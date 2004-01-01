Россельхознадзор заподозрил PepsiCo в шпионаже

Россельхознадзор подозревает компанию PepsiCo в организации хакерской атаки для получения доступа к секретной информации государственных органов. Как говорится в сообщении ведомства, во время встречи представителей «Союзмолока» с руководством Россельхознадзора вице-президентом по корпоративным отношениям PepsiCo в Восточной Европе Сергеем Глушковым была представлена копия внутреннего служебного документа Россельхознадзора, имеющего ограничительную пометку «для служебного пользования». «По информации делопроизводства Россельхознадзора указанный документ в адрес компании PepsiCo не направлялся», — сообщило ведомство.

Предварительные результаты внутренней проверки Россельхознадзора показали, что никто из сотрудников не направлял служебное письмо во внешнее информационное поле, позднее рассказала представитель ведомства Юлия Мелано. «В этой связи служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России», — отметила Мелано (цитата по ТАСС), добавив, что «данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж».

PepsiCo озвученные подозрения в хакерской атаке и шпионаже называет абсурдными. «PepsiCo категорически отвергает абсурдные предположения Россельхознадзора как не имеющие под собой никаких оснований», — сообщил «Агроинвестору» Сергей Глушков. По его словам, озвученная Россельхознадзором информация не соответствует действительности. «Мы не получали от Россельхознадзора никаких запросов по поводу их служебной переписки и не предоставляли никаких документов под грифом «для служебного пользования» руководству Россельхознадзора. И российская компания «Вимм-Билль-Данн», и компания PepsiCo, являющаяся членом Консультационного совета по иностранным инвестициям, используют только законные методы взаимодействия с органами государственной власти и СМИ», — отметил Глушков.

По информации Россельхознадзора, в документе содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих предприятий, входящих в корпорацию PepsiCo. По версии ведомства, обладая этой информацией, предприятия PepsiCo получили конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий.

В конце октября газета «Ведомости» писала, что Россельхознадзор потребовал усилить контроль за продукцией предприятий, входящих в Danone и «Вимм-билль-данн» (принадлежит PepsiCo). В письме за подписью замруководителя ведомства Николая Власова говорилось, что территориальные управления службы должны докладывать о ходе работы еженедельно по пятницам. О письме стало известно после того, как крупнейшие иностранные производители продуктов питания обратились к премьер-министру с просьбой отложить введение электронных ветеринарных сертификатов для сырья и вовсе отменить для готовой продукции. При этом, как писало издание, журналистам удалось ознакомиться с текстом документа.

Получение информации в обход установленного порядка является противоправным, однако возможные последствия будут зависеть от того, каким образом был получен этот документ, отметил «Агроинвестору» адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Игорь Симонов. «Если информацию предоставило какое-то должностное лицо, то это лицо может быть привлечено к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, взятку и т. д. Если же был коммерческий подкуп, это отдельная статья. В случае хакерской атаки, по сути, речь может идти о компенсации материального ущерба», — перечислил юрист. Он уточнил, что в зависимости от степени общественной опасности можно говорить о наступлении либо административной, либо уголовной ответственности, причем если Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность для юридических лиц, то Уголовный кодекс — только конкретных виновных лиц. «Однако если представители PepsiCo получили информацию из средств массовой информации, то здесь никакого нарушения с их стороны нет, так как эта информация предназначена для неограниченного круга лиц», — добавил Симонов.

Это уже не первые претензии к PepsiCo со стороны госорганов за последнее время. Так, в конце ноября Россельхознадзор лишил Рубцовский молочный завод (принадлежит PepsiCo) возможности поставлять сыр «Ламбер» на рынок Евразийского экономического союза из-за обнаружения в продукции антибиотиков. Группа тогда назвала действия Россельхознадзора необоснованными и заявила, что изучает вопрос об обращении в правоохранительные органы и в суд. А в начале ноября региональная прокуратура сообщила об обращении в суд с требованием взыскать с завода «Лебедянский» (входит в PepsiCo) экологический ущерб, причиненный реке Дон в результате обрушения склада в апреле.

PepsiCo является одним из крупнейших в России переработчиков сырого молока, занимает ведущие позиции на рынке молочной продукции (бренды компании «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», Bio Max, «Имунеле»). Молочные активы PepsiCo объединяет компания «Вимм-Билль-Данн», созданная в 1992 году и вошедшая в состав группы в 2011-м. В рейтинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2015 года PepsiCo заняла первое место в списке крупнейших компаний в пищевой промышленности по объему реализации (он составил 171,5 млрд руб.), а в рейтинге «Эксперта» АПК-50, где представлены крупнейшие агропромышленные компании по итогам 2016 года, — группа стала четвертой после «Содружества», «Мираторга» и «Эфко». По данным kartoteka.ru , в 2016 году выручка АО «Вимм-Билль-Данн» достигла 96 млрд руб., чистая прибыль — 3,8 млрд руб.