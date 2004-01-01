Чистая прибыль «Русагро» уменьшилась в 2,5 раза

Группа «Русагро» Вадима Мошковича отчиталась о снижении чистой прибыли в 2017 году до 5,6 млрд руб. Как следует из отчета компании, за год показатель сократился в 2,5 раза — по итогам 2016-го чистая прибыль составляла 13,9 млрд руб. Выручка за отчетный период уменьшилась на 6% до 79 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 23% до чуть менее 14 млрд руб.



Падение выручки зафиксировано практически по всем сегментам бизнеса «Русагро» кроме мясного. Наиболее существенное снижение произошло в сахарном сегменте, где выручка сократилась на 18% до 30,4 млрд руб., а операционная прибыль — в 2,2 раза до 3,7 млрд руб. Как ранее констатировала группа, финансовые показатели сегмента показали негативную динамику из-за уменьшения цены сахар на 23% — с 39,4 руб./кг до 30,6 руб./кг (без НДС) в среднем по году, а в четвертом квартале цена упала до 25,9 руб./кг. Удешевление продукции частично было компенсировано ростом объема продаж сахара на 4% до 900 тыс. т.



Выручка сельскохозяйственного бизнеса «Русагро» уменьшилась на 11% до 12,8 млрд руб., этот сегмент по итогам прошлого года принес компании операционный убыток в 2,7 млрд руб. против 4,5 млрд руб. прибыли годом ранее. По данным группы, в 2017-м наблюдалось снижение средней цены на всю произведенную компанией продукцию, в том числе пшеница подешевела на 18%, сахарная свекла — на 26%, подсолнечник — на 21%. «Значительное падение цен частично было компенсировано возросшим объемом продаж определенных культур благодаря увеличению посевных площадей и росту урожайности», — отмечается в отчете.



Масложировой сегмент продемонстрировал сокращение оборота на 2% до 19,4 млрд руб., при этом показав операционную прибыль в 331 млн руб. против убытка в 778 млн руб. годом ранее. Выручка в мясном дивизионе прибавила 15% до 20,5 млрд руб. при одновременном росте операционной прибыли на 67% до 4,2 млрд руб. Такая динамика обусловлена увеличением объемов продаж, а также ростом цен на живых свиней и свинину. Так, средняя цена свиней на убой в живом весе за год увеличилась на 4% до 94,9 руб./кг, свинина подорожала на 3% до 127 руб./кг.



«В четвертом квартале 2017 года мясной дивизион воспользовался высокими ценами на мясо, низкими ценами на зерно и улучшенной маржинальностью в переработке. Проекты по расширению [мощностей] в Тамбове и на Дальнем Востоке приведут к росту поголовья в 2018 году», — отметил гендиректор «Русагро» Максим Басов. В то же время сахарный и сельскохозяйственный сегменты показали самую низкую маржинальность в истории группы, несмотря на рекордное валовое производство, признал топ-менеджер. «Значительное падение прибыли в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом стало результатом низкой стоимости хранившихся сельхозкультур. Масложировой дивизион вернулся к прибыльности с хорошими перспективами на 2018 год», — добавил Басов.



Минувший год можно назвать кризисным для «Русагро» в результате падения цен, неблагоприятных погодных условий и низкого покупательского спроса, ранее говорил «Агроинвестору» аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Кроме всего прочего негативное влияние на рублевую выручку оказало и укрепление курса рубля. При этом Яковенко оценивал ситуацию в масложировом сегменте как наиболее благоприятную, несмотря на снижение выручки на 2%. «В целом рынок майонеза, подсолнечного масла и маргарина в России сейчас находится в состоянии умеренного роста, производство жиров в ближайшее время, скорее всего, будет увеличиваться в пределах 3−5%", — полагает он.



Группа «Русагро» основана в 1995 году и, согласно составленному «Агроинвестором» рейтингу, стала девятым в стране производителем мяса по результатам 2016 года. По итогам 2017 года компания занимает третье место среди крупнейших производителей товарной свинины в России с долей рынка 5,4%, входит в топ-3 производителей сахара и в топ-10 переработчиков подсолнечника. По состоянию на конец 2017 года земельный банк «Русагро» составлял 674 тыс. га. Основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (70,7%).

