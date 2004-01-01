Прибыль от продаж «БЭЗРК-Белгранкорм» упала из-за цен на бройлеров

Прибыль от продаж агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» в первом квартале 2018 года снизилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го до 900 млн руб., сообщила пресс-служба холдинга. В прошлом году в январе-марте прибыль составляла 1,7 млрд руб. По словам председателя совета директоров компании Александра Орлова, такой результат получен на фоне ухудшения ситуации на рынке мяса птицы.



«Начавшийся в прошлом году спад спроса и закупочных цен на продукцию отрасли продолжился и в новом году. В марте прошлого года цена на мясо птицы превышала 89 руб., в нынешнем за килограмм дают только 82,6 руб.», — говорится в пресс-релизе компании. Для уменьшения складских остатков белгородские птицеводы были вынуждены сократить посадку птицы, что привело к снижению объемов производства мяса птицы в первом квартале. «Работа над издержками позволяет компании иметь небольшую прибыль от продажи мяса птицы, но она значительно снизилась. В прошлом году в структуре выручки продукция птицеводства занимала 63%, при этом давала 57% прибыли. В нынешнем году при 58% выручки отрасль принесла всего 37% прибыли», — сообщила компания.



В итоге за первый квартал 2018 года консолидированные продажи агрохолдинга составили 9,2 млрд руб., что на 16% меньше прошлогоднего результата. Отчасти потери выручки компенсировало свиноводство: при 21% выручки оно принесло 51% прибыли. За первый квартал текущего года «БЭЗРК-Белгранкорм» реализовал 62,2 тыс. т мяса птицы, 15,8 тыс. т свинины, 2,7 тыс. т молока и произвел 176,4 тыс. т комбикорма.



По данным Росстата, если средняя цена производителей на мясо птицы в 2016 году в стране составляла 98,57 руб./кг, то в 2017-м она снизилась до 93,37 руб./кг, а в январе-марте 2018-го — до 90,67 руб./кг. По данным Росптицесоюза, в 2017-м мясо бройлеров подешевело на 8%, в том числе на 17% — в четвертом квартале 2017-го. Учитывая, что птицеводы первыми из производителей мяса обеспечили насыщение внутреннего рынка, то и снижение цен на рынке в первую очередь затронуло продукты из птицы, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «Естественно, это отрицательно сказывается на экономике птицеводческих предприятий. Мы всесторонне стараемся оживить наш потребительский рынок, расширить ассортимент производимой продукции, повысить качество птицеводческой продукции. Однако сейчас одна из главных задач — поставки на экспорт, и для этого надо обеспечить не только качество продукции, но и конкурентоспособность, то есть ту стоимость, по которой сегодня готовы купить нашу птицу», — отметила Бобылева. И здесь, по ее словам, ключевым направлением должно стать сокращение издержек производства. По данным Росптицесоюза, за последние 20 лет производство мяса птицы в стране выросло в 7,8 раза и в 2017-м составило 4,9 млн т. По объему производства мяса птицы Россия занимает четвертое место в мире после США, Китая и Бразилии с долей рынка 4%.



Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» создан в 1998 году, основные активы сосредоточены в Белгородской области. Главные направления деятельности — производство кормов, птицеводство, свиноводство, молочное животноводство, а также растениеводство. Земельный банк — более 70 тыс. га. В составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2016 года холдинг занимает четвертое место: в 2016 году он выпустил в сумме 263,4 тыс. т мяса птицы и свинины в убойном весе. Кроме того, компания занимает пятую строчку в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов: в 2017-м она увеличила производство на 20 тыс. т до 772 тыс. т.



По итогам 2017 года чистая прибыль «БЭЗРК-Белгранкорм» снизилась до 4,7 млрд руб. с 5,4 млрд руб. в 2016-м, что компания также объясняла падением маржинальности птицеводческого дивизиона. К концу прошлого года прибыль на 1 кг мяса птицы компания оценивала в 9 руб. против 24 руб. годом ранее. В прошлом году консолидированные продажи «БЭЗРК-Белгранкорм» составили 44,3 млрд руб., EBITDA — 8,1 млрд руб., чистая прибыль — 4,7 млрд руб. За год холдинг произвел 296,6 тыс. т мяса птицы на убой в живом весе, 65,5 тыс. т свинины и 13,4 тыс. т молока. Также за прошлый год «БЭЗРК-Белгранкорм» выпустил 7,1 тыс. т колбасных изделий, копченостей и рубленных полуфабрикатов. В этом году холдинг намеревался нарастить выпуск мяса птицы на 16% до 345,5 тыс. т.

