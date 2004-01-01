Холдинг «Солнечные продукты» (входит в группу «Букет»), 15 сентября планирует начать уборку подсолнечника — примерно на полторы недели позже обычного, рассказал «Агроинвестору» руководитель агродивизиона компании Дмитрий Лабурцев. По его словам, в этом году погодные условия повлекли за собой определенную специфику проведения сельскохозяйственных работ. Во-первых, из-за обильных осадков были сдвинуты сроки сева. Во-вторых, в этом году в Саратовской области наблюдались аномально низкие температуры, поэтому часть посеянных агрокультур — в частности, соя и подсолнечник — долго не давали всходов. «Тем не менее, в дальнейшем погодные условия складывались достаточно неплохо, позволили нам набрать сумму эффективных температур, и даже те ослабленные растения, которые просидели в почве достаточно долго, сейчас выглядят неплохо, и вегетация практически закончилась», — уточнил Лабурцев.



Сейчас около 40% в общей структуре посевов подсолнечника в холдинге занимают высокоолеиновые гибриды, и есть планы увеличить их долю, однако они будут полностью синхронизированы со спросом на высокоолеиновое масло, говорит топ-менеджер. Такое масло в частности используется для фритюра, «Солнечные продукты» поставляют свою продукцию в рестораны «Макдоналдс». Выпуск масла, удовлетворяющего стандартам сети, начался в прошлом году на входящем в холдинг Саратовском жировом комбинате (СЖК). В этом году на предприятии была запущена линия Bag-in-Вох, рассчитанная на производство и упаковку более 13 тыс. т фритюрного масла в год. В перспективе «Солнечные продукты» не исключают сертификацию по стандарту Global GAP. Его главное отличие от других в том, что контролируется и оценивается безопасность всего цикла производства, начиная с посевного материала и до выпуска готовой продукции.



Для выращивания высокоолеинового подсолнечника и контроля основных положений Global GAP агродивизион «Солнечных продуктов» внедрил и использует систему Cropio — «Электронный журнал агронома». Она позволяет проводить спутниковый мониторинг состояния посевов, прогнозировать и планировать сельскохозяйственные операции. Подсолнечник перерабатывается на МЭЗах компании, затем нерафинированное масло поставляется на СЖК, где из него делают фритюрную смесь для «Макдоналдс». В ходе производственного цикла от получения семечки до фасовки масла осуществляется постоянный контроль качества в 21 точке.



Маржинальность масличных сохранится

По словам Лабурцева, самыми маржинальными для холдинга в этом году традиционно станут подсолнечник, соя и кукуруза, причем соя, возможно, выйдет на первое место. С зерновыми другая ситуация: прогнозируемый рекордный валовой сбор в стране привел к снижению цен. «В этом году едва ли можно говорить о высокой маржинальности зерновых агрокультур, а традиционные масличные, как всегда, будут в плюсе», — считает топ-менеджер.



Если говорить о производственных показателях, то год для «Солнечных продуктов» складывается успешно, отмечает Лабурцев: компания получила рекордные урожаи зерна, в частности, озимой и яровой пшеницы, а также ячменя, уборка которых уже завершена, ожидает неплохих результатов по подсолнечнику. «По сравнению с прошлым годом урожайность зерновых увеличилась как минимум в два раза, — сравнивает он. — Безусловно, в этом есть определенная заслуга погодных условий, но и не последнюю роль сыграли применяемые нами технологии и проведенные агротехнические операции».



«Кроме того, мы рассчитываем, что орошаемые участки, на которых мы возделываем сою и кукурузу, тоже покажут очень хорошие результаты», — добавляет он. В этом году компания запустила участок орошения в 5 тыс. га, до конца года предполагалось добавить еще 20 тыс. га. «Мы планируем выполнить свои индикативы по орошаемым площадям, и ввести в строй объекты мелиорации», — уточняет Лабурцев. Первоначально на орошаемых землях будут выращивать сою и кукурузу, затем в севооборот будут включены другие агрокультуры, которые чередуются с соей. Проект «Биотерра» предполагает оснащение оросительными системами 200 тыс. га до 2024 года, инвестиции оцениваются примерно в 200 тыс. руб./га. По подсчетам компании, его реализация позволит производить более 400 тыс. т соевых бобов и столько же кукурузы в год.



«Солнечные продукты» — ключевой актив группы «Букет» саратовского бизнесмена Владислава Бурова. Холдинг был создан в 2004 году, сейчас в его состав входят аграрные предприятия, элеваторы и маслоэкстракционные заводы в Саратовской области и Краснодарском крае, а также жировые комбинаты в Саратове, Москве и Новосибирске. «Солнечные продукты» выпускают масло под брендом «Россиянка», майонез «Московский провансаль» и «Оливьез», спреды «Россиянка» и др. По данным Масложирового союза России, в 2016 году компания стала третьей в стране по объему переработки подсолнечника с долей в 9% (871 тыс. т). В июле ФАС сообщила, что холдинг хочет получить контроль над крупнейшим в стране переработчиком подсолнечника — группой «Юг Руси», однако спустя несколько дней компания сообщила, что переговоры остановлены «в связи с изменившейся рыночной конъюнктурой».

