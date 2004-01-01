Долги комплекса имени Гафури оценены в 6 млрд рублей

Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури (БПК), остановленный осенью прошлого года, пытается реструктуризировать кредиты в объеме 6 млрд руб. Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью изданию «Эксперт-Урал». «Свет в конце тоннеля просматривается, но пока все еще очень зыбко», — рассказал он. На вопрос «Агроинвестора» о том, какие варианты возобновления работы комплекса рассматриваются, пресс-службы главы Башкирии и республиканского Минсельхоза не ответили.



По словам Хамитова, к финансовым трудностям предприятие привели проблемы менеджмента и неумение правильно организовать свою работу. «Собственники птицеводческого комплекса в погоне за масштабами не учли потребности рынка. Построили огромный комбинат на 30 тыс. т индюшатины, а рынка такого не было. Курятина стоит 100 руб., индюшатина — 300 руб. Покупателей на нее меньше. Пришлось демпинговать, рушить экономическую модель», — пояснил Хамитов.



Как сообщалось ранее, комплекс, выпускавший индейку под торговой маркой «Индюшкин», остановил производство еще осенью: 30 сентября на комплексе было забито последнее стадо, рассказывал «Агроинвестору» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В начале ноября Башкирская межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам подала заявление о признании комплекса банкротом. Сумма заявленных налоговым органом требований — 227,5 млн руб., следует из материалов Арбитражного суда республики. Позднее в суде представитель БПК представил документы о частичном погашении долга в сумме 21,9 млн руб. и ходатайствовал об отложении судебного разбирательства, чтобы произвести дальнейшие выплаты. Следующее заседание назначено на 28 марта.



В картотеке арбитражных дел зарегистрировано несколько десятков исков о взыскании задолженности с БПК. В частности, в июле Россельхозбанк подал заявление на 486 млн руб., в августе — Минсельхоз Башкирии на 47,8 млн руб. Кроме того, в июле 2017-го БПК заключил мировое соглашение с благотворительным фондом «Урал» экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова, в соответствии с которым БПК должен выплатить фонду задолженность в 4 млрд руб.



Основной проблемой птицеводческого комплекса стало отсутствие устойчивого платежеспособного спроса на его продукцию, уверен аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Однако, по его словам, сейчас ситуация понемногу улучшается. «Во многом это происходит благодаря сближению цен на куриное мясо и индейку. Кроме того, по мере общего снижения кредитных ставок в стране предприятию будет легче пополнять оборотные средства», — сказал Лукашов «Агроинвестору». Поэтому, полагает он, после процедуры банкротства покупатель на индейководческий комплекс найдется. «Теоретически, им может быть какая-либо иностранная компания, заинтересованная в экспорте. Также комплекс способен заинтересовать и российских инвесторов», — рассуждает эксперт.



Между тем, процедура банкротства также начата в отношении совладельца БПК, основного владельца Уралкапиталбанка Дамира Камилова. Как сообщает «Коммерсантъ», Арбитражный суд, рассмотрев требования московской компании «Фармэллинрус», отвел бизнесмену полгода на реструктуризацию задолженности, размер которой оценивается в $9,2 млн. Средства привлекались на развитие БПК, заем должен был быть возвращен до 31 мая 2016 года. Представитель Камилова сообщил изданию, что у предпринимателя есть время на разработку плана погашения долгов, что он и намерен сделать. Также заявление о банкротстве подано в отношении Марселя Юсупова, другого совладельца БПК.



В 2016-м году комплекс имени Гафури входил в топ-3 крупнейших российских производителей индейки после «Дамате» Наума Бабаева и «Евродона» Вадима Ванеева. По подсчетам Agrifood Strategies, предприятие произвело 23,5 тыс. т мяса индейки в убойном весе. По итогам 2017-го БПК опустился в рейтинге на седьмое место. Согласно данным Росптицесоюза, комплекс выпустил 8 тыс. т птицы в живом весе (около 6,6 тыс. т в убойном весе при пересчете с коэффициентом 0,82). БПК — предприятие полного технологического цикла с производственной мощностью 30 тыс. т, его строительство было начато в феврале 2007 года. Выручка комплекса в 2016-м составила 3,1 млрд руб., чистый убыток — 898 млн руб. Как следует из данных kartoteka.ru, компания в равных долях принадлежит Дамиру Камилову и Нелли Юсуповой, дочери предпринимателя Марселя Юсупова.

