гендиректор «Русагро» Максим Басов.



Ключевыми факторами, негативно влияющими на чистую прибыль, действительно стало некоторое укрепление рубля и существенное снижение цен на сахар в конце прошлого года, соглашается аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Впоследствии уровень цен фактически не восстановился и держится на низком уровне по сегодняшний день. Поскольку в структуре прибыли доля от реализации сахара у «Русагро» весьма существенна, то в итоге эти факторы сказались на показателях доходности за первые полгода», — сказал Коренев «Агроинвестору». При этом он заметил, что в отличие от значительного снижения чистой прибыли по сравнению с 2016-м выручка «Русагро» в январе-июне уменьшилась всего на 1,2%. «А в первом квартале 2017 года она увеличилась: согласно отчетности, мясной и сахарный бизнес принесли компании с января по март самую существенную прибавку к выручке. В мясном сегменте она увеличилась на 31%, в сахарном — на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в итоге 20,14 млрд руб. (+8,28%)», — заметил Коренев.



В течение первого полугодия выручка сахарного подразделения снизилась на 4% до 14,6 млрд руб. при падении операционной прибыли в 4,5 раза до 879 млн руб. «Уменьшение продаж в первом полугодии по сравнению с первым полугодием 2016-го связано со снижением на 20% цен на сахар, которое частично было компенсировано более высокими объемами реализации сахара и увеличением продаж побочной и зерновой продукции», — говорится в отчетности «Русагро». Объем производства сахара в первом полугодии вырос в 2,1 раза до 137 тыс. т, продажи в физическом выражении — на 14% до 390 тыс. т при снижении средней цены до 33,9 руб./кг по сравнению с 42,1 руб./кг в первом полугодии 2016-го. Во второй половине 2017 года цена будет находиться на уровне 31 руб./кг, спрогнозировала руководитель управления по инвестициям «Русагро» Светлана Кузнецова, сославшись на предполагаемое перепроизводство сахара в России. «Исходя из текущей ситуации, урожай сахарной свеклы может быть довольно хорошим, мы ожидаем его увеличения на 5% по сравнению с предыдущим годом. Выход сахара, по предварительным данным, прогнозируется на более высоком уровне, чем в прошлом году. Таким образом, производство сахара в этом сезоне будет минимум как в прошлом году. Схожая ситуация и в других компаниях», — пояснила Кузнецова в ходе конференц-звонка.



Выручка «Русагро» в мясном сегменте в первом полугодии выросла на 28% до 10 млрд руб. благодаря росту цен и объема продаж. Так, в январе-июне группой реализовано 88 тыс. т свинины, что на 13% больше, чем в аналогичный период 2016-го, при том что средние цены на свиней увеличились на 14% до 97,2 руб./кг, на переработанное мясо — на 8% до 126,3 руб./кг. Операционная прибыль в мясном сегменте в январе-июне возросла более чем в 20 раз до 1,6 млрд руб.



Масложировой сегмент сократил выручку на 17% до 9,6 млрд руб. при росте операционного убытка в 2,9 раза до 374 млн руб., что группа объясняет снижением цен и сокращением продаж бутилированного подсолнечного масла, майонеза и маргарина екатеринбургским «Жировым комбинатом». Сельскохозяйственный бизнес «Русагро» нарастил в первом полугодии выручку на 10% до 5 млрд руб. при увеличении операционного убытка почти в 26 раз до 1,9 млрд руб. Как следует из отчета, к 30 июня под контролем группы по-прежнему находилось 664 тыс. га сельхозземель. Согласно апрельскому рейтингу BEFL, среди крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России «Русагро» находится на втором месте, уступая лишь группе «Продимекс». По словам Кузнецовой, прогнозы на урожай как сахарной свеклы, так и других агрокультур в этом году ожидается высоким — на уровне прошлого года.



Как отметил Басов, в первом полугодии капитальные затраты компании достигли рекордного значения, большая их часть пошла в мясной сегмент и на реализацию дальневосточного проекта. В соответствии с отчетом, капитальные затраты группы за шесть месяцев составили 7,3 млрд руб., по итогам 2017 года эта сумма вырастет до 20−27 млрд руб., сообщила Кузнецова в ходе конференц-звонка. По ее словам, в настоящее время группа приступила к строительству трех свиноводческих комплексов на Дальнем Востоке. «В середине 2018 года мы планируем начать поставку свиней на фермы. Выпуск первой продукции ожидается в начале 2020 года», — рассказала она. Как сообщал в июне председатель совета директоров группы «Русагро» Вадим Мошкович, по завершении первого этапа дальневосточного проекта объем производства составит 100 тыс. т свинины, дальнейшее развитие проекта будет зависеть от открытия экспортных рынков.



Группа «Русагро» основана в 1995 году, является 10-м в стране производителем мяса, согласно составленному «Агроинвестором» рейтингу по итогам 2015 года, и восьмым производителем комбикормов по результатам 2016-го. Компания входит в топ-3 российских производителей сахара (14%) и в топ-10 переработчиков подсолнечника (6%). По состоянию на конец декабря 2016 года основным владельцем компании была семья Вадима Мошковича (70,7%), еще 6,9% принадлежало Максиму Басову, на казначейские акции приходилось 1,6% выпущенных бумаг, free float — 20,7%. К концу июля Басов увеличил свою долю до 7,2%. Выручка «Русагро» в прошлом году составила 84,25 млрд руб., прибавив за год 16,3%, чистая прибыль снизилась в 1,7 раза до 13,7 млрд руб.

