Выручка «Агросила-Молоко» превысила 0,5 млрд рублей

Выручка «Агросила-Молоко» за семь месяцев работы составила 553 млн руб. За это время компания произвела 10,74 тыс. т продукции почти на 586 млн руб., переработав более 15,8 тыс. т молока-сырья и 6,8 тыс. т сыворотки, сообщает компания.



Сейчас объем переработки Набережночелнинского молочного комбината, который в июне прошлого года холдинг «Агросила» купил у компании «Просто молоко» вместе с одноименным брендом, перерабатывает около 115 т молока в сутки. Полная производственная мощность предприятия достигает 230 т. «К середине года мы доведем объем 150 т в сутки, а к концу 2018-го — до 230 т, возможно, что и немного больше, поскольку ставим новую линию по производству творога», — рассказывала ранее гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова в ходе мероприятия, посвященного подведению итогов работы холдинга в 2017 году.



Сейчас в ассортименте предприятия около 100 видов продукции, в этом году компания планирует расширить линейку за счет йогуртовых напитков, молочных коктейлей и напитков из сыворотки, а также халяльного молока. Последнее будет представлено в среднем ценовом сегменте и уже во втором полугодии появится в розничных сетях Татарстана.



«Также мы с интересом смотрим на рынок детского питания. Он достаточно динамично растет и пока не наблюдается такой конкуренции как в других сегментах, — говорила замгендиректора «Агросилы» Анастасия Доброхотова. — Ситуация у всех производителей непростая, многие локальные игроки выпускают схожую продукцию, что вынуждает компании думать, как можно выделиться, привлечь потребителей, что им могло бы быть интересно». В сегменте детского питания в первую очередь рассматривается производство десертной группы, а также готовых молочных каш. У холдинга есть бренд «Веселые зверята», который в свое время также регистрировала компания «Просто молоко», и, вероятно, для продвижения этой продукции будет использоваться именно он.



Кроме того, в этом году «Агросила» займется разработкой линейки функциональной продукции для людей, следящих за здоровьем и питанием, в том числе рассматривается выпуск безлактозной продукции. «Мы исследуем, что может быть интересно потребителю, какой может быть цена такой продукции на полке», — уточняла Доброхотова.



А вот инвестировать в организацию производства сыра «Агросила» в ближайшей перспективе не планирует. «Рынок сыров очень насыщен, хотя об их качестве можно спорить, — отмечает Барсукова. — Мы решили, что лучше сделать акцент на те ниши, которые пока не так заняты и позволят нам достаточно быстро получить хорошую отдачу, чем заходить в сегмент, который очень хорошо представлен, но к которому у потребителей есть большие вопросы». Кроме, того, сейчас важно учитывать то, что потребитель хочет получать качественную продукцию по приемлемой цене, а, например, сделать доступный твердый сыр невозможно, обратила внимание Барсукова.



Как ранее писал «Агроинвестор», в прошлом году продажи молочной продукции в натуральном выражении упали на 4%, причем отмечается снижение продаж как в сегменте традиционной (молоко, кефир, масло, сметана, творог и т. д. ), так и современной (йогурт, десерты, молоко с соком и др.) продукции. При этом в мире растет потребление безлактозного молока, а также растительных заменителей молока — соевого, миндального и т. п. напитков, отмечал на одной из отраслевых конференций руководитель группы по работе с клиентами Nielsen в России Владислав Андреев. В контексте осознанного потребления люди больше думают о здоровье, поэтому рынок такой продукции будет расти, уверен он. Кроме того, повышается интерес к функциональной продукции: для спортсменов, детей, для перекуса на ходу и др.



В этом году «Агросила» планирует вложить 86 млн руб. в модернизацию молочного комбината. Из них 46 млн руб. пойдет на приобретение оборудование и выпуск новой продукции, 40 млн руб. — на покупку техники. Кроме того, в планах холдинга вложить 1,2 млрд руб. в строительство комплекса на 4,5 тыс. голов КРС, сейчас проект рассматривают банки. Правда, речи об увеличении дойного стада не идет, уточнила Барсукова. «Скорее, это реструктуризация: сейчас у нас есть несколько небольших ферм на 200−400 коров, для оптимизации производства и затрат хочется сделать один большой комплекс», — пояснила она.



«Агросила» — ведущий вертикально-интегрированный холдинг в Поволжье, включающий предприятия по выращиванию зерновых сахарной свеклы, производству и переработке мяса птицы, сахара и молочных продуктов. Комплекс «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса птицы в Татарстане, «Заинский сахар» — 51% рынка сахара. Молочный комбинат в Набережных Челнах вошел в состав компании в июне прошлого года, предприятие способно выпускать 180 т готовой продукции в сутки, что составляет около 9% рынка республики. Ранее комбинат принадлежал обанкротившемуся агрохолдингу «Вамин Татарстан» семьи экс-сенатора Вагиза Мингазова.

