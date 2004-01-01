«Агрокомплекс» им. Ткачева к лету начнет выпуск сыров

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева к началу лета планирует ввести в эксплуатацию завод по производству сыров в Краснодарском крае. Как рассказал «Интерфаксу» представитель компании, на сегодняшний день завершено строительство всех очередей предприятия. «В первом квартале текущего года мы намерены произвести монтаж оборудования, а с апреля — пусконаладочные работы. К началу лета компания начнет производство сыров под собственной торговой маркой», — рассказал представитель «Агрокомплекса».



По его словам, завод станет самым крупным предприятием по мощности на юге России. Это первый сыродельный завод компании, его проектная мощность — 500 т перерабатываемого молока в сутки и 600 т сыворотки. На заводе спроектированы три цеха: цех полутвердых сыров производственной мощностью 25 т сыра в сутки, цех свежих сыров на 16 т в сутки, а также цех сыров типа Pasta Filatta производительностью 10 т сыра в сутки, рассказал сотрудник холдинга. Также построен маслодельный цех суточной мощностью 20 т масла и цех сушки. «Агрокомплекс» планирует производить на предприятии различные виды твердых и полутвердых сыров. «Это маасдам, эмменталь, гауда и другие», — сообщил представитель компании.



О намерении «Агрокомплекса» инвестировать в сырный завод мощностью 16 тыс. т сыров в год стало известно еще в 2015 году. Тогда сообщалось, что предприятие предполагается построить за два года и ввести в эксплуатацию в 2017-м. Параллельно планировалось строительство нескольких молочных ферм на 1,2 тыс. коров для обеспечения предприятия сырьем. Объем инвестиций в проект оценивался в 8 млрд руб. В апреле 2016 года для реализации проекта «Агрокомплекс» создал в Выселковском районе Краснодарского края дочернюю компанию «Сыры Кубани».



Сейчас переработка молока стала привлекательным направлением для инвестиций, так как потенциал у рынка очень высок, ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. В то же время гендиректор группы «Кабош», мощности которой позволяют перерабатывать до 450 т молока в сутки, Дмитрий Матвеев отмечал, что процесс выведения сыров в продажу идет медленнее, чем хотелось бы. В прошлом году «Кабош» выпустил 6,5 тыс. т сыров. 2017 год Матвеев охарактеризовал как «год разочарования в сырах» для потребителей, которые все чаще жалуются на низкое качество продукции. «Причина одна: на полках известных магазинов много сырного продукта, и это никак не обозначено. Работать на таком рынке сложно», — констатировал Матвеев. В декабре он написал открытое письмо главе Минсельхоза Александру Ткачеву, в котором указал на многочисленные проблемы сырной отрасли, в том числе массовую фальсификацию, контрабанду, недобросовестную конкуренцию и нехватку качественного сырья.



По данным Росстата, в 2017 году в России было произведено 462 тыс. т сыров, что на 5,5% больше, чем в 2016-м. Согласно сентябрьскому исследованию Euromonitor International, крупнейшим производителем по выручке является «Вимм-Билль-Данн» (входит в группу PepsiCo) с долей рынка в 5%. В топ-3 также входят Hochland и Lactalis Group (марка President). Как заявлял Ткачев в ноябре, через три — максимум пять лет Россия не будет испытывать проблем с производством собственных сыров. В частности, через три года удастся наладить производство отечественного пармезана, элитных сыров, выражал уверенность министр.



«Агрокомплекс» создан в 1993 году Николаем Ивановичем Ткачевым, отцом нынешнего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Холдинг объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, мясным и молочным скотоводством, переработкой продукции и продажей через собственную розничную сеть. Согласно апрельскому рейтингу BEFL, «Агрокомплекс» находился на четвертом месте среди крупнейших владельцев сельхозземель в стране с земельным банком 640 тыс. га. Как следует из годового отчета компании, к концу 2016-го стадо КРС «Агрокомплекса» составляло 72,8 тыс. голов, за год увеличившись на 7,3 тыс. животных, надои молока выросли со 134,8 тыс. т до 141 тыс. т. По подсчетам «Союзмолоко», все хозяйства, входящие в холдинг, надоили около 220 тыс. т молока, что позволило ему разделить первое место с «ЭкоНивой» среди крупнейших российских производителей сырого молока по итогам 2016-го.

