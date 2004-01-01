Россельхознадзор с 18 августа ввел запрет на поставки в Россию продукции белорусского ОАО «Савушкин продукт» (бренды «Савушкин», «Брест-Литовск», «Ласковое лето» и др.). Как говорится в сообщении ведомства, такое решение принято в связи с повторным выявлением 9 августа в сухой молочной сыворотке наличия остатков антибиотика тилозина. Одновременно меры ограничительного характера в связи с обнаружением антибиотиков приняты в отношении еще трех белорусских предприятий — «Витконпродукт» (повторное выявление остатков тетрациклина в мясе птицы), «Молочные горки» (повторное выявление в питьевом молоке наличия остатков линкомицина) и «Рогачевский МКК» (повторное выявление в сгущенном молоке наличия остатков линкомицина).



Россельхознадзор отмечает, что в случае поступления в Россию продукции указанных предприятий, отгруженной до даты введения временных ограничений, «решение о пропуске таких грузов будет приниматься в обычном режиме». «Та продукция, которая уже отгружена и находится в пути, будет проходить на территорию России», — пояснила «Агроинвестору» представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, продукты, которые уже находятся на прилавках, также будут продаваться в обычном режиме. «Партии, в которых выявлены нарушения, были остановлены и не поступили в продажу, поэтому никаких рисков для потребителя нет», — отметила Мелано. Что касается возможных сроков снятия ограничений, то, по ее словам, сейчас ведомство будет ждать от белорусской стороны проведения мер по ликвидации нарушений. «Как только нам представят факты, документы, подтверждающие, что в дальнейшем подобные нарушения не будут происходить, мы рассмотрим возможность снятия этого запрета», — сказала Мелано.



«Савушкин продукт» является одним из крупнейших производителей молочной продукции Белоруссии. В 2007 году было открыто торговое представительство в Москве, продукция компании поставляется более чем в 70 регионов России. Основной объем продается в Центральной России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В 2016 году объем продаж представительства компании в России составил 64 тыс. т молочной продукции, торгпредство имеет пять обособленных подразделений и 2,5 тыс. кв. м арендованных складов холодного хранения. По данным Nielsen Holdings PLC, «Савушкин продукт» является лидером по доле рынка фасованных сыров в Москве и Петербурге.



Несмотря на это, введенные Россельхознадзором ограничения вряд ли существенно повлияют на российский рынок, полагает исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «В настоящий момент сыры из Белоруссии поставляют несколько десятков компаний. К тому же введенные ограничения связаны с предметными нарушениями, которые были в компании. После их устранения, скорее всего, продукция производителя вновь будет допущена на российский рынок. Поэтому я не ожидаю, что введенные временные ограничения как-то серьезно скажутся на нашем рынке», — сказал Белов «Агроинвестору». Он напомнил, что ограничения регулярно вводятся в отношении тех или иных белорусских предприятий, однако впоследствии они снимаются. «Сейчас есть определенный объем запасов в России, эта продукция дальше будет продаваться. Вопросы же, которые сейчас возникли, в перспективе трех-четырех недель, вероятно, будут сняты», — добавил он.



По словам эксперта, на рынок больше влияет ситуация с сокращением платежеспособного спроса населения, которая негативно сказывается на объемах потребления, прежде всего, молокоемких продуктов. «Если мы посмотрим динамику спроса на сыры, то в последние два года она отрицательная. И это еще один фактор, подтверждающий, что скорее всего сложившаяся сейчас ситуация с несколькими белорусскими предприятиями никак не скажется на рынке», — комментирует Белов. По данным Росстата, реальные доходы населения сокращаются три года подряд, в первом полугодии 2017-го они снизились еще на 1,4%, в июле — на 0,9%.



Впервые об обнаружении тилозина в продукции «Савушкина продукта» Россельхознадзор сообщал в начале июля. Тогда ведомство предупредило, что в отношении компании вводится «режим усиленного лабораторного контроля» и «в случае повторных выявлений в продукции указанных предприятий содержания опасных веществ и микроорганизмов Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничения на поставки продукции с этих предприятий».



Сама компания «Савушкин продукт» отрицается возможность попадания антибиотиков в молочную продукцию. «Единственный источник возможного наличия антибиотика в молоке или другом молочном продукте — это сырое молоко. Во-первых, на переработку в компанию молоко поступает строго из хозяйств, входящих в нашу сырьевую зону. Животные имеют индивидуальные электронные чипы, благодаря которым корова с отклонениями по здоровью не допускается на общую дойку, таким образом исключено «смешивание» молока. Во-вторых, каждая партия молока проходит тщательный лабораторный анализ», — говорится в комментарии компании. В нем отмечается, что анализ проводится как в самом хозяйстве, так и в сырьевой лаборатории непосредственно в компании. «Таким образом, строжайший контроль качества входного сырья в компании «Савушкин продукт» позволяет гарантировать отсутствие антибиотиков в сырье», — утверждает компания.



В начале 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в воспрепятствовании поставок белорусских товаров и нанесении ущерба белорусскому государству. Несколько дней спустя МВД Белоруссии сообщило, что есть данные, что представители Россельхознадзора «без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции» на территории России, а также распространяли недостоверную информацию, дискредитирующую белорусских производителей».

