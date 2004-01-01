Суд наложил арест на 90% акций агрохолдинга Владимира Евтушенкова

Арбитражный суд Башкирии принял решение арестовать активы АФК «Система» в рамках обеспечительных мер по иску к ней «Роснефти» и «Башнефти» на 131,6 млрд руб. Как сообщает пресс-служба корпорации, в том числе наложен арест на 90,5% акций в уставном капитале агрохолдинга «Степь», принадлежащем компании.



Как следует из определения суда, балансовая стоимость арестованных активов «Степи» составляет 17,2 млрд руб. Суд запретил АФК «Система» распоряжаться этим имуществом и получать доход по арестованным ценным бумагам. В частности, инспекциям ФНС запрещено совершать действия по государственной регистрации изменений в отношении арестованной доли, а регистратору «Степи» — вносить любые изменения в лицевые счета АФК «Система» в реестре акционеров.



По словам представителя АФК «Система», арест не сказался на деятельности агрохолдинга. «На данный момент арест акций агрохолдинга «Степь» не оказывает влияние на операционную деятельность компании», — сообщила «Агроинвестору» пресс-служба корпорации.



По закону арест акций никак не должен отразиться на хозяйственной деятельности предприятия, пояснил «Агроинвестору» основатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. «Все договора и поставки по-прежнему должны выполняться, это также не подразумевает арест счетов. Конечно, подобное судебное решение создает нервную обстановку и, может быть, кто-то откажется от сотрудничества со «Степью», однако это будут субъективные причины», — сказал Князев. Поэтому, продолжил он, арест акций сейчас, в первую очередь, будет оказывать влияние на цену бумаг. Так, на Московской бирже обыкновенные акции АФК «Система» к 12:50 13 декабря упали на 5,6% до 10,2 руб.



Арест акций по сути означает лишь запрет на их отчуждение, однако право акционеров голосовать и принимать решения на собрании акционеров он никак не ограничивает, добавляет партнер адвокатского бюро «Романов и партнеры» Марина Барабанова. «Агрохолдинг может вести полноценную хозяйственную деятельность, в том числе принимать решения о сделках. Просто реестродержатель ставит у себя отметку, что есть арест», — прокомментировала Барабанова «Агроинвестору». В то же время, по ее словам, следом за арестом акций вероятен арест и самого имущества. «Арестовывать акции предприятия, у которого потом может не оказаться никаких активов, нет никакого смысла. Поэтому, как правило, за арестом акций происходит арест самого имущественного комплекса. Однако это отдельное судебное решение», — добавила юрист.



АФК «Система» приобрела агрохолдинг «Степь» во второй половине 2014 года, сейчас он объединяет ряд предприятий в сфере растениеводства, молочного животноводства, садоводства и овощеводства. Под управлением «Степи», в частности, находится крупнейший тепличный комплекс России — агрокомбинат «Южный», племзавод «Прогресс», группа «Сады Кубани», хозяйства «Родина», «Ставропольское руно», «Трудовое» и др. По состоянию на апрель, «Степь» была на девятом месте в рейтинге BEFL крупнейших владельцев сельхозземли в России с земельным банком в 350 тыс. га, сейчас площади увеличены до 380 тыс. га, говорилось в отчете АФК «Система» за третий квартал. В 2017 году валовой сбор агрохолдинга в растениеводстве увеличился на 47% до 1,2 млн т, стадо КРС — на 9% до 4,2 тыс. коров. Выручка за девять месяцев 2017-го выросла на 8% до 6,8 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA — на 67% до 1,7 млрд руб., операционная прибыль — на 41% до 3 млрд руб.



В апреле 2017 года было объявлено о подготовке IPO «Степи». Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков ранее отмечал, что планы по проведению IPO сохраняются, несмотря на судебные разбирательства с «Роснефтью».

