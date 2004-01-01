«Евродон» в 2017 году произвел 63 тысячи тонн индейки

Группа «Евродон» в 2017 году произвела 91 тыс. т мяса индейки и утки в живом весе (68 тыс. т в убойном), говорится в сообщении компании. Из этого объема почти 28 тыс. т пришлось на мясо утки, производство которого выросло на 100 т по сравнению с 2016-м. Таким образом, выпуск индейки составил 63 тыс. т в живом весе. Представитель «Евродона» подтвердила «Агроинвестору» эти подсчеты.



В конце 2016 года холдинг заявлял о планах увеличить объем производства индейки до 150 тыс. т в год, однако в январе 2017-го в связи со вспышкой гриппа птиц скорректировал динамику роста до 90 тыс. т, а позднее основатель компании Вадим Ванеев говорил, что удастся выйти лишь на 70 тыс. т. В июле представитель компании говорила «Агроинвестору» о намерении сохранить выпуск по итогам года на уровне 2016-го, когда было произведено 74,5 тыс. т в живом весе.



В результате планы достижения показателя в 150 тыс. т перенесены на 2018 год. «В этом году производство выйдет на объем в 178 тыс. т мяса индейки и утки. При этом производство индейки планируется довести до 150 тыс. т за год (мощности уже построены), а производство утки будет готовиться к расширению и выходу на второй этап — в 80 тыс. т в год», — отмечается в сообщении «Евродона». К концу 2017-го холдинг после семи месяцев карантина из-за птичьего гриппа вышел на ежемесячный выпуск 12,7 тыс. т мяса индейки.



Также в планах агрохолдинга на этот год — расширение экспорта, который должен составить около 5% ассортимента. Как рассказал Ванеев, группа рассматривает различные векторы поставок своей продукции. «Это может быть и восточное, и южное, и западное направление», — уточнил Ванеев «Агроинвестору» через пресс-служба компании. Основатель группы заметил, что главное не просто начать поставки в ту или иную страну, а наладить долгосрочное стратегическое партнерство. «Для нас поставки нескольких килограммов продукции — не самоцель», — подчеркнул Ванеев.



По оценке консалтинговой компании Agrifood Strategies, в последние годы объем производства индейки увеличивался в среднем более чем по 26% в год, и вырос с 48,2 тыс. т в 2010-м до 226,5 тыс. т в убойном весе в 2016 году. Однако в 2017-м производство индейки, по предварительным подсчетам, должно было сократиться на 2% до 222 тыс. т, говорил «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Причины спада — как карантин на «Евродоне» в первой половине года, так и остановка работы «Комплекса им. М. Гафури». В то же время в 2018 году кроме «Евродона» другие игроки тоже планируют нарастить производство. Так, группа «Дамате» намерена выйти на производство 110 тыс. т мяса индейки в год, а в течение ближайших двух лет расширить объемы до 155 тыс. т. Как сообщает пресс-служба администрации Пензенской области, в ближайшие два месяца планируется ввод в эксплуатацию перерабатывающего завода «Дамате» производительностью 155 тыс. продукции в год, выход на проектные показатели намечен на 2019 год. Ранее о расширении мощностей также заявляла группа «Черкизово»: компания хочет повысить объемы на комплексе «Тамбовская индейка» за счет строительства трех площадок мощностью 20 тыс. т в Липецкой области.



«Евродон» — один из первых в России проектов промышленного производства индейки, стартовавший в Ростовской области в 2003 году. С 2006 года компания поставляет на рынок мясо индейки под маркой «Индолина», в 2013 году холдинг начал выпуск мяса утки под брендом «Утолина». С 2015-го действует новый мясоперерабатывающий комбинат мощностью в 150 тыс. т индейки в год. По данным kartoteka.ru, основателю группы Вадиму Ванееву сейчас принадлежит 11% ООО «Евродон», по 26% ООО «Евродон-Юг» и ООО «Урсдон». По 74% акций в компаниях владеет Внешэкономбанк. Доля последнего была увеличена в 2017 году в ходе сделки по реструктуризации задолженности: ВЭБ пролонгировал сроки погашения кредитов, а также обязался выделить холдингу дополнительное финансирование в 2,6 млрд руб. Как сообщал Вадим Ванеев в декабре на конференции «Агрохолдинги России», в результате вспышки гриппа птиц «Евродон» потерял 70% стада. «Мы как будто заново родились. За время нашего отсутствия полки были заняты — считайте, что мы заново начали проект», — отмечал Ванеев.

