«Каргилл», российское представительство международного концерна Cargill, рассматривает вопрос продажи комбикормового завода в Безенчукском районе Самарской области. Предприятие было остановлено еще 1 мая, уточнил «Агроинвестору» представитель компании. Возможная стоимость актива не уточняется.



По информации «Самарского обозрения», компания хочет получить за завод $2 млн. Как пояснил изданию глава Безенчукского района Евгений Сараев, возможная причина продажи — уменьшение потребности в комбикормах на птицефабриках и свинокомплексах региона. Это привело к снижению объемов производства и сбыта. «В силу коммерческой чувствительности данных» Cargill не уточняет показатели работы своих комбикормовых заводов.



Нельзя сказать, что данное предприятие занимало большую долю на рынке комбикормов: оно обслуживало лишь несколько локальных крупных потребителей, и в целом было ориентировано на них. В частности, корма поставляли на «Тимашевскую птицефабрику», «Тольяттинскую птицефабрику», а также для некоторых небольших свиноводческих хозяйств, прокомментировала «Агроинвестору» партнер практики АПК «НЭО Центр» Инна Гольфанд.



«Учитывая, что потребители сместили интерес на других поставщиков, а птицефабрика в Тольятти вступила на путь банкротства, завод в регионе стал нерентабельным для головной компании, поэтому единственный верный способ — его продать», — считает она. Эксперт предполагает, что предприятие может быть продано вместе с оборудованием, а также земельным участком, однако у нее нет уверенности, что «Каргилл» сможет получить высокую цену, учитывая тенденции рынка и стремление агрохолдингов к самообеспечению кормами. При этом завод может быть куплен одним из таких агрохолдингов для собственных нужд, добавляет Гольфанд.



Решение остановить самарский комплекс является частью долгосрочной стратегии развития профильного бизнеса компании по кормлению животных. «Компания по-прежнему нацелена на долгосрочную работу в России. Наша стратегия заключается в продолжении инвестиций и дальнейшем развитии бизнеса по производству премиксов, добавок и комбикормов», — говорит генеральный директор российского подразделения Cargill Джейсон Шелтон (цитата по пресс-релизу). В частности, ранее «Каргилл» подписал инвестиционное соглашение с правительством Тульской области и начал модернизацию завода в Ефремове. Кроме того, в городе Азов Ростовской области была установлена новая производственная линия.



Предприятие в Самарской области — одно из четырех, входящих в «Провими», которую Cargill поглотил в 2011 году, сумма сделки составила 1,5 млрд евро. Кроме него в структуру группы входят заводы в Ростовской, Ленинградской и Московской областях. Также у «Каргилл» есть комбикормовый актив в Тульской области. В 2016 году концерн занял пятое место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов с оценочным показателем 850 тыс. т. В этом году он оказался на четвертой строке с такой же оценкой производства, хотя эксперты и участники рынка допускали, что показатели компании могут быть заметно ниже, поскольку не исключено, что заводы работают не на полную мощность.



Невостребованность комбикормов, выпускаемых коммерческими комбикормовыми заводами (то есть, теми, которые не входят в структуру животноводческих агрохолдингов), возрастает с каждым годом, отмечает гендиректор компании FeedLand Group Петр Канардов. Это связано с тем, что у большинства крупных российских производителей либо уже есть собственные комбикормовые мощности, либо они планируют запустить их в ближайшем будущем. «В отличие от ЕС, где существует целый сектор специализированных кормовых компаний, российское сельское хозяйство развивается по модели вертикальной интеграции, когда крупный свинокомплекс или птицефабрика сами выращивают зерно, сами его перерабатывают в комбикорм и используют в производстве, — прокомментировал «Агроинвестору» Канардов. — В первую очередь это связано с отличием средних размеров хозяйств у нас и в Европе. Поэтому, если европейский производитель комбикорма выпускает продукцию для десятков или даже сотен ферм в своем регионе, то у нас, как правило, комбикормовый завод «завязан» на двух-трех крупных клиентов, и если такой клиент уходит к другому производителю или запускает собственное комбикормовое направление, то завод теряет огромную часть выручки». Очень немногие российские комбикормовые предприятия смогли найти свою нишу, обеспечивая средние и мелкие хозяйства, поэтому тенденция отказа от услуг коммерческих комбикормовых заводов в России будет нарастать с каждым годом, считает он.



Если смотреть на общее производство кормов, то большую долю выпускают именно агрохолдинги, соглашается Инна Гольфанд. «Независимые производства сейчас занимают не больше четверти рынка, и есть тенденция дальнейшего снижения их доли, — говорит она. — Независимым производителям нужно быть конкурентоспособными по цене, при этом держать стабильное качество, что становится все сложнее. Такой сценарий сейчас возможен только при полной загрузке завода, когда постоянные затраты могут быть перенесены на больший объем производства. Альтернативная стратегия — работать с небольшими компаниями сектора, но тут также главное — обеспечить загрузку завода».



Компания Cargill занимается поставками продуктов питания, сельскохозяйственных, финансовых и промышленных товаров и услуг по всему миру. В России представительство «Каргилл» работает с 1991 года, оно занимается трейдингом зерна и маслосемян, производством растительных масел, выпускает продукцию из мяса птицы, комбикорма по собственным рецептурам и др. В состав зернового направления бизнеса входит торговая компания в Краснодаре, элеваторы в Краснодарском крае и в Воронежской области. Также «Каргилл» владеет речным зерновым терминалом в Ростове-на-Дону. По итогам первых трех месяцев сезона-2017/18 компания стала восьмой по объему экспорта зерна с показателем 516 тыс. т. Выручка Cargill в сезоне-2016/17 (закончился 31 мая) достигла $109,7 млрд, чистая прибыль была на уровне $2,84 млрд, следует из отчетности компании. В России выручка «Каргилл» составила 81,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб., оценил «Эксперт».

