Свинокомплекс «Алтаймясопром» признан банкротом

Арбитражный суд Алтайского края 20 февраля признал банкротом крупнейшее в регионе предприятие по производству свинины «Алтаймясопром» (подконтролен кемеровской управляющей компании «Кем-ойл»). Как следует из материалов суда, на дату проведения первого собрания кредиторов в начале февраля общая сумма задолженности оценивалась в 11,1 млрд руб.



«Представленные суду доказательства свидетельствуют о неспособности ООО «Алтаймясопром» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Имущества должника недостаточно для погашения требований кредиторов в полном объеме», — говорится в определении суда. Решение вынесено по иску Барнаульской сервисной компании, поданному в июне 2017 года. В сентябре на предприятии была введена процедура наблюдения сроком до 20 февраля. За неделю до истечения срока собрание кредиторов согласилось признать компанию банкротом и ввести конкурсное производство. За это решение проголосовал основной кредитор предприятия — Внешэкономбанк, долг перед которым оценивается в 9,8 млрд руб. При этом еще в январе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на совладельцев свинокомплекса сообщала, что стороны ведут переговоры о возможности реструктуризации долгов. «И руководство предприятия, и банк ориентированы на реструктуризацию долгов «Алтаймясопрома», дофинансирование проекта и вывод его на полную мощность», — подтверждал представитель Минсельхоза Алтайского края.



ООО «Алтаймясопром» зарегистрировано в Алтайском крае в 2008 году. По данным kartoteka.ru, основным владельцем компании (83%) является собственник кузбасского «УК Кем-ойл» Александр Юган, еще 9% принадлежит бывшему вице-губернатору Борису Панову, 8% — Валерию Шарнину. С 2011 года «Алтаймясопром» реализовывал свиноводческий проект мощностью почти 40 тыс. т мяса в живом весе в год. Первая очередь на 100 тыс. свиней стоимостью более 7 млрд руб. была введена в 2012 году, а весь проект на 330 тыс. свиней планировалось реализовать в течение пяти лет. По данным kartoteka.ru, выручка «Алтаймясопрома» в 2015 году составила 1,3 млрд руб., чистый убыток — 939 млн руб., в 2016-м — 888 млн руб. и 835 млн руб. В 2016 году предприятие стало ответчиком по делам на общую сумму в 19 млн руб., а в июне 2016-го потребовалось вмешательство прокуратуры для выплаты долгов по зарплате в размере 6 млн руб. В августе 2017 года министр сельского хозяйтва Алтайского края Александр Чеботаев сообщал журналистам, что в «Алтаймясопроме» соблюдается весь технологический процесс, поголовье свиней в хозяйстве сохраняется на уровне 52 тыс. животных.



По оценке независимого эксперта мясного рынка Мушега Мамиконяна, найти нового инвестора для «Алтаймясопрома» будет непросто. «Сейчас в России формируется кластерная система, при которой важное значение имеет географическая близость. Если другие крупные игроки рынка инфраструктурно смогут получить синергию, тогда они, возможно, заинтересуются этим активом. Желающих же купить предприятие, значительно удаленное от своих домашних рынков, сейчас найти гораздо труднее. Особенно с учетом того, что нужно внимательно посмотреть и на причины, по которым современный комплекс оказался в такой ситуации», — прокомментировал «Агроинвестору» Мамиконян. При этом он не исключил, что могут появиться и сторонние инвесторы, в первую очередь, имеющие в Алтайском крае активы в других аграрных сегментах. «Однако им придется тратить на покупку собственные или привлеченные по коммерческой ставке заемные средства, а не субсидированные по льготной ставке», — заметил Мамиконян.



«Алтаймясопром» стал уже вторым крупным свиноводческим проектом, признанным банкротом в Алтайском крае за последние два года. Летом 2016-го конкурсное производство было открыто в компании «Альтаир-агро», которая строила в регионе комплекс на 48 тыс. свиней за 2,3 млрд руб. В марте 2017-го имущественный комплекс за 597 млн руб. выкупила группа «Руском» бизнесмена Темури Латарии. Как сообщал тогда предприниматель, производство на мощностях «Альтаир-Агро» будет запущено в 2019 году, его объемы составят 5 тыс. т свинины в год.

