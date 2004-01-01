«Мираторг» братьев Виктора и Александра Линников за девять месяцев 2017 года увеличил объем производства говядины до 56 тыс. т, что на 19% превышает показатель 2016 года. Как сообщила пресс-служба компании, сейчас на 64 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержится свыше 500 тыс. голов скота.



В ближайшее время холдинг продолжит наращивать мощности и запускать новые производственные линии. Проектная мощность предприятия компании по убою и глубокой переработке составляет 130 тыс. т мясной продукции в год, ассортимент выпускаемой продукции включает 200 наименований. За девять месяцев завод «Мираторг-Запад» произвел 33 тыс. т продукции, увеличив объем выпуска на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года предприятие планирует поставить на рынок 48 тыс. т полуфабрикатов и готовых блюд — на 12% больше, чем в прошлом году. Как сообщалось ранее, в 2017 году производство говядины в компании может составить 75 тыс. т, мяса птицы — 119 тыс. т в живом весе.



В ходе выставки «Золотая осень» в начале октября «Мираторг» представил розовую телятину, комплекс по производству которой открылся в Курской области в январе этого года. Инвестиции в проект составили 2,9 млрд руб., мощность производственной площадки по выращиванию и откорму молодняка молочного скота — 30 тыс. телят в год. Они поступают на откорм с собственной площадки холдинга — «Благодатенская», а также закупаются у фермерских хозяйств, специализирующихся на производстве молока. На строительство комплекса «Мираторгу» была одобрена субсидия в 708 млн руб. по возмещению части капитальных затрат. Деньги выделили из суммы, предназначенной на развитие молочного животноводства.



Как ранее рассказывал «Агроинвестору» вице-президент холдинга Вадим Котенко, производство розовой телятины стартовало в сентябре. «Это продукт, у которого нет аналогов на российском рынке и его уже можно купить, правда, пока только в нашей фирменной сети. Мы видим, что телятина понравилась нашим партнерам — сетевому ритейлу, HoReCa», — отмечал он. По словам топ-менеджера, инвестиции холдинга на 2017 год планируются на уровне 30 млрд руб., примерно такой же уровень заложен и на 2018 год.



Сейчас спрос на продукцию мясного скотоводства крайне высок, сказал гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Это в том числе связано с усилиями правительства по открытию внешних рынков для вывоза говядины. И тот же «Мираторг» серьезно ориентируется на зарубежные рынки, вывозя наиболее ценные отруба за границу», — прокомментировал он «Агроинвестору». Есть потенциал для наращивания продаж и внутри России. По данным Минсельхоза, в 2016 году производство КРС на убой в живом весе во всех хозяйствах составило 2,83 млн т, из которых на специализированный мясной и помесный скот пришлось лишь 15% (437,1 тыс. т).



«Сегодня вся говядина, производимая в России, удовлетворяет спрос лишь на 80%, остальное завозится из-за рубежа. При этом молочная отрасль сегодня не растет как поставщик мяса: молочное стадо сокращается, к тому же сегодня делается ставка на то, чтобы животные были более продуктивны по молоку, а это приводит к уменьшению выхода мяса. Мясное же скотоводство растет, однако параметры, которые заложены в госпрограмме и которые, скорее всего, будут выполнены, значительно меньше реального спроса на рынке — положение в отрасли требует удвоения, утроения этих темпов», — отметил Костюк. Согласно госпрограмме развития сельского хозяйства, до 2020 года стадо КРС специализированных мясных пород и помесного скота в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2017—2020 годах должно вырасти на 8,5%.



АПХ «Мираторг» (третье место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2016 года) основан в 1995 году, владельцы — братья Виктор и Александр Линники. Активы расположены в 16 регионах России. По состоянию на апрель 2017 года, по подсчетам BEFL, земельный банк «Мираторга» составлял 644 тыс. га. В течение 2016 года компания увеличила производство более чем на 40 тыс. т до 422,5 тыс. т, выпустив в прошлом году около 307 тыс. т свинины, 75 тыс. т птицы и 40,5 тыс. т говядины и сохранив первое место в стране по свинине и говядине. Выручка холдинга в 2016-м выросла на 25% к уровню 2015-го, до 120 млрд руб.

