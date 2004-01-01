«АФГ Националь» начал выращивать чеснок

«АФГ Националь» расширит линейку производимых овощей открытого грунта и кроме продукции «борщевого набора» начнет выращивать чеснок. Компания уже посадила его на 17 га в Нижегородской области. Агрокультура, как и другие овощи, будет возделываться на поливе для обеспечения высокой урожайности и качества. «При благоприятных условиях мы рассчитываем на урожайность 60−70 ц/га», — говорит руководитель дивизиона «Овощи» агрохолдинга «АФГ Националь» Валерий Масланов. В перспективе объемы производства могут быть увеличены до более чем 1 тыс. т. Продукция будет реализовываться через торговые сети Нижегородской области и соседних регионов. Начальные инвестиции в проект оцениваются в 20 млн руб.



Компания решила заняться еще и чесноком, поскольку у нее уже есть определенный опыт выращивания овощей открытого грунта, пояснил «Агроинвестору» Масланов. «Сейчас рынок чеснока занят иностранными производителями, преимущественно китайскими. Наш эксперимент с чесноком в целом укладывается в тенденцию переориентации российского продуктового рынка на отечественных производителей», — говорит он.



Технология выращивания чеснока предполагает применение капельного орошения и современной сельхозтехники. В перспективе под чеснок будет построено отдельное хранилище, организована специальная, отличная от картофельной, сортировочная и фасовочная линии, рассказывает топ-менеджер. «Ручной труд в производстве овощей мы используем минимально. Операторы на сортировочной линии вручную отбирают овощи, достойные продаваться под нашими торговыми марками. Качество, внешний вид, соответствие заданным торговой сетью параметрам сейчас наилучшим образом может оценить только человеческий глаз, — поясняет Масланов. — Все посадочные, уборочные и уходовые работы механизированы».



Выращивание овощей в открытом грунте по современным технологиям с хранением и дистрибуцией может быть очень рентабельным, считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Безусловно, чеснок — очень интересный нишевой продукт, вполне подходящий для нашего климата, есть озимые сорта. Крупных производителей в России нет, основной объем — 99,5% — согласно Росстату, выращивают хозяйства населения, и вряд ли вся их продукция попадает на рынок, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Коммерческие предприятия производят всего около 1,4 тыс. т, так что планы нового игрока в 7% от этого объема вполне реальны».



Проект «АФГ Националь» может быть успешным, хотя компания и не сумеет занять большую долю рынка, который уже давно поделен между поставщиками из Китая, Ирана и Египта, оценивает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. По его словам, сейчас около 90% потребляемого в стране товарного чеснока поставляется из-за рубежа, объем продаж отечественной продукции оценивается не более чем в 6 тыс. т/год. «В целом предложение российских производителей чеснока практически никогда не влияет на объемы импорта: если показатели ввоза других овощей и фруктов в периоды сбора урожая серьезно проседают, то по чесноку они всегда стабильны, — говорит аналитик. — Так что новое производство с его планируемым объемом урожая вряд ли серьезно повлияет на конкурентов из Китая и других стран».







Промышленное выращивание чеснока на данный момент является перспективным направлением для инвестиций, соглашается руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. При этом первоначальная площадь посадки агрокультуры «АФГ Националь» не очень значительна, отмечает она. Это может говорить о желании компании апробировать оборудование и технологию, и, возможно, в дальнейшем расширить производство. «Заявленный показатель урожайности, на первый взгляд, выглядит консервативным: например, средний сбор с гектара в ЦФО составляет 92 ц по всем хозяйствам. В зависимости от гибрида и вносимых удобрений можно добиться и более высоких показателей — по некоторым сортам до 140 ц/га», — знает она. Плановые объемы сбора составят около 120 т — это незначительный объем для рынка Нижегородской области с незакрытым существенным дефицитом, говорит эксперт.







В целом дефицит чеснока на российском рынке Михалева оценивает примерно в 50 тыс. т: при объеме потребления в 313 тыс. т внутреннее производство составляет 262 тыс. т во всех хозяйствах. По ее мнению, промышленное производство чеснока в России не развито по причине исторически преобладающей доли хозяйств населения в этом сегменте. По сути, промышленного выращивания чеснока в стране нет, доля сельхозорганизаций и КФХ составляет менее 1% от совокупного объема. «Для промышленного производства чеснока требуется специальное оборудование: сажалка, междурядный культиватор, линии по дроблению, сушке и калибровке чеснока, — перечисляет она. — Из-за отсутствия крупных промышленных игроков, эта техника почти не представлена на российском рынке».







В 2016 году в Россию было импортировано 51 тыс. т чеснока (в том числе 45 тыс. т из Китая). Если на рынке появится специализированный производитель, то ритейл получит надежного поставщика востребованной продукции, считет Дарья Снитко. Из-за снижения урожая чеснока в Китае в 2015—2016 годах, он существенно подорожал как на локальном, так и на внешних рынках. Потребительские цены на чеснок в целом по России с 2012 по 2017 год увеличились более чем в 2,4 раза, сравнивает Михалева. «Дефицит чеснока вкупе с резким ростом цен на него подтолкнули инвесторов посмотреть на данный сегмент», — комментирует она. Введение чеснока в овощную линейку «АФГ Националь» станет логичным продолжением стратегии холдинга. Это позволит увеличить чисто контрагентов, готовых приобретать полный набор продуктов (в том числе «борщевой набор»), а также выйти на новые рынки B2B, полагает Михалева.



Импортный чеснок везут издалека, он закупается крупными партиями, а реализуется в розницу очень медленно, поскольку потребность российского рынка в товарном чесноке невысока — менее 60 тыс. т в год, оценивает Масланов. «Когда такой чеснок доходит до потребителя, он зачастую почти утрачивает аромат, становится сухим и безвкусным, — обращает внимание он. — Мы же сможем поставлять чеснок небольшими партиями по мере необходимости. Технологичные мощности хранения позволят сохранять его качество, вкус и пользу».



«АФГ Националь» — крупнейший в стране производитель риса, также с 2015 года холдинг развивает овощное направление, выращивая столовый и семенной картофель и овощи открытого грунта в Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях. В 2017 году валовой сбор продовольственного картофеля нижегородскими предприятиями компании превысил 41 тыс. т. Средняя урожайность составила 450 ц/га, что вдвое выше показателя по региону. Кроме того, холдинг собрал более 20 тыс. т моркови и около 4 тыс. т зернобобовых агрокультур. В развитие овощеводческого направления в Нижегородской области с 2015 года инвестировано более 3 млрд руб.

