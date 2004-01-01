«Черкизово» проведет вторичное размещение акций

«Черкизово», крупнейший производитель мяса в стране, согласно рейтингу «Агроинвестора», объявила о намерении провести вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже.



Объем пакета акций, который будет выставлен на продажу, компания определит в процессе формирования книги заявок. Бумаги продадут существующие акционеры, включая MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой являются семьи основателей группы Михайловых/Бабаевых. Входящий в холдинг АПК «Михайловский» продаст 2,916 млн акций (около 6,63% находящихся в обращении бумаг), они составят первичный компонент предложения. За них «Черкизово» рассчитывает получить $150 млн. «Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения», — говорится в сообщении холдинга.



Вторичный компонент предложения будет сформирован из бумаг других акционеров, предполагается, что его размер будет больше первичного. Таким образом, в целом холдинг рассчитывает привлечь в ходе SPO не менее $300 млн. При этом семья основателей «Черкизово» планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения. Глобальными координаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.



«В течение многих лет мы инвестировали значительные средства в развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, модернизацию производственных предприятий, каналов сбыта, торговой и маркетинговой деятельности, а также привели их к международным стандартам, — приводятся в сообщении «Черкизово» слова гендиректора компании Сергея Михайлова. — Завершая инвестиционный цикл, мы уверены, что компания хорошо позиционирована для получения отдачи от этих инвестиций в форме сильных финансовых результатов и денежных потоков в течение следующих лет».



По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, «Черкизово» выбрала подходящий момент для размещения. «Глобальные рынки и акции компании находятся вблизи своих исторических максимумов. Холдинг демонстрирует впечатляющие результаты по всем своим ключевым сегментам. Скорее всего, на размещаемый по относительно высоким ценам пакет акций будет высокий спрос, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Тем более, что часть полученных средств пойдет на погашение огромного долга, который составляет около 50 млрд руб. (чистый долг/EBITDA 3,3)». Скорее всего, после SPO «Черкизово» будет включена если не в индекс Мосбиржи, то как минимум в бенчмарк компаний второго эшелона, что вкупе со снижением долговой нагрузки поддержит рост рыночной капитализации холдинга, добавляет он.



Основные цели SPO для «Черкизово» — привлечь дополнительные средства для погашения долговых обязательств, это логичное решение для корректировки долговой нагрузки и возможности улучшить финансовое состояние, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Вторая цель — улучшение политики компании в отношении акционеров. «После SPO дивидендная политика будет предполагать ежегодную выплату на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год», — обращает внимание он. По мнению Антонова, у холдинга есть неплохие шансы на успешное размещение. «Внутренний спрос на мясо прогнозируется в фазе умеренного роста, а с перспективой выхода на рынки сбыта Азии и арабских стран смысл вкладываться в бумаги «Черкизово» будет очевидным», — отмечает он. Аналитик не сомневается, что компания сможет привлечь $150 млн, однако считает, что в целом компания получит за акции только $200−250 млн, а не $300 млн.



Группа «Черкизово» основана Игорем Бабаевым, сейчас его семья через MB Capital Europe Ltd и связанные стороны контролирует 82,52% акций, 8,01% владеет испанская Grupo Corporativo Fuertes, 6,63% у АПК «Михайловский», 0,48% принадлежит директорам и сотрудникам «Черкизово», 2,35% бумаг находится в свободном обращении. Первичное размещение акций холдинг провел в мае 2006 года на РТС, Московской фондовой бирже и Лондонской фондовой бирже, продав почти 109,9 тыс. бумаг по $15,25. Сумма привлеченных средств составила $251,3 млн, free-float — 30,52%, капитализация при размещении — $1,25 млрд. Сейчас акции обращаются только на Московской бирже, 15 февраля этого года холдинг прекратил листинг в Лондоне. По данным на 11:41 бумаги компании стоили 1220 руб., цена закрытия 2 апреля составила 1200 руб. Капитализация «Черкизово» на Мосбирже превышает 53,6 млрд руб.



Холдингу принадлежат 16 свинокомплексов, шесть птицеводческих комплексов полного цикла, предприятие «Тамбовская индейка», созданное совместно с Grupo Fuertes, четыре мясоперерабатывающих завода, восемь комбикормовых предприятий, 12 зерновых элеваторов и земельный банк площадью 287 тыс. га. Большая часть активов располагается на территории Черноземья — в Липецкой, Тамбовской, Орловской и Воронежской областях. Компания является лидером в стране по производству мяса птицы (бройлер плюс индейка), занимает вторые места по выпуску мяса бройлера и свинины, согласно данным Росптицесоюза и Национального союза свиноводов. В рейтингах «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов и всех видов мяса по итогам 2016 года холдинг занял первые места.

