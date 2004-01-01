Россельхознадзор обвинил PepsiCo в использовании молока с антибиотиками

Россельхознадзор заподозрил алтайский «Рубцовский молочный завод» (филиал «Вимм-Билль-Данн», входит в группу PepsiCo) в намеренном использовании сырого молока с антибиотиками при производстве сыров. Как говорится в сообщении ведомства, тест-система на предприятии зафиксировала более 20 случаев наличия антибиотиков в исследуемых партиях молокосырья. «Однако, согласно данных журнала контроля заготовляемого молока, указанные партии приняты для дальнейшей переработки», — сообщает Россельхознадзор.



В ходе проверки Россельхознадзор установил, что в период с 1 июля по 17 сентября 2017 года из-за обнаружения антибиотиков произошло 30 возвратов сырого молока поставщикам из Алтайского края и 10 — поставщикам Новосибирской области. По информации представителей молочного завода, в течение всего года таких возвратов было 114. Однако один из алтайских поставщиков уведомил Россельхознадзор, что возврата молока из-за выявления антибиотиков не было. Управление ветеринарии Алтайского края также не смогло подтвердить факты возврата. Поэтому, делает вывод ведомство, возможно, фактически молоко с антибиотиками поступает в переработку. «Уже сейчас очевидно, что завод не может подтвердить возврат небезопасного сырья (содержащего антибиотики). Нельзя исключить возможность поступления данного сырья в переработку», — говорится в сообщении службы.



При этом, как позднее подчеркнула ее представитель Юлия Мелано, использование небезопасного молока стало возможно из-за отсутствия системы обязательной электронной ветеринарной сертификации. «При введении данной сертификации утаить такие вещи в дальнейшем будет невозможно», — пояснила Мелано (цитата по ТАСС).



PepsiCo, в свою очередь, заявляет, что строго следит за качеством поставляемого сырья. «Выпуск безопасной и качественной продукции, соответствующей требованиям и нормам законодательства, — наш приоритет. Мы контролируем 100% сырого молока, поступающего на наши заводы, по многим параметрам, в том числе и на антибиотики. В случае обнаружения какого-либо отклонения от нормативных требований сырье не допускается на переработку», — сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. Ее представитель также отметила, что сейчас на предприятии еще проходит проверка Россельхознадзора. «Мы будем готовы предоставить дополнительный комментарий после того, как ознакомимся с ее результатами», — добавила представитель PepsiCo.



В ноябре Россельхознадзор лишил «Рубцовский молочный завод» возможности поставлять сыр «Ламбер» на рынок стран-участниц Евразийского экономического союза из-за обнаружения в продукции антибиотиков. Тогда же сообщалось, что предприятие, выпускающее «Ламбер» с 2003 года, поставлено на усиленный лабораторный контроль. PepsiCo со ссылкой на три независимых исследования опровергла факт наличия антибиотиков. В начале декабря Россельхознадзор также обвинил PepsiCo в организации хакерской атаки для получения доступа к секретной информации государственных органов. Как говорилось в сообщении ведомства, на одной из встреч представители группы представили копию внутреннего служебного документа Россельхознадзора, имеющего ограничительную пометку «для служебного пользования». PepsiCo назвала абсурдными озвученные подозрения, заверив, что «использует только законные методы взаимодействия с органами государственной власти и СМИ».



Подозрения в отношении PepsiCo со стороны Россельхознадзора начали звучать после того, как крупнейшие иностранные производители продуктов питания, в том числе PepsiCo, обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отложить введение электронных ветеринарных сертификатов для сырья и совсем отменить — для готовой продукции. В результате правительство приняло решение перенести внедрение обязательной сертификации на полгода, до 1 июля 2018-го — соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении на прошлой неделе.



6 декабря конфликт между Россельхознадзором и PepsiCo прокомментировал глава Минсельхоза Александр Ткачев. Тогда он выражал уверенность, что разногласия будут урегулированы «в ближайшие дни, а может быть, и часы». При этом министр призвал каждую из сторон конфликта сделать «определенные выводы».



PepsiCo — один из крупнейших в России переработчиков сырого молока. Молочные активы компании объединяет компания «Вимм-Билль-Данн», созданная в 1992 году и вошедшая в состав группы в 2011-м. Кроме «Ламбера» группе принадлежат бренды «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Имунеле», Bio Max, «Чудо» и др. В рейтинге «Эксперта» АПК-50, где представлены крупнейшие агропромышленные компании по итогам 2016 года, PepsiCo стала четвертой после «Содружества», «Мираторга» и «Эфко». По данным kartoteka.ru, в 2016 году выручка АО «Вимм-Билль-Данн» составила 96 млрд руб., чистая прибыль — 3,8 млрд руб.

