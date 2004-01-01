Башкирский комплекс имени Гафури остановил работу

Башкирская межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам подала заявление о признании банкротом «Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури» (БПК), по итогам прошлого года вошедшего в топ-3 крупнейших российских производителей индейки. Как следует из картотеки дел арбитражного суда республики, иск был подан 8 ноября.



9 ноября судьей вынесено решение об оставлении дела на месяц без движения для устранения нарушений, выявленных при подаче иска. Сумма задолженности БПК перед налоговыми органами в материалах дела не указана. Связаться с башкирской налоговой инспекцией не удалось, БПК на вопросы «Агроинвестора» не ответил.



Комплекс, выпускавший индейку под торговой маркой «Индюшкин», остановил производство еще в конце сентября, сообщил «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «30 сентября на комплексе было забито последнее стадо, после чего производство было остановлено. Продолжает работать торговая сеть «Индюшкин», но она реализует продукцию других предприятий», — рассказал он.



Ранее замглавы администрации города Мелеуза Галина Гончаренко сообщала РБК, что БПК неуклонно снижает поголовье птицы: к концу сентября на предприятии оставалось около 45 тыс. индеек, в то время как в начале года было 700 тыс. К 25 сентября, по данным администрации Мелеуза, долг предприятия по зарплате составлял 25 млн руб., а налоги в местный бюджет не перечислялись с марта. В июле Россельхозбанк подал в Арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с БПК задолженности в 486 млн руб. В августе иск о взыскании с компании субсидий на сумму 47,8 млн руб. также подало Министерство сельского хозяйства Башкирии. С начала лета в картотеке арбитражных дел зарегистрировано более двух десятков исков к БПК, в частности, в октябре суд удовлетворил иск от «Газпром Межрегионгаз Уфа» о взыскании задолженности в 6,2 млн руб. за поставки газа.



При этом с точки зрения производства до начала 2017 года у предприятия все было нормально, знает Давлеев. «У них был нормальный производственный цикл, который позволил выпустить почти 24 тыс. т мяса индейки в убойном весе в 2016-м. А мощности комплекса позволяют производить и свыше 30 тыс. т», — отметил Давлеев. По подсчетам Agrifood Strategies, в 2016 году БПК занял третье место среди крупнейших производителей после «Евродона» и «Дамате», выпустивших примерно по 60 тыс. т индейки в убойном весе каждая.



Строительство БПК было начато в феврале 2007 года. Комплекс является предприятием полного технологического цикла, которое в равных долях принадлежит предпринимателю, основному владельцу уфимского Уралкапиталбанка Дамиру Камилову и Нелли Юсуповой, дочери предпринимателя Марселя Юсупова, следует из данных kartoteka.ru. Выручка БПК в 2016 году составила 3,1 млрд руб., чистый убыток — 898 млн руб. В июле было заключено мировое соглашение между БПК и благотворительным фондом «Урал» экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова, в соответствии с которым БПК должен выплатить фонду задолженность в 4 млрд руб. Как поясняли «Коммерсанту» в фонде, «Урал» выдавал БПК займы на развитие в обмен на вексель, обеспеченный активами владельцев «Индюшкина». Как следует из соглашения, до августа БПК должен был перечислить фонду «Урал» 20 млн руб., до сентября — 174 млн руб. и оставшиеся 3,8 млрд руб. — до 1 марта 2018 года.



После заключения мирового соглашения владельцы БПК хотели продать предприятие, знает один из участников мясного рынка. «Комплекс предлагался разным компаниям, однако запрашиваемая цена была слишком высока», — рассказал он «Агроинвестору».



Сейчас конкуренция в индейководческом сегменте обострена в связи с тем, что рост потребления не успевает за увеличением предложения, ранее говорил «Агроинвестору» председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Есть крупные производители: «Дамате», «Евродон» вышел на свои мощности после птичьего гриппа, группа «Черкизово» начала производство, «Краснобор» и т. д. К тому же существует конкуренция с более дешевыми белками, такими как бройлер и свинина, и традиционные виды мяса не собираются легко отдавать свою долю на рынке», — отмечал эксперт.



По оценке Agrifood Strategies, производство индейки в России в 2016 году выросло на рекордные 51% до 227,2 тыс. т. По подсчетам аналитического агентства «Имит», выпуск увеличился еще больше, до 253 тыс. т. В 2017 году, согласно предварительному прогнозу Agrifood Strategies, производство мяса индейки может прибавить 5% и достичь 235 тыс. т.

