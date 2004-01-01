«Агро-Белогорье» увеличила площадь сада в 2,5 раза

Компания «Сады Белогорья» (садоводческий проект группы «Агро-Белогорье») высадила 150 тыс. саженцев яблонь на площади 50 га, сообщила пресс-служба холдинга. Это позволит увеличить мощность яблочного проекта группы в 2,5 раза.



Двухлетние саженцы были привезены из питомников Сербии в середине апреля. По словам гендиректора «Садов Белогорья» Николая Разуваева, в этом году посадка началась немного позже обычных сроков. «Погода внесла свои коррективы в наш график, но мы считаем, что это не поздно. Во все года мы ставили для себя единую планку — высадить саженцы ко Дню Победы. И в намеченные сроки всегда укладывались», — отметил Разуваев, добавив, что так произошло и в 2018-м. По данным пресс-службы, сад пополнился поздними сортами Гала, Джонаголд и Голден. Как ожидается, саженцы начнут плодоносить уже в этом году. По словам Разуваева, это позволит оценить сортовой состав яблок и проверить вызреваемость плодов. «Со следующего года уже планируем получать по 5−6 т с 1 га высаженных яблонь», — уточнил он.



«Сады Белогорья» — непрофильный проект агрохолдинга «Агро-Белогорье», стартовавший в 2014 году в Яковлевском районе Белгородской области. Первоначально сад занимал 20 га, в 2017-м площадь была увеличена на 14,6 га. Проект предусматривает поэтапное развитие сада интенсивного типа до 200 га и ростом валового сбора яблок до 10 тыс. т в год. В 2018-м мощность садоводческого проекта «Агро-Белогорья» должна составить 4,2 тыс. т, в 2019-м планируется расширить сад еще на 50,7 га, в 2020-м — на 65,6 га. Через шесть лет с каждого гектара сада компания планирует ежегодно собирать по 50 т яблок. В прошлом году сбор яблок составил 381 т при урожайности 19 т/га, указано на сайте компании. Технология производства основана на использовании шпалер, капельного полива, высокопродуктивных сортов яблонь повышенной зимостойкости на карликовых подвоях. Более 90% урожая реализуется в свежем виде. Ранее группа озвучивала планы строительства завода по выпуску соков, пюре и вяленых яблок с инвестициями в 400 млн руб. По словам основного владельца «Агро-Белогорья» Владимира Зотова, холдинг планирует перерабатывать около 5% урожая.



По данным Минсельхоза, в 2017 году многолетние плодовые и ягодные насаждения в стране занимали 181 тыс. га, из них 97 тыс. га были плодоносящими. В течение прошлого года было заложено 15,2 тыс. га садов, в том числе 11 тыс. га — интенсивного типа, в этом году такие темпы должны сохраниться. Больше всего многолетних насаждений заложили в Краснодарском крае (почти 2 тыс. га), в Кабардино-Балкарии (1,8 тыс. га) и Дагестане (1,3 тыс. га). Почти 74% всех плодовых и ягодных насаждений в стране приходится на яблони.



Валовой сбор яблок в промышленном секторе в прошлом году составил 710 тыс. т, снизившись к уровню 2016-го на 2,7%. Однако сокращение урожая связано исключительно с холодной погодой в центральной части страны весной, в период цветения растений, ранее говорил «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. В то же время в 2018-м погодные условия пока складываются благоприятно. «В этом году цветение идет отлично, и мы рассчитываем, что урожай яблок будет более 800 тыс. т. Вполне возможно преодолеть планку и в 900 тыс. т», — сказал Муханин. По данным ассоциации, интенсивное садоводство является одной из самых инвестиционно привлекательных отраслей сельского хозяйства, рентабельность в которой доходит до 150−250%. По оценке компании «Технологии роста», закладка 1 га интенсивного сада обходится примерно в 5 млн руб. с учетом шпалер и создания капельного орошения.



Самые большие сады интенсивного типа в стране — у «Сада-Гиганта» и «Садов Придонья». Первый в прошлом году произвел 73,2 тыс. яблок, следует из отчетности компании. Сейчас крупный садоводческий проект развивает компания «Южные земли» (принадлежит «АФГ Националь» и Volga Group). По словам представителя Volga Group, совокупная площадь садов может составить до 3,5 тыс. га. В Белгородской области садоводческий проект также реализует компания «Белый сад» (первоначально входила в холдинг «Белая птица»), к имеющимся 100 га компания планирует заложить еще 400 га, рассказывал «Агроинвестору» гендиректор компании Андрей Штыб. «Климатическая зона, в которой расположена Белгородская область, благоприятна для производства именно яблок. Они здесь выращиваются очень долго, и в регионе накоплен большой опыт», — замечал Штыб.



Согласно оценке Минсельхоза, сейчас российские производители покрывают потребность населения в яблоках на 21%. Для выхода на полное самообеспечение площади яблоневых садов должны увеличиться до 140 тыс. га. Пока же Россия остается крупнейшим импортером яблок, следует из материалов Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. По данным ФТС, с января по декабрь 2017-го Россия ввезла 709 тыс. т яблок — на 6% больше показателя 2016-го. Почти четверть поставок приходится на Сербию, на втором месте — Молдавия, на третьем — Китай. За первые два месяца этого года было ввезено 144 тыс. т на $89,6 млн.

