«АФГ Националь», крупнейший производитель риса в стране, завершил его уборку в Краснодарском крае и заканчивает — в Ростовской области, сообщила компания. Здесь осталось обмолотить около 100 га из 2,5 тыс. га, пока работе мешают дожди, однако холдинг рассчитывает закончить ее до конца недели. Урожай риса составил 186 тыс. т в зачетом весе — на 4 тыс. т больше, чем в прошлом году.



«Мы немного не достигли плановых показателей, что связано в первую очередь с погодными условиями, — поясняет руководитель агродивизиона холдинга Алексей Попов. — Низкие температуры, которые пришлись на время посевной, сказались на развитии сельхозкультур. Нестабильная погода летом, колебавшаяся между проливными дождями и аномальной жарой, тоже повлияла на урожай. Тем не менее, благодаря своевременно принятым мерам нам удалось максимально нивелировать негативное влияние погодных факторов».



Как ранее писал «Агроинвестор», в этом году «АФГ Националь» засевал рисом 30,7 тыс. га — на 1,7 тыс. га больше, чем в 2016-м, в том числе около 28 тыс. га агрокультура заняла на Кубани. При этом в целом посевы риса в регионе в этом году сократились более чем на 11% до 122 тыс. га. Снижение было связано с падением рентабельности сектора на фоне минимальных цен на рис-крупу, сформировавшихся на внутреннем рынке в сезоне-2016/17, пояснял Южный рисовый союз (ЮРС). По данным Минсельхоза, валовой сбор в крае составил 893 тыс. т против более чем 1 млн т годом ранее, урожайность сократилась с 75,4 ц/га до 73,2 ц/га. В августе исполнительный директор союза Михаил Радченко прогнозировал, что сбор на Кубани при благоприятных погодных условиях будет на уровне до 900 тыс. т, однако сейчас союз предварительно оценивает, что урожай в зачетном весе не превысит 750 тыс. т против прошлогодних 815,2 тыс. т в зачетом весе.



«Нынешний урожай ниже урожая 2016 года, превысившего миллион тонн в бункерном весе. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на период вегетации риса, а также с сокращением посевных площадей», — поясняет Радченко. При этом относительно небольшой урожай этого года не создаст серьезных проблем на потребительском рынке, добавляет он. Недостающие объемы можно оперативно восполнить за счет импорта, кроме того, часть продукции, традиционно отправляемой на экспорт, в этом году может остаться на внутреннем рынке поскольку доходность продаж сопоставима.



Несмотря на снижение, урожайность риса в Краснодарском крае — самая высокая в стране. На втором месте идет Ростовская область с 53,2 ц/га, что на 3 ц/га меньше, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на 1 ноября, в регионе остается убрать 1,6 тыс. га — чуть более 10%, пока намолочено 73,4 тыс. т, год назад в это время было 68 тыс. т. Третьей по сбору с гектара стала Адыгея с показателем 52,4 ц, что на 9,5 ц больше, чем год назад. В республике осталось обмолотить 11,5% посевов — 0,6 тыс. га, пока урожай составляет 24,1 тыс. т (в 2016-м — 27 тыс. т).



Кроме Адыгеи урожайность риса в этом году увеличилась в Калмыкии, Астраханской области, Приморье и Еврейской автономной области. Однако в целом по стране сбор с гектара ниже, чем в 2016-м: 65,1 ц/га против 66 ц/га. «АФГ Националь"в 2016-м было 1,23 млн т, убрано 167,4 тыс. га из 186,2 тыс. га, которые занимала агрокультура.



Рисовые заводы «АФГ Националь» уже приступили к переработке сырца нового урожая, качество которого оказалось несколько выше, чем в прошлом году, отмечает компания. Выход крупы составляет около 58−60%, тогда как в прошлом году показатели не превышали 55% при норме 65%. Качество риса-сырца в этом году немного выше, что дает основание прогнозировать более высокий выход крупы, подтверждает ЮРС. Так, если в прошлом году при переработке сырца в крупу доля ее выхода была аномально низкой и составляла в среднем не более 50%, то в этом году переработчики оценивают выход крупы на уровне 52−54%, что в какой-то мере компенсирует невысокую урожайность риса, говорится в сообщении союза.



«АФГ Националь» — один из крупнейших вертикально интегрированных агропромышленных холдингов России, работающий по принципу «от поля до прилавка». У компании более 47 тыс. га рисово-оросительных систем, из которых около 30 тыс. га ежегодно засевается. Холдинг является лидером страны в выращивании и переработке риса (22% рынка) и ведущим производителем фасованных круп (18% рынка). Выпускает около 220 наименований продукции под собственными и частными торговыми марками. С 2015 года «АФГ Националь» также успешно развивает овощное направление, выращивая столовый и семенной картофель и овощи открытого грунта в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях, а также закладывает суперинтенсивные яблоневые сады в Краснодарском крае.

