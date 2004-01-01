Сбербанк берет в залог агрохолдинг «Юрма»

Сбербанк подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 100% чувашского агрохолдинга «Юрма». Как говорится в сообщении ФАС, ходатайство поступило 22 декабря. Замгендиректора холдинга Ксения Ермолаева сообщила «Агроинвестору», что речь идет о залоге долей в уставном капитале в соответствии с условиями кредитного договора.



Одновременно Сбербанк уведомил ФАС о намерении приобрести 77% голосующих акций Гатчинского комбикормового завода, расположенного в Ленинградской области. Представители предприятия на вопрос «Агроинвестора» о сделке не ответили, запрос в Сбербанк также остался без ответа.



В 2017 году Сбербанк подавал аналогичные ходатайства о передаче 89,53% акций птицефабрики «Синявинская» и 91,43% входящего в ее производственный комплекс Волховского комбикормового завода. Как пояснял тогда «Агроинвестору» гендиректор Артур Холдоенко, акции передаются банку в залог в рамках реструктуризации задолженности, при этом собственник фактически не меняется. Летом прошлого года в ходе реструктуризации задолженности доли в своих активах передала Внешэкономбанку и группа «Евродон». В ответ ВЭБ пролонгировал сроки погашения кредитов, а также обязался выделить холдингу дополнительное финансирование в 2,6 млрд руб. Условиями сделки предусмотрен переход акционерного контроля к ВЭБу до момента погашения основного долга, при этом операционное управление компаниями группы «Евродон» осталось за ее основателем Вадимом Ванеевым. Представитель ВЭБа сообщал, что при выполнении плана погашения задолженности Ванееву будет предоставлена возможность выкупа всех своих акций по номинальной стоимости. По оценке Ванеева, вернуть акции «Евродона» получится через два года.



Агрохолдинг «Юрма» создан в Чувашии в 2003 году, компания занимается птицеводством, производством комбикормов и реализацией сельхозпродукции. По данным kartoteka.ru, владельцем «Юрмы» является бизнесмен, гендиректор строительной компании СУОР Владимир Ермолаев. Согласно собственным данным, в состав холдинга входят Чебоксарская и Лапсарская птицефабрики, производящие 60 тыс. т мяса в живом весе в год, Алатырский комбикормовый завод мощностью 40 т комбикормов или 20 т гранулированных кормов в час. Год назад в «Юрму» также входила растениеводческая компания «Ульяновск-Агро» с земельным банком в 20 тыс. га, а также свинокомплекс плановой производственной мощностью 5 тыс. т в живом весе в год, следует из материалов на сайте администрации Чувашии. Совокупный объем инвестиций «Юрмы» в агросектор — 10 млрд руб., указано на сайте агрохолдинга.



В феврале глава Чувашии Михаил Игнатьев заявлял, что Ермолаев решил продать «Юрму» татарстанской группе «Агросила», аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко тогда оценивал активы в 8 млрд руб. Однако в мае стало известно, что «Агросила» отказалась от сделки: по информации издания «Правда ПФО», причиной стали результаты финансового аудита, проведенного на чувашском предприятии. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Агрохолдинг Юрма» в 2016 году составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 390 млн руб.



Гатчинский комбикормовый завод (ГККЗ) располагается в Ленинградской области и, как указано на его сайте, занимается производством и реализации комбикормов для животных, птиц и рыб. Также в структуру компании входит птицефабрика «Ударник» в Выборгском районе Ленинградской области (по данным регионального комитета по АПК, за первые четыре месяца 2017 года она произвела 8,3 млн яиц и 2,6 тыс. т мяса птицы), а с 2009 года ГККЗ строит жилые дома в Гатчинском районе. В 2016-м пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила о намерении ГККЗ создать в регионе агрокластер, включающий яблоневый сад на 750 га и завод по переработке плодов. Согласно проекту, плодовые сады должны были ежегодно давать урожай в 5,6 тыс. т яблок и 312 т слив. По данным kartoteka.ru, выручка ГККЗ в 2016 году составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 24 млн руб.

