Венгерские инвесторы вкладывают в российское молоко и гусей

Глава Мордовии Владимир Волков подписал с венгерскими инвесторами соглашение о реализации проекта по возведению в регионе молочного комплекса. Как говорится в сообщении на сайте главы республики, строительство будет идти в рамках совместного предприятия.



Молочный комплекс будет рассчитан на 2,4 тыс. дойных коров. Представители венгерской стороны заявили о готовности оперативно реализовать проект и выразили уверенность, что сотрудничество с Мордовией станет плодотворным и долгосрочным. Планируется, что молочный комплекс будет построен к концу 2019 года, следует из сообщения. Пресс-служба главы Мордовии отказалась уточнить название венгерской компании-инвестора. «Эта информация пока не подлежит разглашению», — сказала «Агроинвестору» руководитель пресс-службы главы республики. Представитель Минсельхоза Мордовии на вопросы «Агроинвестора» не ответил.



Ранее мордовские власти неоднократно встречались с представителями венгерской компании «Полюс». Так, летом 2016-го сообщалось о встрече Волкова с руководителем «Полюса» Ласло Хорватом, на котором рассматривались «перспективы двустороннего взаимодействия в области сельского хозяйства и строительства», сообщала пресс-служба главы республики. Кроме того, в мае 2016-го делегация Мордовии посетила компанию «Хунланд», которая является одним из ведущих мировых поставщиков племенного скота. «Сейчас по производству молока Мордовия занимает первое место в ПФО и входит в тройку лучших регионов страны. Уверен, что сотрудничество с венгерскими партнерами в сфере племенного животноводства будет способствовать дальнейшему укреплению аграрной отрасли республики», — говорил тогда Волков.



Также в апреле протокол о реализации инвестпроекта с венгерскими инвесторами подписали власти Ленинградской области. Как сообщала администрация региона, компания Kipszer FT совместно с петербургской ИСК «Ленжилстрой» планирует создать производственный комплекс по выращиванию и переработке гусей мясной и печеночной пород мощностью 1 млн птиц в год. «С приходом компании из Венгрии, которая в Европе производит продукцию из мяса и печени гуся, у Ленинградской области появится возможность уверенно занять очередную нишу продовольственного рынка Северо-Запада, продвинуться в решении вопроса импортозамещения в поставках потребителям деликатесов из птицы», — говорил глава комитета по АПК Ленинградской области Олег Малащенко. Согласно подписанному документу, зарубежный инвестор планирует софинансировать проект в размере не менее 85% суммы договора генподрядного контракта (€90 млн). Общая стоимость проекта, по данным «Коммерсанта», составит €105 млн или более 7,5 млрд руб. Гусиный комплекс расположат на участке площадью 150 га, он будет включать птичники, инкубаторий, комбикормовый завод и убойный цех с линиями переработки мясной и печеночной продукции. Завершить строительство объектов планируется через два года, еще 1,5 года потребуется предприятию для выхода на полную мощность.



Молочный сектор по-прежнему остается потенциально привлекательным для инвесторов, в том числе иностранных, из-за сохраняющегося дефицита молока, отмечает исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Россия продолжает импортировать сухое молоко и молочную продукцию, в первую очередь из Белоруссии. Но в этом есть и обратная сторона, которая мешает развитию инвестиций, — это наличие дешевого импортного молока. Это одна из основных причин, почему сейчас идет снижение цен на молоко, и падает рентабельность молочных комплексов», — сказал Корнеев «Агроинвестору». Кроме того, по его словам, если инвестор не профильный и мало знаком с российским рынком, то рисков у него очень много. «Проекты в секторе долго окупаются. И нужно сразу понимать, кто будет покупателем молока-сырья: либо нужно иметь определенный пул переработчиков, либо самому заниматься переработкой, что требует значительных дополнительных инвестиций», — отметил Корнеев.



Что касается проекта по разведению гусей, то Венгрия является крупным производителем этого вида птицы, заметил Корнеев. «Раньше Россия завозила гусей из Венгрии под сезонные продажи, сейчас поставки снизились, и, по мнению дистрибьюторов, это очень специфичный товар. Поэтому, скорее всего, основным клиентом здесь может быть лишь HoReCa, так как в ритейле этот вид мяса на регулярной основе не пользуется спросом», — полагает Корнеев. По задумке инвесторов, рынком сбыта для гусиного производства станет Ленинградская область и Петербург, позднее Москва и Тюменская область, а также страны Европы.

