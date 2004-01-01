Топ-менеджеры «АФГ Националь» будут выращивать коноплю

Топ-менеджеры «АФГ Националь», крупнейшего в России производителя риса, начнут выращивать техническую коноплю в Нижегородской области. Как сообщила газета «Коммерсантъ», компания «Нижегородские волокна конопли» в 2018 году планирует высадить около 1,3 тыс. га технической конопли, а в 2019-м расширить площадь до 4 тыс. га. В качестве одного из рынков сбыта рассматриваются предприятия легкой промышленности. Информацию о проекте «Агроинвестору» подтвердила представитель «АФГ Националь». По ее словам, проект НВК не входит в холдинг.



По данным kartoteka.ru, ООО «Нижегородские волокна конопли» (НВК) создано еще в октябре 2016 года, основной вид деятельности — выращивание волокнистых прядильных культур. Однако в конце марта у компании полностью сменились учредители: если ранее 100-процентным владельцем был гендиректор Андрей Полякин, то сейчас 37,5% и 17,5% принадлежат Юлии Аржановой и Софии Афанасьевой, совладелицам связанного с «АФГ Националь» ООО «АФ холдинга». По 7,5% — у Тимофея Федорова и Бориса Щурова, которые также являются совладельцами ряда структур, связанных с «АФГ Националь». Еще 5% — у гендиректора агрохолдинга «АФГ Националь» Юрия Белова.



В 2017 году вся посевная площадь в стране, занимаемая технической коноплей, составляла 4,4 тыс. га, следует из данных Росстата. Валовой сбор пенька-волокна конопли в прошлом году оценивался в 1 тыс. т, семян конопли — в 1,1 тыс. т. Агрокультура, согласно официальным данным, выращивалась в девяти регионах, в том числе в Нижегородской области она занимала 10 га. Крупнейшие площади сейчас располагаются в Пензенской области (2,5 тыс. га), где производством и переработкой конопли занимается компания «Коноплекс» — лидер отрасли по посевным площадям. Как отмечается на сайте производителя, в 2001—2011 годах был проведен комплекс научно-исследовательских работ, в ходе которого были выведены новые безнаркотические сорта посевной конопли (содержание тетрогидроканнабиннола — не более 0,1%).



С 2012 года, когда контроль был снижен, и конопля была допущена к выращиванию в промышленных целях, объем ее посевов вырос в четыре раза, отмечает директор Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК) Юлия Дивнич. «Сейчас рынок вступил в фазу активного развития, как следствие действующие компании наращивают объемы и появляются новые игроки», — сказала она «Агроинвестору». В то же время проблемы в отрасли еще остаются. «Есть некоторые нестыковки в нормативной базе о том, что допустимо к культивированию, а что — к промышленной переработке. Также есть большие сложности с обеспечением производителей техникой. Если посевная техника более-менее универсальна, то уборочная техника требуется специализированная, с учетом того, что культура может достигать в высоту 4−6 м. Наши отечественные заводы готовы адаптировать уборочную технику под коноплю, однако им необходим определенный спрос, который пять игроков на рынке обеспечить не могут», — рассказала Дивнич. Кроме того, отрасль имеет дополнительные меры контроля и надзора, напомнила она. «Помимо прочего коноплеводы вынуждены отчитываться перед МВД, которое ведет реестр посевных площадей. Поэтому все, кто начинает работать в коноплеводстве, прекрасно понимают, что им придется иметь дело с органами внутренних дел», — добавила эксперт.



По данным АПАК, если в СССР конопля занимала 1 млн га и работали 90 пенькозаводов, то сейчас осталось лишь шесть заводов, из которых фактически работают только три. Как заявлял в конце апреля глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев, стратегический потенциал конопли как агрокультуры очевиден и со временем она может занять «прочное место в различных отраслях российской промышленности». Согласно оценке госкорпорации «Ростех», потенциал потребления волокна и целлюлозы из лубяных культур может составлять до 100 тыс. т в год. Для стимулирования развития коноплеводства предусмотрена поддержка отрасли: выплата единой субсидии, льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование, несвязанная субсидия по ставке 10 тыс. рублей на 1 га посевной площади конопли. Кроме этого Минсельхоз планирует возмещать до 50% прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию пенькоперерабатывающих предприятий, а также приобретение специализированной техники и оборудования.



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