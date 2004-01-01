Россельхознадзор ограничил вывоз сыра «Ламбер»

Россельхознадзор лишил Рубцовский молочный завод (Алтайский край, филиал «Вимм-Билль-Данн», принадлежит PepsiCo) возможности поставлять сыр «Ламбер» на рынок стран-участников Евразийского экономического союза. Как говорится в сообщении ведомства, такое решение принято в связи с повторным обнаружением в продукции антибиотиков тетрациклиновой группы.



«После первого выявления предприятие было поставлено на усиленный лабораторный контроль, который, в свою очередь, подтвердил нарушение ветеринарно-санитарных требований России. На основании протоколов испытаний подведомственной Россельхознадзору лаборатории статус предприятия в реестре предприятий Таможенного союза изменен на «временно ограничено»», — уведомил Россельхознадзор. Решение об ограничении перемещения сыра на территории России будет принимать управление ветеринарии Алтайского края. Пока же контроль безопасности продукции, вырабатываемой Рубцовским заводом, усилен, отмечает ведомство.



Группа PepsiCo не согласна с выдвинутыми обвинениями. «Мы предприняли ряд мер: заблокировали данную партию продукции на складе и провели исследования в трех независимых аккредитованных лабораториях, в том числе и подведомственной Роспотребнадзору. Проведенные исследования подтвердили отсутствие антибиотиков в продукции», — заявил «Агроинвестору» вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo в России, Украине, СНГ и Центральной Европе Сергей Глушков.



Компания считает действия Россельхознадзора необоснованными и изучает вопрос об обращении в правоохранительные органы и в суд. «Наша компания направляет значительные финансовые ресурсы как на мониторинг содержания антибиотиков в каждой поставке молока, так и на профилактические предупредительные мероприятия, направленные на развитие и поддержку наших поставщиков сырого молока <…> Кроме того, согласно программе производственного контроля молоко-сырье и сыр также дополнительно контролируются на наличие антибиотиков в сторонних независимых аккредитованных лабораториях. Компания располагает всеми протоколами исследований, проведенными сторонними лабораториями», — подчеркнул Глушков.



Производство сыра «Ламбер» было запущено на Рубцовском комбинате в 2003 году. Как указано на сайте компании «Вимм-Билль-Данн», он стал первым отечественным желтым сыром, успешно конкурирующим с импортной продукцией в своей категории. «Ламбер» выпускается только на Рубцовском комбинате из алтайского молока, патент на технологию производства принадлежит PepsiCo. По данным газеты «Коммерсантъ», в 2016 году было произведено около 20 тыс. т сыра «Ламбер», часть продукции была поставлена на рынки Казахстана и Киргизии.



В сыре антибиотики выявляют крайне редко — молоко с антибиотиком не преобразуется в сырное зерно и дальше не может быть использовано для производства сыра, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова. «Кроме того, входной контроль сырья на предприятиях, особенно таких крупных как Рубцовский молочный завод, достаточно сильный», — уверена эксперт. Поэтому, по ее словам, в данной ситуации необходимо уточнить, как бралась проба, и какой метод выявления антибиотика был использован. «Возможно, метод определения был выбран неверно, что привело к неверным результатам», — не исключает Петрова.



PepsiCo является одним из крупнейших в России переработчиков сырого молока. Кроме «Ламбера» группе принадлежат бренды «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Имунеле», Bio Max, «Чудо» и др. В рейтинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2015 года PepsiCo заняла первое место в списке крупнейших компаний в пищевой промышленности по объему реализации (он составил 171,5 млрд руб.), а в рейтинге «Эксперта» АПК-50, где представлены крупнейшие агропромышленные компании по итогам 2016 года, группа стала четвертой после «Содружества», «Мираторга» и «Эфко». По данным kartoteka.ru, в 2016 году выручка АО «Вимм-Билль-Данн» достигла 96 млрд руб., чистая прибыль — 3,8 млрд руб.



В октябре 2016 года PepsiCo пришлось изъять из оборота почти 4 тыс. т молочной продукции в связи с обнаружением ящура в одном из хозяйств во Владимирской области, поставлявшем сырое молоко на комбинат «Ополье» (сотрудничает с «Вимм-Билль-Данном»). И PepsiCo, и Роспотребнадзор тогда отмечали, что это дополнительная мера предосторожности, так как все сырое молоко проходит температурную обработку, в результате которой вирус ящура погибает.

