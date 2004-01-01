«Евродон» за август выпустил 6,5 тыс. т мяса индейки в живом весе, что на 65% больше показателя предыдущего месяца, когда компания возобновила производство после снятия карантина по гриппу птиц. Всего за январь-август было выпущено свыше 26,5 тыс. т индейки, сообщает пресс-служба холдинга. Среднесуточный объем производства, начиная с августа, составляет свыше 300 т, в декабре 2016-го показатель составлял 503 т.



Всего в этом году «Евродон» намерен выпустить около 70 тыс. т индейки в живом весе против 74,5 тыс. т в 2016-м, говорил ранее «Агроинвестору» представитель компании. Нарастить объем не удастся, поскольку из-за двух вспышек гриппа птиц площадки закрывались на карантин, который был снят 7 июля. В конце прошлого года холдинг заявлял о планах увеличить объем производства индейки до 150 тыс. т в год, однако в январе этого года скорректировал динамику роста до 90 тыс. т, а позднее основатель компании Вадим Ванеев говорил, что удастся выйти лишь на 70 тыс. т. Из-за гриппа птиц компания уничтожила 1,5 млн индеек, в конце мая Ванеев оценивал ущерб в 2,6 млрд руб. без учета недополученной прибыли. «С заселением всех площадок и запуском производственных линий общая мощность «Евродона» превысит 150 тыс. т индейки в живом весе», — отмечает представитель холдинга.



Из-за карантина на «Евродоне» выпуск мяса индейки в России в этом году увеличится лишь на 5% против более чем 50% в 2016-м, ранее говорил «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В прошлом году в стране было произведено 226 тыс. т индейки, в 2017-м, согласно предварительному прогнозу эксперта, объем будет на уровне 235 тыс. т.



А вот по производству утки в этом году ожидается прирост: холдинг планирует выпустить 28 тыс. т в живом весе, что на 2 тыс. т больше, чем в 2016-м. «По производству утки мощности мясокомбината и комбикормового завода уже рассчитаны на более чем 80 тыс. т. Птичники для этого объема еще планируется построить», — уточнял представитель «Евродона».



По итогам 2016 года «Евродон» впервые вошел в рейтинг топ-25 крупнейших российских производителей мяса, составленный «Агроинвестором», заняв 19-ю позицию. Это стало возможно благодаря тому, что по сравнению с 2015 годом компания увеличила объемы выпуска индейки на 50%, утки — на 10%. В перспективе холдинг планирует не только развивать производство мяса утки и индейки в Ростовской области, но и начать строительство агрокластера в Тверской области. Там компания намерена с нуля создать промышленное производство баранины, а также комплексы по выпуску индейки и утки.



«Евродон» — один из первых в России проектов промышленного производства индейки, стартовавший в Ростовской области в 2003 году. По данным kartoteka.ru, 11% ООО «Евродон» принадлежит Вадиму Ванееву, 40% — Внешэкономбанку, 34% — «ВЭБ Капитал» (структура Внешэкономбанка), 15% — дирижеру Валерию Гергиеву. До июля этого года у Ванеева было 45% акций, однако в июне стало известно, что «ВЭБ Капитал» подал три ходатайства в ФАС о приобретении долей в ключевых активах группы «Евродон»: 45% в уставном капитале ООО «Евродон», 100% — в ООО «Евродон-Юг» и 51% — в ООО «Урсдон». Представитель «Евродона» тогда объясняла появление ходатайств тем, что из-за сложной ситуации после вспышек гриппа птиц идет работа по реструктуризации долгов компании, уточняя, что сумма одобренных холдингу кредитов в ВЭБе составляет 18 млрд руб. В декабре 2016 года руководитель банка Сергей Горьков говорил о реструктуризации кредитов «Евродона» на общую сумму в 50 млрд руб. При этом представитель холдинга подчеркивала, что Вадим Ванеев не отдает и не продает бизнес. По итогам 2015-го выручка ООО «Евродон» составила 5,27 млрд руб., чистая прибыль — около 1 млн руб.

