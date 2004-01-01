«Ренова» Виктора Вексельберга начала строить теплицы в Коми

В республике Коми состоялась церемония забивки первой сваи под фундамент тепличного комплекса группы «Ренова». Как говорится в сообщении на официальном портале региона, ввести объект в эксплуатацию предполагается в четвертом квартале 2018 года, а начиная с первого квартала 2019-го начать производство томатов и огурцов. К 2020 году предполагается выйти на полную мощность — не менее 9 тыс. т в год.



Общая стоимость проекта оценивается в 3,6 млрд руб. Минсельхоз уже одобрил заявку на льготное кредитование под 2% годовых в размере 2,5 млрд руб., более 1 млрд руб. «Ренова» вложит из собственных средств. «В республиканском бюджете на 2018 год предусмотрено 150,9 млн руб. на господдержку для возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования. Кроме того, правительство региона планирует привлечь на эти цели средства федерального бюджета в размере 352 млн руб.», — отмечается в сообщении.



Соглашение о реализации проекта между «Реновой» и республикой Коми было подписано 27 февраля в ходе Российского инвестиционного форума. Тогда же аналогичные соглашения были заключены и с главами еще трех регионов — Свердловской области, Чувашии и Пермского края. Представитель «Реновы» говорил «Агроинвестору», что общая площадь теплиц составит около 100 га, а примерный объем инвестиций — 25 млрд руб. При выходе на проектные показатели производство достигнет 75 тыс. т продукции в год, основные агрокультуры — огурцы и томаты. В январе 2017-го в Москве было зарегистрировано ООО «Теплицы регионов», на 99,99% принадлежащее группе «Ренова», следует из данных kartoteka.ru. В марте для реализации тепличных проектов компания «Теплицы регионов» учредила ТК «Сосногорский» в Коми и ТК «Новочебоксарский» в Чувашии. В октябре глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщал, что «Ренова» приступит к строительству в республике в 2018 году, первая продукция будет получена в 2019-м, а в 2020 году объем производства овощей выйдет на уровень 10 тыс. т в год. Как в Чувашии, так и в Коми проекты предусматривают строительство теплиц пятого поколения.



Тепличный бизнес в России сейчас является популярной темой для многих инвесторов, в том числе непрофильных, отметила гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова на ХVII конференции «Агрохолдинги России — 2017», организованной «Агроинвестором». «Если рост производства продукции АПК в целом за прошлый год составил 4,8%, а в этом году прогнозируется 3,5%, то товарное производство овощей в защищенном грунте в прошлом году выросло на 15%, а в этом году прогнозируется прирост на уровне от 8% до 9%", — рассказала эксперт. По ее словам, сверхбыстрому развитию тепличного овощеводства, особенно в 2016 и 2017 годах, способствует удачное соединение сразу нескольких факторов, в том числе мощная господдержка и введение эмбарго на ввоз свежих овощей из стран Евросоюза и Турции. «Запрет государства на поставки овощей позволил и сейчас позволяет российским тепличникам резко повысить цены и держать их на высоком уровне», — заметила Решетникова. Согласно расчетам «Технологий роста», рентабельность российских тепличных предприятий современного типа, использующих энергосберегающие технологии, сегодня достигает 40%. «Еще пять лет назад большинство работали на уровне рентабельности в 10%, максимум 12%", — сказала она.



Как заявлял на прошлой неделе глава Минсельхоза Александр Ткачев на форуме «Тепличные комплексы России 2017», сейчас дефицит тепличных овощей в стране оценивается в 1 млн т. Если в ближайшие два-три года рост производства тепличных овощей сохранится на нынешнем уровне, то этот объем будет закрыт на 90%, спрогнозировал он. По словам главы агроведомства, с начала 2017 года уже произведено более 700 тыс. т тепличных овощей — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ведущим производителем является Краснодарский край, на долю которого приходится 12% всего российского тепличного производства, за ним следуют Ставропольский край (10%), Татарстан и Башкирия (по 6%).



Группа компаний «Ренова» — частная бизнес-группа, состоящая из управляющих компаний, фондов прямых и портфельных инвестиций, владеющих и управляющих активами в разных отраслях в России и за рубежом, в том числе металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике и телекоммуникациях. Группа контролируется Виктором Вексельбергом, который является ее председателем совета директоров. В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России 2017 года Вексельберг занял 10-е место с капиталом $12,4 млрд.

