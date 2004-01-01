«АгроПромкомплектация» инвестирует в мясное скотоводство

Группа «АгроПромкомплектация» планирует создать в Тверской области ферму КРС мясного направления. Как говорится в сообщении компании, на первом этапе объект будет рассчитан на единовременное содержание 250 бычков голштинской породы. В дальнейшем возможно расширение проекта. «Это будет первый опыт, на основе которого будет приниматься решение о дальнейшем развитии», — рассказал «Агроинвестору» представитель компании.



Сейчас для реализации проекта идет реконструкция производственной площадки. «Развитие мясного направления животноводства — вполне логичный и своевременный шаг, — рассказывает руководитель департамента молочного и мясного животноводства «АгроПромкомплектации» Александр Сайков. — Как известно, свиноводство и молочное скотоводство были основой деятельности животноводческих предприятий группы. Теперь мы открываем дополнительное направление — будем выращивать бычков для производства мяса». Комплектовать ферму предполагается собственным поголовьем с молочных ферм в Верханово и Ручьях, рассчитанных, как говорится на сайте компании, на содержание 5,5 и 6 тыс. голов КРС. Планируемый объем инвестиций в мясное скотоводство компания не называет.



В октябре строительство животноводческого комплекса по выращиванию и откорму телят начала воронежская группа «Заречное». Как сообщила на прошлой неделе пресс-служба правительства Воронежской области, проект позволит производить до 42,5 тыс. бычков в год. Их планируется приобретать у молочных хозяйств. «Таким образом производители молока избавят себя от издержек по вынужденному содержанию скота», — отмечается в сообщении. Кроме того, в 2017 году «Заречное» приобрело предприятия группы «Стивенсон-Спутник», которая реализовывала в регионе проекты по разведению чистопородного крупного рогатого скота мясного направления абердин-ангусской породы. «Заречное» обещает сохранить направление деятельности приобретенных компаний.



Откормом молодняка молочных пород и производством розовой телятины ранее занялся «Мираторг» — в начале прошлого года компания запустила специализированный комплекс в Курской области мощностью 30 тыс. животных. В 2017 году ферма произвела 2,5 тыс. т телятины в живом весе, среднегодовое количество телят превысило 7,8 тыс. голов, из них 1,1 тыс. — шлейф молочного стада холдинга, остальные закупались с молочных ферм в 14 регионах страны. В 2018 году «Мираторг» планирует произвести 7,8 тыс. т розовой телятины, сообщала компания. Сейчас «Мираторг» остается единственным промышленным производителем розовой телятины в России, сказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Розовая телятина — довольно перспективное направление, однако это узкая ниша довольно премиального и дорогого продукта», — отметил он. В то же время, далеко не любое мясо молочных пород может быть отнесено к категории розовой телятины. «Розовая телятина — это молодняк молочных бычков, откормленных до семи-восьми месяцев на определенном рационе. Остальной же молочный шлейф реализуется в категории обычной говядины», — обратил внимание эксперт.



На проект по откорму молочных бычков «Мираторгу» была предоставлена субсидия в 708 млн руб. по возмещению части капитальных затрат. Как ранее обещал директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов, на компенсацию капзатрат и льготные кредиты могут рассчитывать и другие производители, которые решат строить подобные комплексы по выращиванию молодняка от 240 голов и выше (для Дальнего Востока и республик Северного Кавказа — 120 голов и выше).



По подсчетам Минсельхоза, от молочного скота ежегодно рождаются 2,5 млн телят, из них половина — это бычки. До 650 тыс. из них вырезаются производителями в суточном возрасте, в результате чего каждый год в стране «теряется» от 480 тыс. т до 700 тыс. т говядины.

