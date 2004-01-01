Выручка «Русагро» упала на 23%

В первом квартале выручка «Русагро», одного из крупнейших в стране производителей свинины и сахара, снизилась на 4,7 млрд руб. или 23% относительно аналогичного периода 2017 года, составив 15,5 млрд руб., говорится в сообщении компании.



Самое большое падение — в агробизнесе

Значительнее всего — на 60% — сократилась выручка в сельскохозяйственном бизнесе: с почти 3,7 млрд руб. в прошлом году до 1,5 млрд руб. в этом. Компания объясняет это снижением цен и объемов реализации. Так, например, если в январе-марте 2017-го холдинг реализовал 452 тыс. т сахарной свеклы на фоне более длительного сезона переработки, то в этом году — только 2 тыс. т. Причем цена на агрокультуру упала более чем вдвое до 1 тыс. руб./т. Пшеница подешевела с 7,2 тыс. руб./т до 6,3 тыс. руб., а ее продажи сократились на 77% до 39 тыс. т. Подсолнечник хоть и подорожал с 16,6 тыс. руб./т до 18,3 тыс. руб./т, но объем его реализации уменьшился в девять раз до 2 тыс. т. Единственная агрокультура, продажи которой выросли, — ячмень. Если в первом квартале прошлого года «Русагро» продала 12 тыс. т, то в этом — 32 тыс. т. Правда, цена при этом была на 8% ниже, чем в 2017-м — на уровне 6,5 тыс. руб./т.







В прошлом году компания собрала 3,5 млн т сахарной свеклы, что на 19% меньше урожая в 2016 году — сказалось сокращение урожайности и посевов. Производство ячменя снизилось на 9% до 296,6 тыс. т, хотя его сбор с гектара был на 17% больше, чем годом ранее, но посевы уменьшились на 22%. Урожай подсолнечника упал на 45% до 40,4 тыс. т — им в прошлом году холдинг занимал 20,2 тыс. га — на треть меньше, чем под урожай 2016-го, сбор с гектара сократился на 19%. Единственная агрокультура в севообороте «Русагро», по которой был рост всех показателей — пшеница. Под урожай 2017-го ею засеяли 147,8 тыс. га (плюс 34%), урожайность выросла на 17% до 49 ц/га, а валовой сбор — на 57% до 731,5 тыс. т.



Этот сезон проходит под знаком рекордного урожая всех зерновых, сверхрекордного урожая сахарной свеклы и близкого к рекордному урожая масличных, а на эти три группы агрокультур приходится около 85% выручки за растениеводческую продукцию в России, отмечал ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. На этом фоне прибыльность аграриев в 2017 году снизилась на 28%, подсчитал Росстат. «Это достаточно много, и это существенно отличает нынешний сезон от прошлого в худшую сторону», — оценивал Рылько.



Сахар подешевел на 16%

Выручка сахарного бизнеса «Русагро» в первом квартале снизилась на 30%, составив 5,2 млн руб. из-за падения цен на сахар с 33,4 руб./кг до 27,9 руб./кг и сокращения продаж со 199 тыс. т до 166 тыс. т. Компания начала сезон переработки сахарной свеклы 24 августа 2017 года, закончила — 1 января 2018-го. За 129 дней было выпущено 842,3 тыс. т сахара, в том числе 14,7 тыс. т из давальческого сырья. В середине марта компания сообщила, что начала переработку экстракта из мелассы на станции дешугаризации сахарного завода в Тамбовской области. Производство сахара из мелассы будет реализовано в два этапа и продлится с марта по май и в течение июля. Планируется выпустить 34 тыс. т сахара. В предыдущем сезоне сахарные заводы «Русагро» проработали 180 дней — до 28 февраля, произведя 898,9 тыс. т сахара. Из мелассы в 2017 году компания выработала 27 тыс. т сахара.



По данным Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) сезон переработки сахарной свеклы в стране завершился 4 апреля, в целом было переработано около 46,2 млн т корнеплодов, выработано 6,4 млн т сахара — на 6,2% выше показателя предыдущего сезона. По данным Минсельхоза, средняя цена производителей белого свекловичного сахара к 19 апреля составила 28,82 руб./кг, увеличившись на 2,9% за неделею и на 12,7% к декабрю 2017 года.



