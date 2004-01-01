Чистая прибыль «Черкизово» выросла в полтора раза

Чистая прибыль группы «Черкизово», крупнейшего производителя мяса в стране, в первом квартале 2018 года выросла на 55% до 2,9 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли увеличилась до 13,1% против 8,8% годом ранее, сообщила пресс-служба компании. «Чистая прибыль на акцию (EPS) достигла 72 руб. (в 1 квартале 2017 года — 44,1 руб.)», — говорится в сообщении.



Выручка холдинга за первые три месяца года выросла на 4,6% с показателем аналогичного периода 2017-го, до 21,9 млрд руб., валовая прибыль — на 34% до 7,5 млрд руб. Как пояснил гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов, в январе-марте все сегменты показали позитивную динамику. «В частности, объемы продаж мяса птицы выросли почти на 10%, хотя по итогам года мы ожидаем результаты, близкие к показателям предыдущего года», — рассказал он. Также холдинг продолжил наращивать объемы реализации и выручку в сегменте свиноводство, они выросли на 29% и 16%. В частности, в начале года в Липецкой области было открыто две новых площадки отъема-откорма. «Увеличение объема продаж свинины повысило общую рентабельность бизнеса, а также привело к росту продаж в сегменте мясопереработки», — отметил Михайлов. Кроме того, он указал на продолжение роста доли брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме продаж (так, продажи бренда «Петелинка» прибавили 30% к первому кварталу 2017-го), а также на увеличение торговых и маркетинговых затрат для укрепления позиций брендов компании.



В то же время скорректированный показатель EBITDA группы сократился на 27,1% и составил 2,7 млрд руб. По словам Михайлова, низкие сезонные цены оказали некоторый негативный эффект на операционные показатели. «Мы продолжаем внедрять программу оптимизации, цель которой — снизить текущие производственные издержки в сегментах птицеводство и свиноводство. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы компенсировать низкие рыночные цены», — уточнил он. В то же время топ-менеджер заметил, что в начале второго квартала цены начинают идти вверх на фоне увеличения спроса в летний период.



Надежду на начавшийся рост цен на свинину ранее выражал гендиректор «Русагро» Максим Басов. Возглавляемых им холдинг опубликовал свои финансовые результаты ранее на этой неделе, и они оказались хуже ожиданий рынка. Продажи в январе-марте снизились на 19% до 15,3 млрд руб., в том числе в мясном сегменте — на 9% до 4,3 млрд руб., а скорректированный показатель EBITDA мясного бизнеса сократился на 14% до 1,1 млрд руб. Основной причиной такого результата компания назвала снижение цен на живых свиней и свинину, а также уменьшение объемов продаж живых свиней, что было частично компенсировано ростом объема реализации переработанного мяса. Как следует из отчета «Русагро», в первом квартале цены на живых свиней снизились на 15% до 79,7 руб./кг против 93,9 руб./кг годом ранее. В сегменте мясопереработки цены на свинину уменьшились не так значительно — на 3%, до 116,5 руб./кг против 120,1 руб./кг в первом квартале 2017-го.



Группа «Черкизово» основана Игорем Бабаевым (сейчас его семья контролирует 82,5% акций) в 2005 году и занимает первые места в составленных «Агроинвестором» рейтингах крупнейших производителей комбикормов по итогам 2017 года и всех видов мяса по итогам 2016-го. Компания является вторым производителем свинины в стране с долей рынка 5,4% (согласно рейтингу Национального союза свиноводов) и вторым производителем мяса бройлеров с долей в 11% (согласно рейтингу Росптицесоюза). Холдингу принадлежат 16 свинокомплексов, шесть птицеводческих комплексов полного цикла, предприятие «Тамбовская индейка», созданное совместно с Grupo Fuertes, четыре мясоперерабатывающих завода, восемь комбикормовых предприятий, 12 зерновых элеваторов и земельный банк площадью 287 тыс. га. Большая часть активов располагается на территории Черноземья — в Липецкой, Тамбовской, Орловской и Воронежской областях. В 2017 году выручка «Черкизово» увеличилась на 10% до 90,5 млрд руб., чистая прибыль — в 3,1 раза до 5,8 млрд руб.

