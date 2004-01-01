Группа компаний «Агроэко» в 2017 году планирует произвести 97 тыс. т свинины — на 18% больше, чем по итогам прошлого года, рассказал «Агроинвестору» председатель совета директоров холдинга Владимир Маслов. «Во второй половине 2016 — начале 2017 года мы запустили в эксплуатацию еще 10 производственных объектов — шесть товарных свинокомплексов и четыре площадки селекционно-генетического центра. В следующем году новые объекты выйдут на полную мощность», — уточнил он. Сейчас проектная мощность компании составляет 150 тыс. т свинины.



Что касается долгосрочных планов развития, то цель «Агроэко» — создание вертикально-интегрированного свиноводческого холдинга на территории Воронежской области, продолжает Маслов. «Для ее реализации в этом году мы начали развивать направление растениеводства и приступили к строительству второго комбикормового завода. Также сейчас активно прорабатываются проекты возведения еще двух площадок селекционно-генетического центра и мясоперерабатывающего комбината».



Ранее в ходе встречи с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым Владимир Маслов говорил, что запуск комбикормового завода с элеватором намечен на конец следующего года, инвестиции в проект составят около 2,5 млрд руб. Мощность предприятия — 20 т/час кормов для поросят на откорме и 5 т/час престартерных кормов. В дальнейшем производительность предполагается повысить до 40 т/час. Зернохранилище завода будет рассчитано на 120 тыс. т единовременного хранения с возможностью увеличения объема на 60 тыс. т. Строительство роботизированного мясоперерабатывающего комбината предполагается начать летом 2018-го, его стоимость оценивается в 10 млрд руб. Плановая мощность — 1,2 млн свиней в год.



Группа компаний «Агроэко» — крупнейшее свиноводческое предприятие Воронежской области. На территории семи районов функционирует 11 свинокомплексов, селекционно-генетический центр, а так же комбикормовый завод с элеватором. По итогам 2016 года компания заняла 10 место в рейтинге крупнейших производителей свинины в России с объемом 82 тыс. т в живом весе.



По данным Росстата, по итогам января-июля этого года производство свиней на убой в сельхозорганизациях превысило 2 млн т в живом весе, увеличившись на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Предприятия Воронежской области произвели 81,2 тыс. т против 70,8 тыс. т год назад. По этому показателю регион занимает четвертое место в ЦФО после Белгородской (468,5 тыс. т), Курской (178,6 тыс. т) и Тамбовской (112 тыс. т) областей. Согласно прогнозу Национального союза свиноводов, в этом году отрасль вырастет на 4−5% (150 тыс. т в убойном весе), примерно до 2,9 млн т, аналогичной динамики можно ожидать и в 2018-м. До 2020 года производство свинины в сельхозпредприятиях увеличится на 600 тыс. т в убойном весе относительно показателей прошлого года.