Производство свинины продолжит расти

В мясном бизнесе выручка «Русагро» упала не так значительно — на 9% до 4,3 млрд руб. Объем производства свиней остался прежнем — 51 тыс. т в живом весе, однако в структуре продаж по сравнению с январем-мартом 2017 года произошли изменения. Так, продажи «живка» сократились с 21 тыс. т до 7 тыс. т, полутуш — выросли с 5 тыс. т до 9 тыс. т, отрубов — с 14 тыс. т до 19 тыс. т. Реализация субпродуктов увеличилось вдвое до 4 тыс. т. При этом во всех категориях кроме субпродуктов компания зафиксировала снижение цен. Значительнее всего — на 15% до 79,7 руб./кг — подешевели живые свиньи, стоимость полутуш уменьшилась со 123,2 руб./кг до 109 руб./кг. Цены отрубов сократились на 3% до 138,2 руб./кг, следует из отчета компании.







Уже в четвертом квартале прошлого года и в первом этого свинина в оптовом сегменте стоила на 15% ниже, чем за последние пять лет, сравнивал ранее на конференции «Агроинвестора» Russian Feed Industry-2018 гендиректор Национально союза свиноводов Юрий Ковалев. «Исходя из этого, с одной стороны, мы наблюдаем повышение потребления, но с другой — возникает огромное давление на маржинальность», — отмечал он, прогнозирую как дальнейший рост производства в секторе, так и падение цен.



В том числе наращивает производство свинины и сама «Русагро»: 16 апреля она начала завозить свиноматок на три новые комплекса в Тамбовской области. К началу ноября поставка животных будет завершена, поголовье достигнет 16 тыс. животных. Холдинг строит комплекс в регионе с конца 2016 года, объем производства на первых трех площадках превысит 50 тыс. т в живом весе. Товарная продукция появится на рынке в 2019 году, выход на проектную мощность намечен на 2020-й.



По маслу продажи в плюсе

Единственный сегмент, где в первом квартале компания увеличила выручку — масложировой. Показатель вырос на 2% до 4,4 млрд руб., хотя цены на всю продукцию кроме майонеза были ниже, чем годом ранее. Значительнее всего — на 13% до 53,7 руб./кг — подешевело бутилированное масло, при этом его реализация выросла с 4 тыс. т до 9 тыс. т. Стоимость масла наливом снизилась на 7%, составив 41,1 руб./кг. Его продажи увеличились с 24 тыс. т до 36 тыс. т. Шрот стал дешевле на 4% и стоил в среднем 15,6 руб./кг, объем его реализации составил 65 тыс. т — на 4 тыс. т меньше, чем в первом квартале 2017-го. Цена на маргарин практически не изменилась (минус 1%) и была на уровне 77,4 руб./кг, продажи в этой категории уменьшились с 9 тыс. т до 8 тыс. т. Майонез подорожал на 3% до 79,7 руб./кг, однако его реализация упала на 38% до 10 тыс. т.



«Русагро» развивает и масложировое направление бизнеса: на прошлой неделе она начала рафинацию, дезодорацию и фасовку подсолнечного масла на заводе в Самарской области, выпустив первую партию фасованного масла и лецитина. Официальное открытие нового цеха намечено на июнь. Проект по запуску производства бутилированного масла в регионе был начат в 2017 году. Мощность рафинации, дезодорации и бутилирования составляет 100 тыс. т масла в год, объем выпуска лецитина — 1,4 тыс. т в год. Инвестиции в проект составили 1,9 млрд руб. без НДС.



Группа «Русагро» основана в 1995 году, по итогам 2016 года она стала девятой в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса. По результатам 2017 года компания занимает третье место среди по выпуску товарной свинины в России с долей рынка 5,4%, входит в топ-3 производителей сахара и в топ-10 переработчиков подсолнечника. По состоянию на конец 2017 года земельный банк «Русагро» составлял 674 тыс. га. Основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (70,7%). Выручка холдинга за прошлый год сократилась на 6% до 79 млрд руб., чистая прибыль — в 2,5 раза до 5,6 млрд руб. Выручка упала во всех секторах кроме мясного.

