Совладельцы «АФГ Националь» построят пенькозавод

В этом году компания «Нижегородские волокна конопли» (НВК), которая принадлежит топ-менеджерам крупнейшего в стране производителя риса «АФГ Националь», планирует начать строительство пенькоперерабатывающего завода мощностью 5 т конопляной тресты в час в поселке городского типа Пильна. Об этом «Агроинвестору» рассказал исполнительный директор компании Максим Уваров. По его словам, НВК купила участок в 5,1 га, на котором кроме предприятия будут возведены склады общей площадью 15 тыс. м2. К началу осени компания рассчитывает пройти госэкспертизу и получить разрешение на строительство. Запуск завода намечен на конец второго — начало третьего квартала 2019 года. Предоплата за автоматическое модульное оборудование французской фирмы Laroche уже сделана.



«С помощью оборудования Laroche мы сможем почти беспыльно перерабатывать тресту и получать костру и короткое волокно — это пенька с закостренностью 2−3%, — говорит Уваров. — Также мы будем применять уникальную отечественную ударно-волновую технологию, чтобы из короткого волокна делать котонин — это пенька с закостренностью менее 1%, аналог хлопка». По словам топ-менеджера, сейчас в России никто не выпускает короткое волокно и котонин из конопли.



В этом году компания засеяла технической коноплей 1,26 тыс. га арендованных земель. НВК приобрела семена различных сортов, включенных в российский Госреестр. Как ранее писал «Агроинвестор», уже в следующем году компания планирует расширить посевы до 4 тыс. га.



Выращивать коноплю в принципе несложно, а вот с уборкой и переработкой есть трудности — нужна специализированная техника и технологии, продолжает руководитель. Для посева НВК использовала стандартную технику, взятую в аренду, а для уборки машины пришлось покупать. «Специально для нас «Ростсельмаш» модернизировал два комбайна Дон-680, чтобы можно было убирать коноплю. Ворошитель, пресс-подборщик и погрузочная платформа — импортные, в России подходящей техники нет, — сожалеет Уваров. — Конопля достаточно объемная, но легкая, поэтому ее нужно плотно упаковывать, иначе она будет занимать очень много места». Если делать круглые рулоны, то на склад площадью 1,5 тыс. м2 поместится 750 т тресты, а если собирать коноплю в плотные прямоугольные тюки, то 1,3 тыс. т.



В этом году НВК не будет продавать собранную конопляную тресту другим игрокам — она будет храниться до запуска своего предприятия. Чтобы полностью загрузить завод, компании нужно выращивать коноплю минимум на 4 тыс. га и получать урожайность тресты 10 т/га, оценивает Уваров. На такой объем сбора НВК рассчитывает выйти в течение трех лет, и успех проекта во многом будет зависеть от реализации этих планов.



Отрасли нужна господдержка

Техническая конопля — это уникальный продукт, причем сфера ее применения сейчас значительно расширилась, отмечает Уваров. Ее используют в строительстве, в автомобильной индустрии, в текстильной и бумажной промышленности. Одежда из конопли служит намного дольше, чем хлопковая, выдерживает больше стирок и лучше сохраняет цвет, меньше мнется, не впитывает запахи. Зимой она сохраняет тепло, а летом — прохладу, кроме того, обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами. Растительные волокна конопли самые прочные в мире, поэтому они содержатся в составе лучшей и долговечной бумаги. Так, например, на конопляной бумаге напечатана Конституция США, конопляное волокно добавляют в бумажные доллары и евро. В Казахстане национальную валюту планируют печатать на конопляной бумаге, рассказывает Уваров. «Из конопли можно делать тысячи разных продуктов, но нужно на чем-то концентрироваться. Мы пока остановимся на том, чтобы выпускать пеньку лучшего качества для производства тканых и нетканых материалов», — уточняет он. Однако рынку еще предстоит оценить преимущества конопли по сравнению с аналогами, обращает внимание топ-менеджер. «Мы нашли покупателей на свою продукцию, которые уже готовы с нами сотрудничать, это иностранные компании, — рассказывает Уваров. — Мы ищем покупателей и в России, объясняем преимущества конопли, но если не найдем — то весь объем продукции будет отправляться на экспорт».



Сейчас правительство начало поддерживать производство и переработку льна-долгунца и конопли. В частности, аграриям, которые выращивают эти агрокультуры, будут выплачивать 10 тыс. руб. на 1 га посевов. Также предусмотрено льготное кредитование проектов, поддержка регионов по «единой» субсидии. Кроме того, Минсельхоз планирует возмещать до 50% прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию пенькоперерабатывающих предприятий.



В этом году НВК рассчитывает получить несвязанную субсидию на гектар посевов, также проект поддерживает администрация Нижегородской области — уникальное для страны производство может вывести регион в лидеры российского коноплеводства. На создание пенькоперерабатывающего завода НВК Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге одобрил компании заем в размере 401 млн руб. На первом этапе объем инвестиций в проект составит 800 млн руб.



Однако для развития сектора одной финансовой помощи недостаточно, уверен Уваров. В первую очередь, нужно решить проблему понимания слова «конопля», чтобы не было путаницы и техническую коноплю не приравнивали к марихуане. «Это две разные культуры: техническая конопля — сannabis sativa L subsp. sativa, марихуана — сannabis sativa L subsp. indica. Разница в содержании тетрагидроканнабиола (ТГК) — вещества, влияющего на психику, — поясняет Уваров. — В технической конопле его менее 0,1%, есть сорта с нулевым содержанием ТГК, тогда как в марихуане его уровень доходит до 20%, так что техническая конопля не оказывает никакого психотропного воздействия». Уваров считает, что на государственном уровне необходимо разработать и внедрить методику определения сортовой принадлежности растений, которую смогут оперативно использовать сотрудники МВД. Это позволит снять излишние административные барьеры с законопослушных производителей технической конопли.



Было бы не лишним возродить и профильные СМИ — например, снова начать издавать журнал «Лен и конопля», закрытый в начале 1990-х, потому что отрасли не хватает знаний, продолжает Уваров. Кроме того, важно скорректировать технический регламент. Сейчас пенькоперерабатывающие предприятия относятся ко второму классу опасности с санитарно-защитной зоной в 500 м. «Правильнее будет приравнять их к четвертому классу — объектам производства, хранения и переработки сельхозпродукции, защитная зона которых составляет 100 м, — предлагает топ-менеджер. — Сейчас технологии изменились, конопля перерабатывается не так, как сто лет назад, производство безопаснее».



Выращивание и переработка конопли — бизнес перспективный, но, как и везде, есть нюансы, признает Уваров. «Современные технологии коноплеводства на российском рынке только начинают появляться, их еще предстоит отработать первопроходцам, — говорит он. — Наше предприятие уникально: это первый в России промышленный проект по созданию котонина из конопли. Он послужит импульсом возрождению этой важнейшей и перспективной отрасли».



В этом году, по данным участников рынка, технической коноплей в России планировалось занять 7 тыс. га против 4,45 тыс. га в 2017-м. Мировые посевы агрокультуры в прошлом году составляли около 150 тыс. га. До запрета на выращивание технической конопли в 1960-х мировые посевы достигали 1 млн га, в том числе около 80% приходилось на СССР.



Подробнее о проекте НВК читайте в июльском номере «Агроинвестора».

