«Амурский бройлер», единственная в Амурской области птицефабрика мясного направления с полным циклом производства, уничтожил 1 млн птиц из-за подозрения на птичий грипп. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на предприятии ежеквартально сдаются плановые пробы на здоровье птиц, по одной из них 11 августа было получено заключение, в котором говорилось о подозрении на определенные заболевания птицы. «Скажу сразу, что подозрений на птичий грипп типов Н5 и Н7 не было. А это основные типы птичьего гриппа, которые влияют и на здоровье человека», — сообщил зампредседателя правительства региона Владислав Бакуменко.



После анализа проб оставались подозрения на грипп Н9, который не опасен для людей, однако влияет на здоровье птицы. На фабрике были приняты превентивные меры, значительная часть поголовья птицы была уничтожена. Всего, с учетом птенцов и птицы, готовой попасть на прилавок, было утилизировано около 1 млн голов. В результате, по данным областного правительства, в ближайший месяц потребители не смогут найти в магазинах охлажденной курицы от «Амурского бройлера».



По результатам первых проб были повторно отправлены на исследование образцы, взятые у птицы. «В них не обнаружили вирусы Н5, Н7 и Н9. Поэтому могу сказать, что предприятие миновала беда, оно не закроется надолго. Сейчас там пройдут мероприятия по очистке, по дезинфекции, а ориентировочно 16 сентября фабрика заработает в обычном режиме», — отметил Бакуменко.



Несмотря на то, что опасных заболеваний у птицы не обнаружено, решение об уничтожении птиц было верным, уверен гендиректор фабрики Олег Турков. Он напомнил, что даже в случае подозрения на те или иные заболевания счет может идти на дни, и главной задачей было сохранение родительского стада, которое содержится отдельно и которое подозрения не затронули. Руководитель областного управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов рассказал, что на предприятии сейчас объявлен технологический перерыв и птицы нет, и заметил, что «на предприятиях России такие меры принимаются не слишком часто».



«Предприятие все сделало правильно: в любом случае был падеж и, как только клинические признаки подтвердились, было принято решение об уничтожении птицы, так как инфекция может перекинуться на другие зоны», — сказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, как правило, в такой ситуации депопулируются птичники, в которых уже отмечены случаи падежа и имеются клинические признаки того, что выжившая птица тоже больна, а также соседние с ними птичники. «Это нормальная практика во всем мире. Было бы гораздо хуже, если бы карантинные мероприятия были запущены, и пришлось бы производить полное уничтожение птицы — не только коммерческого стада, но и родительского», -констатировал он. В то же время эксперт заметил, что к качеству клинических испытаний имеются вопросы. «Есть ветспециалисты предприятия, есть ветеринарное управление области, а также представители Россельхознадзора. Судя по всему, они показали себя не с лучшей стороны», — добавил Давлеев.



ООО «Амурский бройлер» создано в 1998 году, предприятие занимает 92 га в северо-промышленном узле Благовещенска. Основным видом деятельности является птицеводство и производство продуктов питания из мяса птицы. Согласно собственным данным, в 2016 году птицефабрика выпустила 15,7 тыс. т мяса птицы, цех переработки произвел 13,8 тыс. т продукции. Товарный ассортимент предприятия включает мясо цыпленка-бройлера 1-й и 2-й категорий, субпродукты, 20 наименований полуфабрикатов, яйцо, 30 наименований колбасных изделий. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Амурский бройлер» в 2015 году составила 3,27 млрд руб., чистая прибыль — 676 млн руб.

