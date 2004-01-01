Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении зерновой компании «Настюша». Решение суда вынесено по заявлению казахстанского ForteBank, задолженность перед банком в размере 798 млн руб. внесена в реестр требований кредиторов «Настюши», сообщает РИА «Новости». Как пояснил представитель истца, зерновая компания не исполняет обязательства перед банком два года. «С 2015 года не поступило ни одной копейки», — сказал он.



Заем на сумму более 4,5 млрд тенге (около 800 млн руб. по текущему курсу) был выдан ForteBank «Настюше», казахстанскому СП «Трансавто» и «Московскому комбинату хлебопродуктов», бенефициаром которых является гендиректор «Настюши» Игорь Пинкевич. 9 октября суд также рассмотрит заявления о вступлении в дело о банкротстве двух других кредиторов «Настюши». Среди них — латвийская компания Reverta, долг перед которой оценивается в $52 млн. Кроме того, как сообщает агентство RNS, ранее на этой неделе банк «Пересвет» заявил о намерении обанкротить торговый дом «Настюша», аффилированный с одноименной зерновой компанией. Сам Игорь Пинкевич был арестован 19 августа Тверским судом Москвы по подозрению в мошенничестве при строительстве жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2».



«Настюша» намерена обжаловать решение о введении процедуры наблюдения. «Сейчас уже начата работа над ответной реакцией и, безусловно, мы будем оспаривать решение суда», — сказал «Агроинвестору» представитель компании. По его словам, в суде речь шла о деятельности и обязательствах компании на территории Казахстана. «Российским судом признан долг лишь в 11 млн руб., который можно оперативно урегулировать. Поэтому мы не видим оснований для введения подобной процедуры», — отметил он, добавив, что пока предприятия «Настюши» работают в обычном режиме.



Вероятно, что введение процедуры наблюдения в дальнейшем приведет к банкротству компании, полагает директор департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal в России и СНГ Алексей Сергеев. «На конец 2016 года финансовое положение компании, к сожалению, было далеко от позитивного. Чистые активы компании составляют минус 8 млрд руб., себестоимость уже не первый год превышает выручку, а значит, компания не получает прибыли от основной деятельности», — сказал Сергеев «Агроинвестору». Кроме того, краткосрочные долговые обязательства в восемь раз превышает выручку, а значит, компания не может расплатиться по ним. «В 2016 году чистая прибыль составила 500 млн руб., но, опять же, она была получена не за счет основной деятельности, а за счет прочих доходов. Учитывая тот факт, что к началу 2016 года накопленный убыток компании составлял примерно 8,5 млрд руб., такая прибыль — слабое утешение на фоне общей негативной ситуации», — заметил Сергеев. По данным kartoteka.ru, в 2015-м чистый убыток зерновой компании «Настюша» составил 3,99 млрд руб. при выручке в 1,16 млрд руб.



Компания «Настюша» основана в 1992 году супругами Игорем и Людмилой Пинкевич. Российско-казахский холдинг занимался продовольственным бизнесом, включавшим сельхозугодья, элеваторы и хлебокомбинаты. На юге России «Настюша» владела элеваторами в Краснодарском крае и Ростовской области, а также до 2013 года занималась животноводством и растениеводством в Ростовской области. После кризиса 2008-го компания оказалась на грани банкротства из-за просроченных задолженностей. В 2016 году Россельхозбанк выставил на продажу 10 находящихся в залоге элеваторов «Настюши» в Краснодарском крае, семь из них в октябре были проданы. На сайте «Настюши» указано, что по состоянию на январь 2017 года компания владела 210 тыс. га сельхозземель в Казахстане, 20 элеваторами в Казахстане, Центральном Черноземье и Сибири совокупным объемом хранения 1,3 млн т зерна, двумя мукомольными комбинатами (бренды «Настюша», «Сокольническая») и семью хлебозаводами в Москве и Подмосковье мощностью 280,5 тыс. т продукции в год.

