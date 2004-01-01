 На предприятии Danone выявлены антибиотики в молоке — Агроинвестор
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Компании
На предприятии Danone выявлены антибиотики в молоке
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
Россельхознадзор объявил о введении усиленного контроля
По данным Euromonitor, в 2016 году Danone являлась лидером российского рынка молочных продуктов с долей 15,3%
Фото: А. Махонин

Россельхознадзор заявил о выявлении остатков антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке, произведенном молочным комбинатом «Волгоградский» (входит в группу Danone). Как говорится в сообщении ведомства, остатки лекарственных средств обнаружены в питьевом пастеризованном молоке жирностью 3,2%, выпущенном под торговой маркой «Простоквашино».

В связи с этим в отношении продукции, производимой комбинатом «Волгоградский», при ее поставках за пределы России будет осуществляться усиленный лабораторный контроль, уведомил Россельхознадзор. «При повторном выявлении антибиотиков в продукции указанного предприятия Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки этой продукции на экспорт», — предупреждает служба. На территории России совместно с управлением ветеринарии администрации Волгоградской области будет проведено расследование, также пообещал Россельхознадзор, выразив надежду на «оперативные действия государственной ветеринарной службы Волгоградской области и Роспотребнадзора в части недопущения на российские прилавки небезопасной продукции».

Группа Danone, в свою очередь, заявляет, что никогда не принимала и не принимает сырье с антибиотиками. «100% сырого молока, поступающего на наши заводы, проверяется на наличие остаточного количества антибиотиков. Для данного контроля применяются методы, включенные в перечень стандартов к ТР ДС 033 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденный Евразийской комиссией», — говорится в ответе компании. При этом Danone заявила, что никакой официальной информации о нарушении от Россельхознадзора ей не поступало, протоколы исследования продукции не предоставлялись. «Мы уже сделали официальный запрос по данному поводу в Россельхознадзор. Как только нам будет известно о какой партии продукции идет речь, мы обязательно организуем независимую экспертизу в аккредитованной лаборатории Роспотребнадзора», — пообещала компания. В заявлении также напоминается, что в предыдущих претензиях «часто присутствовали неточности», в том числе указывалась продукция других производителей и приводились показатели, не подтвержденные лабораториями Роспотребнадзора, либо не нарушающие законодательства.

В конце ноября Россельхознадзор сообщал о повторном обнаружении антибиотиков тетрациклиновой группы и в сыре «Ламбер», произведенном Рубцовским молочным заводом («Вимм-Билль-Данн», входит в PepsiCo). Предприятие было лишено возможности поставлять сыр на рынок стран-участниц Евразийского экономического союза. PepsiCo со ссылкой на три независимых исследования опровергла факт наличия антибиотиков. В начале декабря Россельхознадзор также обвинил PepsiCo в организации хакерской атаки для получения доступа к секретной информации государственных органов. И PepsiCo, и Danone ранее выступали против введения электронной ветеринарной сертификации на готовую молочную продукцию. 17 октября иностранные производители продуктов питания, в том числе PepsiCo и Danone, обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отложить введение электронных сертификатов для сырья и совсем отменить для готовой продукции. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в тот же день заявил о переносе сроков. Несколько дней спустя газета «Ведомости» написала, что Россельхознадзор потребовал усилить контроль за продукцией предприятий, входящих в Danone и PepsiCo. В письме за подписью замруководителя ведомства Николая Власова говорилось, что территориальные управления службы должны еженедельно по пятницам докладывать о ходе работы.

Danone — французская продовольственная компания, крупнейший в мире производитель йогуртов, работает в России с 1992 года. Первый в России завод был запущен в 1995-м, в конце 2010 года Danone объединила свой молочный бизнес с компанией «Юнимилк». В прошлом году компания являлась лидером российского рынка молочных продуктов с долей 15,3% в денежном выражении и занимала второе место на рынке детского питания с долей 13,8%, сообщает Euromonitor. На территории страны группа владеет 17 предприятиями и представлена в четырех направлениях бизнеса: молочные продукты (ТМ «Простоквашино», «Активиа», Danone, «Даниссимо» и др.), детское питание (Nutrilon, «Малютка»), специализированное питание, вода. По данным Центра раскрытия корпоративной информации, выручка АО «Данон Россия» в 2016 году выросла на 17% до 53,6 млрд руб., чистая прибыль составила 78 млн руб. против убытка в 1,4 млрд руб. в 2015-м.

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