Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о поступлении ходатайства ООО «Волга груп» (входит в инвесткомпанию Volga Group одного из богатейших людей России бизнесмена Геннадия Тимченко) о приобретении доли в ООО «Южные земли», входящего в холдинг «АФГ Националь». Как говорится в уведомлении ФАС, ходатайство поступило 12 октября, размер доли, которую Volga Group собирается приобрести, не уточняется. Как сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с переговорами, речь идет о миноритарной доле.



Представитель Volga Group эту информацию «Агроинвестору» подтвердил. Ранее он говорил, что группа ведет переговоры «с одним из крупных участников рынка по созданию в Краснодарском крае совместного садоводческого предприятия». «Сделка может быть закрыта уже в этом году», — уточнял он. Площадь садоводческого предприятия, по его словам, может составить до 3,5 тыс. га.



С такой площадью предприятие может стать одним из крупнейших в стране, комментирует президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «Самый большой интенсивный сад сейчас — около 2,5 тыс. га у «Сада-Гиганта». Есть еще холдинг «Сады Придонья» — у них совокупная площадь садов превышает 3 тыс. га, однако эти хозяйства разбросаны по нескольким регионам», — сказал Муханин «Агроинвестору». Инвестиции в сады площадью 3,5 тыс. га эксперт оценил как минимум в 15 млрд руб. без учета дополнительных вложений в инфраструктуру, хранилища и т. д.



Сейчас Volga Group владеет 46% акций «Алма Продакшн» — компания выращивает яблоки в садах интенсивного типа на площади 316 га. Инвестиции в проект превысили 1 млрд руб., в планах — расширение площади сада в 1,5 раза до 500 га и создание собственного питомника, что обойдется еще примерно в 900 млн руб. При этом увеличивать долю в этом проекте Volga Group пока не планирует, говорил в сентябре представитель группы.



У компании «Южные земли» есть 400 га суперинтенсивных садов. Как сообщала ранее пресс-служба «АФГ Националь», в этом году с них получено около 4 тыс. т яблок, из которых 3,3 тыс. т было заложено в новое фруктохранилище. На следующий год запланирована закладка еще 300 га и строительство второй очереди фруктохранилища, в результате чего объем единовременного хранения достигнет 10 тыс. т. «АФГ Националь» производит более 10 высших товарных сортов яблок, в том числе популярные у потребителей Айдаред, Голден Делишес, Ред Делишес, Гренни Смит, Гала и др. В 2018 году «Южные земли» намерены собрать около 10 тыс. т яблок, плановая урожайность после выхода сада на полное плодоношение составит до 60 т/га. Объем инвестиций в яблочный проект с учетом строительства фруктохранилища уже превысил 1,8 млрд руб., в перспективе площадь суперинтенсивных садов планируется довести до 2,5 тыс. га, ранее рассказывал «Агроинвестору» руководитель дивизиона «Сады» «АФГ Националь» Олег Рьянов.



Садоводство является привлекательным для инвесторов сектором АПК, отмечают эксперты и участники рынка. По словам Игоря Муханина, садоводство — одна из самых востребованных подотраслей сельского хозяйства, так как этот сегмент еще не насыщен. В России ежегодно потребляется примерно 2−2,5 млн т яблок, из них в сельхозорганизациях страны выращивается лишь около 700 тыс. т, остальное завозится из-за рубежа. По оценке Минсельхоза США, в сезоне-2016/17 (с июля по июнь) Россия ввезла 670 тыс. т яблок при собственном производстве в 1,33 млн т (без учета Крыма). При этом рентабельность сада интенсивного типа может достигать 100−150%, указывает Муханин. Гендиректор «Алма Продакшн» Александр Сиволапов оценивал среднюю рентабельность сада интенсивного типа в 30−60%. Ранее на этой неделе президент «Эко-Культуры» Константин Росляков называл производство яблок востребованным и рентабельным сегментом. Этот агрохолдинг, также как Volga Group и АФГ «Националь» сейчас рассматривает садоводство в качестве возможности для диверсификации своей деятельности.



Volga Group основана в 2007 году предпринимателем Геннадием Тимченко (четвертое место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2017» c капиталом в $16 млрд), которого считают давним знакомым президента России Владимира Путина. Стратегические направления для инвестиций — энергетика, транспорт и инфраструктурные проекты (НОВАТЭК, СИБУР, «Трансойл», «Стройтрансгаз», «Колмар» и другие). Инвестиции в агропромышленный комплекс и производство товаров потребительского спроса осуществляются в рамках диверсификации инвестпортфеля, указано на сайте группы.

