 «ЭкоНива» может купить завод по производству сгущенки — Агроинвестор
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Компании
«ЭкоНива» может купить завод по производству сгущенки
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
май 2018
Группа инвестирует в расширение перерабатывающих мощностей
«ЭкоНива» — крупнейший производитель сырого молока в России
Фото: irecommend.ru

«ЭкоНива» может приобрести в Воронежской области молочный завод «Нижнекисляйская молочная компания», входящий в группу компаний «Молпроект». Как сообщил президент холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр газете «Коммерсантъ», сделка состоится, если удастся договориться по цене. «Возможно, мы купим завод, если продадут дешево», — сказал он. Как уточнила «Агроинвестору» представитель «ЭкоНивы», пока никакого решения о покупке не принято.

В случае приобретения «ЭкоНива» намерена перепрофилировать завод под выпуск «крем-чиза или творога», рассказал Дюрр. В настоящее время предприятие производит сгущенное молоко в жестяной банке, ПЭТ-бутылках и крупной таре, на котором оно специализируется более 50 лет, говорится на сайте «Молпроекта». Ассортимент продукции включает в себя молоко и сливки сгущенные с сахаром, какао со сгущенным молоком, молоко сгущенное вареное. По словам Дюрра, свои заказы на заводе хотела разместить финская Valio, но пока стороны не пришли к соглашению.

Согласно оценке аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, в случае совершения сделки ее стоимость будет невысокой. «Исходя из данных «СПАРК-Интерфакс» за 2016 год, Нижнекисляйская молочная компания сильно нагружена долгами. На мой взгляд, с учетом кредитов стоимость актива может быть символической и составляет несколько миллионов рублей», — сказал он «Агроинвестору». Выручка ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» в 2016 году составила 679 млн руб., чистый убыток — 9 млн руб., следует из данных kartoteka.ru.

В начале мая «ЭкоНива» уже приобрела у «Молпроекта» агрофирму «Шипова Дубрава» в Воронежской области. По данным kartoteka.ru, с 8 мая группе принадлежит 100% хозяйства. Основной вид деятельности агрофирмы — выращивание однолетних агрокультур, земельный банк составляет 10 тыс. га. Также, по информации DairyNews, в 2015 году хозяйство имело молочное поголовье в 580 фуражных коров с годовым объемом производства сырого молока в 2,5 тыс. т. Осенью «ЭкоНива» в «Шиповой Дубраве» планирует начать строительство молочного комплекса на 2,8 тыс. голов дойного стада. Как ранее говорил «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко, в течение этого года на территории Воронежской области группа начнет реализацию проектов по увеличению поголовья на 14 тыс. голов. В том числе новые комплексы на 2,8 тыс. голов дойного стада каждый будут построены в Лискинском, Аннинском и Бобровском районах. Стоимость каждого из них оценивается примерно в 2,2 млрд руб.

За счет новых молочных комплексов «ЭкоНива» намерена вывести производство сырого молока в Воронежской области на 1,2 тыс. т в день, сообщает «Коммерсантъ». По состоянию на конец марта этот показатель равнялся 560 т — около четверти совокупного областного показателя, указано на сайте группы. При этом все получаемое сырье «ЭкоНива» намерена самостоятельно перерабатывать. Для этого компания планирует модернизировать Аннинский молочный завод, приобретенный в Воронежской области в начале года у PepsiCo. Ранее предприятие уже дважды проходило глубокую модернизацию и в настоящее время способно перерабатывать 280−300 т молока в сутки. Также в Воронежской области строится сырный завод компании мощностью 60 т переработки в сутки, инвестиции в проект оценивались в 600 млн руб.

По данным Минсельхоза, к 10 мая средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на молоко-сырье опустилась ниже 22 руб./кг. С конца декабря 2017-го сырое молоко подешевело на 2,8 руб./кг. «В Воронежской области цены производителей на сырое молоко снизились в марте на 2,5% год к году. Очевидно, что на этом фоне выгодно инвестировать в сегмент переработки, который консолидирует в себе основную маржу на рынке», — заметил Нигматуллин. Как говорил «Агроинвестору» в середине апреля коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко, снижение цен на сырое молоко с начала года составляет минимум 4 рубля, «и взависимости от региона падение может доходить до 6−7 руб./кг».

«ЭкоНива» (материнская компания — немецкая Ekosem-Agrar) работает в Воронежской, Курской, Рязанской, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Тюменской областях и занимает 19-е место в рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади в 2016-м — 156 тыс. га. Молочные комплексы группы производят в совокупности 1,3 тыс. т молока в сутки, к концу года «ЭкоНива» намерена выйти на уровень 2 тыс. т. По данным «Союзмолоко», в настоящее время «ЭкоНива» является крупнейшим производителем сырого молока в России. К концу 2017 года дойное стадо холдинга насчитывало около 40 тыс. животных, в течение этого года планируется его увеличение на 37 тыс. коров.

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