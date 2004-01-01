«Био-Тон» продолжит увеличивать земельный банк

Поволжский холдинг «Био-Тон» (контролирует 375,7 тыс. га в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях) в этом году планирует начать возделывать примерно 4 тыс. га залежных земель. За последние 10 лет компания вернула в оборот свыше 100 тыс. га, рассказал «Агроинвестору» заместитель гендиректора по стратегическому управлению компании Михаил Харламов. «Позиции «Био-Тона» на рынке сформировались во многом благодаря возврату залежных земель в оборот. Компания накопила серьезный опыт в решении этой сложной задачи», — добавил он.



По словам Харламова, холдинг планируем увеличивать земельный банк примерно на 10−20 тыс. га в год, выкупая соседние земли и включая их в свой севооборот. Однако расширение активов не является самоцелью компании, уточняет топ-менеджер: сейчас в приоритете повышение операционной рентабельности. «Мы сосредоточены на интенсификации производственного процесса и внедрении новых технологий», — поясняет Харламов. Выход в новые регионы возможен только в случае появления интересного крупного (не менее 30 тыс. га) и компактно расположенного лота по устраивающей холдинг цене. Решение о такой сделке будет приниматься как по отдельному инвестиционному проекту, говорит Харламов, уточняя, что компактное расположение создает логистические преимущества и облегчает операционный контроль.



При этом «Био-Тон» предпочитает покупать именно земельные участки, которые сразу включаются в севооборот, а не действующие бизнесы. «Мы сделали серьезные инвестиции в модернизацию технологического оборудования, повышение квалификации сотрудников и внедрение современных методов земледелия. Поэтому не видим смысла в покупке готовых бизнесов в регионах присутствия, поскольку в этом случае для нас нет добавленной стоимости», — акцентирует Харламов.



«Био-Тон» занимается поиском и подбором наиболее привлекательных участков с точки зрения плодородия и географического расположения. Однако крупные массивы земли, продающиеся единым лотом, на рынке встречаются довольно редко, обращает внимание он. «Их стоимость обычно выше рыночной, так как эти земли включены в севооборот и не являются залежными», — добавляет он.



В целом цены на землю в последние годы плавно росли, однако эта тенденция может быть переломлена уже в ближайшее время, предполагает Харламов. Рекордный урожай 2017 года и прогнозируемый сбор 2018-го, который тоже обещает быть большим, привели к снижению цен на продукцию. Перепроизводство подтолкнет неэффективных игроков, слабо управляющих своими затратами, к уходу с рынка. Это приведет к росту предложения и возможному снижению стоимости земли. Однако если будет расширен экспорт сельхозпродукции и внутренний рынок стабилизируется, то коррекция цен на землю станет незначительной, а в среднесрочной перспективе возможно их повышение, думает он. Стоимость земли как бизнес-актива напрямую зависит от ситуации на рынке сельхозпродукции: чем дешевле стоит конечный продукт, тем ниже рентабельность инвестиций. Но она не может падать бесконечно, поэтому коррекция стоимости земли весьма вероятна, рассуждает Харламов. При этом если в южных регионах потенциал повышения цен практически исчерпан, то рынок Поволжья до сих пор имеет серьезные возможности для развития.



По данным Минсельхоза, с 2014-го по 2017 год в целом по России в оборот было введено 2,55 млн га неиспользуемой пашни, а выбыло из него более 0,9 млн га. Таким образом, с учетом выбытия за три года в оборот вернули 1,64 млн га. «Если мы будем ежегодно вводить по 600−700 тыс. га, то в ближайшей перспективе те 10 млн га пашни, которые сейчас заброшены, но пригодны для использования, мы полностью вернем в оборот», — говорил ранее глава агроведомства Александр Ткачев. По его словам, возврат в оборот сельхозземель является приоритетной задачей. В 2030 году посевы агрокультур в стране могут быть увеличены до 90 млн га с 80,2 млн га в 2017-м, а площадь неиспользуемой пашни сократиться до 8,7 млн га, следует из стратегии производства сельхозпродукции, разработанной Минсельхозом.



«Био-Тон» занял восьмое место в рейтинге крупнейших компаний по площади земель в обработке, составленном «Агроинвестором» по итогам 2016 года. Компания возделывала более 333 тыс. га, она выращивает пшеницу, нут, ячмень, просо, рожь, чечевицу, кукурузу, подсолнечник, лен, кориандр и сою. По данным kartoteka.ru, ООО компания «Био-Тон» зарегистрирована в 2004 году в Самарской области, уставный капитал превышает 138 млн руб. Выручка компании в 2016 году достигла 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.



Подробнее о развитии рынка сельхозземель в России читайте в апрельском номере «Агроинвестора»

