Группа Coca-Cola к 2021 году намерена увеличить в России долю местных поставщиков при закупке сырья для соков до 40%, сообщил гендиректор Coca-Cola HBC в России Стафанос Вафеидис. Сейчас этот показатель составляет 11,8%. «Наши планы на несколько лет — до 2020−2021 годов — очень амбициозны, мы планируем нарастить долю <…> до 40%", — приводит ТАСС слова Вафеидиса. Он уточнил, что речь идет о тех фруктах, которые выращиваются в России — яблоках, грушах, персиках, а также ягодах.



За исключением соков компания уже закупает в России до 90% сырья для производства безалкогольных напитков. «У нас сложилась прочная сеть взаимодействия с российскими поставщиками, мы полностью удовлетворены», — отметил Вафеидис, добавив, что сейчас у Coca-Cola более 4 тыс. российских поставщиков. В частности, по данным исследования лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, компания закупает 100% местной продукции в таких категориях, как алюминиевые банки и стеклянные бутылки, преформы для пластиковых бутылок, сахар. Как отмечается в исследовании, Coca-Cola закупает 3% всего производимого в России сахара.



Основу для соков фактически составляют лишь три вида сельхозпродукции — яблоки, томаты и апельсины, все остальное — добавки к этим основам, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Если Coca-Cola планирует увеличивать долю отечественных поставок за счет яблок, то в России должно быть так называемое промышленное яблоко. Однако, например, в этом году, по нашим данным, объем производства технического яблока упал, и спрос сейчас оказался выше предложения», — рассказала она. При этом на данный момент эксперт не видит возможностей для значительного наращивания сбора яблок для производства концентратов. «Производителям выгоднее выращивать столовое, более дорогое яблоко, нежели промышленное. Поэтому последнее в России в основном выращивается в садах старого типа, однако они постепенно выкорчевываются и, если производитель хочет продолжать яблочный бизнес, то он предпочтет высадить сад интенсивного типа, где промышленное яблоко практически не вырастает», — добавила она.



Что касается производства томатов для соков, то, по мнению эксперта, то сейчас в России в открытом грунте их возделывается недостаточно для большого объема соков. Однако, если Coca-Cola будет давать фермерам предварительные заказы на томаты, они с удовольствием их выполнят. «Вырастить томаты намного проще, чем яблоки», — отметила Решетникова. По данным «АБ-Центра», площади возделывания томатов в открытом грунте за последние пять лет сократились на 18%, а за последние 15 лет — на 42%, в 2016 году в промышленном секторе они составляли 17,3 тыс. га.



В то же время, как говорится в аналитическом докладе «Тенденции развития и основные вызовы аграрного сектора России», опубликованном накануне Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, российские яблоки и томаты в сезон их сбора являются вполне конкурентоспособными по сравнению с мировым рынком. Так, с июля по октябрь закупочная цена на яблоки опускается ниже импортной, и в эти месяцы Россия способна конкурировать с другими странами. «Природные условия страны вполне позволяют производить яблоки и груши в достаточном количестве, чтобы обеспечивать не только летне-осеннее, но в значительной мере и зимнее потребление», — полагают авторы доклада. Что касается томатов, то если в зимний период они стоят вдвое дороже импортных, в период урожая в открытом грунте в сентябре-октябре внутренние цены приближаются к зарубежным и даже опускаются ниже. «В эти месяцы российская продукция открытого грунта становилась конкурентоспособной на мировом рынке, и Россия могла бы даже экспортировать помидоры и огурцы в свежем виде или переработать и продавать переработанную продукцию», — констатируется в исследовании.



По данным Минсельхоза США, Россия является крупнейшим в мире импортером яблок: в сезоне-2016/17 (с июля по июнь) Россия ввезла 670 тыс. т, из общего объема ресурсов на переработку было отправлено 348 тыс. т яблок при потреблении в 1,57 млн т. Внутреннее производство яблок в сельхозорганизациях, по данным Ассоциации садоводов России, в 2016 году составило около 700 тыс. т, в этом году объем, как ожидается, снизится на 15−20%. Ранее президент ассоциации Игорь Муханин рассказывал «Агроинвестору», что в результате дефицита технического яблока в этом году цена на него выросла и в период массовой уборки составляла 6−8 руб./кг, по сравнению с прошлогодними 2,5−4 руб./кг. Томатов в 2016 году в сельхозорганизациях было собрано почти 530 тыс. т.



Coca-Cola присутствует на российском рынке с 1979 года. Компании принадлежит 12 заводов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Орле, Нижнем Новгороде, Самаре, Волжском, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Совокупные инвестиции группы на российском рынке, по данным на 2016 год, составили $5,7 млрд. На закупку у российских поставщиков ингредиентов для производства соков, нектаров, морсов и сокосодержащих напитков компания в прошлом году потратила 543 млн руб.

