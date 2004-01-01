Danone начал следить за качеством продукции с помощью мобильного приложения

Чтобы повысить уровень контроля качества своей молочной продукции Danone, один из крупнейших переработчиков молока в стране, разработала и запустила мобильное приложение TellMasha (в переводе с англ. «расскажи Маше»). Теперь покупатель может напрямую сообщить в компанию о любых дефектах продуктов, обнаруженных на полке магазина, на складе, при транспортировке или непосредственно при употреблении. По словам менеджера по развитию культуры качества группы Марии Погодиной, по имени которой и назван проект, приложение значительно повысило вовлеченность сотрудников холдинга в оценку качества продукции. Об этом она рассказала в ходе встречи с вице-президентом по качеству Danone в России и странах СНГ Пьером Декрионом, где присутствовал корреспондент «Агроинвестора».



Если в 2015 году было 1286 обращений потребителей по поводу качества продукции, то сотрудники компании подали всего 89 таких сигналов. А уже в 2017-м с запуском приложения TellMasha (доступно на App Store и Google Play) количество обращений от сотрудников выросло почти в 20 раз и достигло 1731, сообщила Погодина. «Активнее всего выступают со своими замечаниями представители отдела продаж компании», — отметила она. Что касается потребителей, то количество жалоб и замечаний от них осталось примерно на уровне двухлетней давности — 1252.



За последние три года Danone вложила более 100 млн евро в обеспечение качества и пищевой безопасности продукции в России. Инвестиции, как правило, направляются на новое оборудование, в новые системы и методы контроля качества, в развитие культуры качества и повышение профессионализма сотрудников. Ежегодно на эти цели компания тратит порядка 9 млн евро. «Это особенно важно, потому что мы хотим соответствовать не только требованиям российского законодательства, но и ожиданиям наших потребителей. Помимо этого, у нашей компании есть внутренние требования к качеству продукции, более строгие, чем законодательные», — подчеркнул Пьер Декрион.



В декабре 2017 года Россельхознадзор сообщил о выявлении антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино», производимом на комбинате «Волгоградский», который входит в Danone. В феврале группа подала в Арбитражный суд Волгоградской области иск в отношении территориального управления Россельхознадзора, в котором компания оспаривает решение ведомства о привлечении ее к административной ответственности и просит признать недействительными результаты проверки ввиду грубых нарушений. Подобные претензии были у Россельхознадзора и к продукции PepsiCo.







Danone сотрудничает с ведущими мировыми производителями оборудования и использует всевозможные методы и инструменты контроля на всех этапах производства — от сырого молока до готового продукта. Особое внимание уделяется входному контролю качества молока-сырья. По данным директора по качеству Danone Игоря Гусева, в прошлом году предприятия группы переработали 1,6 млн т сырого молока. На всех заводах компании внедрена программа «Мозаик» («Фосс Электрик»), которая позволяет стандартизовать процесс приемки молока на любой из производственных площадок и контролировать его в режиме онлайн. Одним из важных параметров контроля безопасности сырого молока является проверка на содержание антибиотиков для полного соответствия требованиям законодательства. По словам Гусева, компания контролирует каждую партию поступающего на переработку сырья, каждый молоковоз. «Ни одной партии с антибиотиками мы не приняли!», — подчеркнул он.



Danone - один из ведущих производителей продуктов питания в мире. Бизнес компании включает четыре направления: свежие молочные продукты, питание первых дней жизни, бутилированная вода и специализированное питание. Группа ведет бизнес более чем в 130 странах мира. В России Danone владеет 16 предприятиями, производит продукцию под брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», Danone, «Био Баланс», «Актуаль», «Смешарики» и другие. Объем инвестиций компании к 2017 году составил более $2,2 млрд.

