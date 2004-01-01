В ОЗК прошли выемки документов по делу совладельцев «Суммы»

Тверской суд Москвы арестовал совладельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова (63-е место в списке богатейших бизнесменов по версии Forbes с состоянием в $1,4 млрд) до 30 мая по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. Вместе с ним арестованы его брат, бывший сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов, и генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов.



Магомедовы подозреваются в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК России). Как пишет газета «Ведомости», в ходатайстве об аресте следствие прямо назвало Зиявудина Магомедова организатором преступного сообщества, ущерб от деятельности которого оценивается более чем в 2,5 млрд руб. Владельцу группы «Сумма» грозит до 30 лет лишения свободы. В суде он заявил, что не согласен с предъявленными ему претензиями.



Расследование уголовного дела было начато еще в 2014 году. Один из эпизодов, фигурирующих в деле, связан со сделкой «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма». По информации «Коммерсанта», поводом стало то, что контрагент ОЗК — украинская фирма New Bay — прекратила оплаченные заранее поставки в Россию. В ОЗК случившееся объясняли политическими обстоятельствами, однако «Сумма» пришла к выводу, что поставки были сорваны из-за коррупционных связей между топ-менеджерами двух фирм: руководители «Суммы» написали заявления в правоохранительные органы и спецслужбы, поскольку в зерновом контракте были задействованы госсредства. В итоге гендиректор ОЗК был уволен вместе со всей командой и службой безопасности, а по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.



Группа «Сумма» — холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В том числе группе принадлежит 50% минус одна акция ОЗК, владеющей 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями с общей паспортной емкостью хранения 2,1 млн т, восемью перерабатывающими предприятиями мощностью 1,2 млн т в год и двумя портовыми элеваторами на 4,9 млн т зерна. Кроме того, «Сумма» вместе с «Транснефтью» на паритетной основе владеет 50,1% Новороссийского морского торгового порта, также группа является совладельцем ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» — крупнейшего российского зернового терминала, который занимается переработкой, хранением и перевалкой зерновых агрокультур. В воскресенье группа «Сумма» заявила, что несмотря на аресты, все структуры компании работают в штатном режиме.



Как стало известно в понедельник, в ходе расследования уголовного дела в ОЗК прошли выемки документов. Следственные действия не влияют на работу компании, заверил представитель ОЗК. «Компания функционирует в штатном режиме. Следствие ведется в отношении представителя «младшего» акционера и напрямую работу ОЗК не затрагивает», — сказал представитель ОЗК «Агроинвестору».



По его словам, взаимодействие со следственными органами ведется в рабочем, установленном законом режиме: по запросам предоставляется необходимая информация.



Арест владельцев группы «Сумма» не окажет негативного влияния на зерновой рынок, полагает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Возможно, что усилится его регулирование со стороны государства. Однако работа ОЗК и «Новороссийского комбината хлебопродуктов», скорее всего, будет осуществляться в обычном режиме», — предполагает он. По его словам, в обвинениях, выдвинутых следствием против руководства «Суммы», не содержится какой-либо информации, которая могла бы повлиять на работу этих компаний.



Между тем, как следует из данных Московской биржи, в понедельник акции подконтрольных «Сумме» компаний падали. Так, к 12.20 бумаги НКХП подешевели на 1,5% до 225,5 руб. за акцию, НМТП — на 1,2% до 7,67 руб., Дальневосточного морского порта — на 19,03% до 5,42 руб. По словам руководителя аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, новости, связанные с делом совладельцев «Суммы», в дальнейшем будут сильно влиять на бумаги транспортного сектора.

