Юрий Лужков запускает производство перепелиных яиц

Агрокомплекс «Веедерн», принадлежащий экс-мэру Москвы Юрию Лужкову, начинает производство перепелиных яиц в Калининградской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, первое поголовье — 1 тыс. перепелов техасской и эстонской пород — уже приобретено. Их численность планируется довести до 10 тыс. штук и ежедневно производить 6 тыс. яиц.



По словам Лужкова, такая мощность с учетом графика инкубации будет достигнута «в течение восьми-девяти месяцев — к началу следующего года». Производственные помещения и оборудование для этого подготовлены. «Залог успешной инкубации — постоянный контроль показателей влажности, температуры, вентиляции и давления. Наше оборудование полностью соответствует этим требованиям», — привела слова Лужкова пресс-служба компании. Объем инвестиций в проект не сообщается.



Производство перепелиного яйца является перспективным направлением для российского рынка, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «Во-первых, это полезный продукт, который рекомендуется для страдающих диабетом, при различных диетах, для детского питания и т. д. Причем как яйцо, так и перепелиное мясо. Во-вторых, перепела не болеют сальмонеллезом — а это очень актуальная сейчас болезнь», — рассказала Бобылева. В то же время она отметила, что перепелиное яйцо далеко не дешевый, а значит довольно нишевый продукт.



Самым крупным предприятием по производству перепелиного яйца сейчас является Угличская птицефабрика, расположенная в Ярославской области, уточнила Бобылева. Предприятие было основано в 1961 году, а с января 2008-го полностью перепрофилировано на производство продукции перепеловодства по японской технологии. Согласно собственным данным, поголовье птицефабрики превышает 1,15 млн птиц, объем производства — до 500 млн перепелиных яиц в год. Фабрика включает инкубатор под единовременную закладку 200 тыс. яиц, цех по выращиванию молодняка и родительского стада, цех убоя и переработки мяса, цех производства майонеза, производство по переработке яиц.



Агрохозяйство «Частный конный завод «Веедерн» Юрия Лужкова находится в Озерском районе Калининградской области, основным видом деятельности является выращивание зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур. В прошлом году предприятие собрало около 10 тыс. т зерна: 6 тыс. т пшеницы (урожайность — 58,5 ц/га), 2,5 тыс. т ячменя (35,4 ц/га) и 1,7 тыс. т гречихи. Кроме растениеводства «Веедерн» занимается разведением романовских овец (стадо — 1,5 тыс. животных) и племенным коневодством. Также у агрокомплекса есть линия по переработке гречихи мощностью 8−10 тыс. т в год и элеватор вместимостью 11,4 тыс. т. В январе 2017-го агрокомплекс запустил грибную ферму по производству вешенок, в мае начал выпускать мягкие сыры под брендом «Медовые лужки», а летом 2017-го объявил о запуске производства рутина (витамина P) из гречихи с названием «Русский рутин».



По данным kartoteka.ru, уставный капитал компании — 424 млн руб., единоличным владельцем «Веедерна» является Юрий Лужков. В 2015 году выручка «Веедерна» составила 152 млн руб., чистая прибыль — 14,3 млн руб. (в 2014-м — чистый убыток в 78,9 млн руб.). За 2016 и 2017 годы финансовых результатов в базе kartoteka.ru нет. Однако, как признавался Лужков в январе 2018-го, его бизнес по-прежнему является убыточным. «Моя жена меня спрашивает: это у тебя хобби или бизнес? А у меня работает 126 человек. Как я могу сказать, что это хобби? Она — деловой человек. Я ей отвечаю, что это хобби, переходящее в бизнес. Она говорит: ну ладно. И смеется», — рассказывал Лужков РИА «Новости».

