«АгриВолга» создает сырный кластер

Производитель органических продуктов, компания «АгриВолга» топ-менеджера «Интерроса» Сергея Бачина, объявила о создании нового сырного кластера в Ярославской области. Как говорится в сообщении компании, для этого приобретен Даниловский сыродельно-маслодельный завод, а также ФГУП «Экспериментальный сыродельный завод» Россельхозакадемии в Угличе.



Сейчас у «АгриВолги» есть завод в Ярославской области мощностью 20 т сырья в сутки. Холдинг выпускает молоко, кефир, сметану, масло, творог и другие молочные продукты под органическим брендом «Углече поле» и под маркой «Из Углича». Сыры компания производит на мощностях Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия. Приобретение двух заводов позволит увеличить собственные мощности переработки «АгриВолги» более чем в десять раз. «Мощности переработки Даниловского маслосырзавода — около 20 т сырья в сутки, Угличского — 150 т сырья. В планах холдинга «АгриВолга» — увеличение мощностей Угличского завода до 250 т сырья в сутки», — уточняется в сообщении. Как говорится на сайте «АгриВолги», холдинг производит 25−30 т сырого молока в сутки и ежемесячно выпускает 500−600 кг сыра.



Два завода могли обойтись «АгриВолге» примерно в 300−350 млн руб., оценивает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Из них порядка 100 млн руб. могут составлять долги Угличского экспериментального сыродельного завода. Ранее сообщалось, что он был приобретен за 160 млн руб.», — прокомментировал Лукашов «Агроинвестору». Согласно данным kartoteka.ru, начиная с 2011 года на предприятии фиксировались убытки (в 2016-м — 34 млн руб.), с июня 2017-го оно находится в стадии ликвидации. Чистые активы Даниловского завода, согласно бухгалтерской отчетности, на начало 2017 года оценивались в 58 млн руб. По данным ЕГРПО, собственниками Даниловского завода числились 159 граждан России и более 20 сельхозпредприятий, его выручка в 2016-м составила 166 млн руб., чистый убыток — 534 тыс. руб.



Как рассказал Сергей Бачин в ходе презентации кластера, в ближайшие два года в реконструкцию заводов планируется вложить 1,5 млрд руб. собственных и привлеченных средств. «Мы начнем производить на наших заводах традиционные для Ярославской области сыры — такие как «Костромской», «Пошехонский», «Даниловский», «Голландский». Все они будут производиться по нашей российской рецептуре, которая была разработана ВНИИМС и хорошо себя зарекомендовала», — сообщил Бачин. Основными рынками сбыта станут Ярославская область и близлежащие регионы, а также Москва и Московская область.



Несмотря на то, что сыры премиум-класса дороже традиционных сегментов в два-пять раз, продукция «АгриВолги» найдет своего покупателя в России, уверен Лукашов. «Предполагается, что общий объем производства составит всего 7,5 тыс. т. В масштабах России это совсем немного с учетом действующих ответных санкций и запрета на поставки дорогого сыра из Европы. К тому же ранее представители так называемого креативного класса неоднократно жаловались, что им не хватает эксклюзивных сыров. Теперь такой проблемы не будет», — рассуждает Лукашов.



Предполагается, что к сырному кластеру кроме «АгриВолги» присоединятся и другие сельхозпроизводители, в том числе СХП «Вощажниково», «Красный маяк», «Племзавод Родина». Ожидается, что совокупный объем инвестиций в реализацию проектов кластера составит 5,8 млрд руб., а ежегодный объем производства сыра в Ярославской области вырастет с 4,2 тыс. т в 2017 году до 8 тыс. т к 2025 году.



Холдинг «АгриВолга», один из российских лидеров по производству органической продукции, создан в 2007 году в Угличе. В состав компании входят пять овцеводческих хозяйств, молочно-товарная ферма, птицеферма, молочный и мясоперерабатывающий заводы. Общая площадь сельхозугодий — более 50 тыс. га, стадо скота насчитывает 10 тыс. голов КРС, 6 тыс. — МРС и 600 свиней. Выручка ООО «АгриВолга» в 2016 году составила 435 млн руб., чистая прибыль — 432 млн руб.

