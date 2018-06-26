«Русагро» начала заселение свиноводческого кластера в Приморье

Группа «Русагро» Вадима Мошковича начала поставку племенных свиноматок на новую племенную ферму в Приморском крае. Как сообщил во вторник гендиректор компании Максим Басов, первая партия в 500 животных прибыла спецбортом из Дании. «Всего до конца декабря мы завезем более 3 тыс. животных. Первая товарная продукция будет произведена уже в феврале 2019 года, выход на проектную мощность запланирован на 2021 год», — приводит слова Басова пресс-служба администрации Приморья.



Как уточняется в пресс-релизе компании, поставка племенных животных — 3,6 тыс. свиноматок и 80 хряков из Дании — будет осуществляться в июне-сентябре этого года. Заселение свинокомплексов предполагается произвести в январе-мае 2019 года, в следующем году будет выпущена и первая товарная продукция. «Выход на проектную мощность запланирован на 2021 год. Весь объем живка будет перерабатываться на собственном мясоперерабатывающем заводе. ООО «Русагро-Приморье», оператор проекта, планирует реализовывать около 20 тыс. т полутуши, 33 тыс. т кускового полуфабриката и 8 тыс. т субпродуктов в год, в основном, на внутреннем рынке», — говорится в сообщении «Русагро».



Общая стоимость проекта составляет 27,7 млрд руб. c НДС (23,5 млрд руб. без НДС), из которых 12 млрд руб. инвестированы в 2016—2017 годах. Помимо племенной фермы на 3 тыс. чистопородных свиноматок и цеха производства семени проект предусматривает функционирование шести свинокомплексов на 3 тыс. свиноматок каждый, элеватора (технологическая загрузка силосов запланирована на сентябрь), комбикормового завода мощностью 300 тыс. т (окончание строительства — май 2019-го), завода по переработке отходов (завершение строительства — в июне 2019-го). Кроме того, проектом предполагается создание убойного цеха и мясоперерабатывающего предприятия производительностью 670 тыс. т голов в год, окончание строительства запланировано на февраль 2020 года.



Мощность свиноводческого кластера «Русагро», согласно уточненным данным, составит 82 тыс. т свинины в живом весе в год. В случае открытия экспортных рынков проект предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. т в живом весе. По словам Басова, первой страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая откроет свой рынок для поставок свинины из России, может стать Япония. «Мы расположены рядом с тремя из четырех самых крупных рынков (свинины) в мире — это Китай, Япония и Южная Корея На сегодняшний день они закрыты по ветеринарным причинам. Но я уверен, что они будут открыты. На данный момент, я думаю, что первым рынком, который откроется, будет Япония. Я бы очень хотел, чтобы это прошло через два-три года», — сказал Басов (цитата по «Интерфаксу»). Как говорится в годовом отчете «Русагро», в 2017 году объем экспортных поставок свинины составил 4,7 тыс. т. В мае председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович заявлял, что при появлении азиатских рынков сбыта группа в течение трех лет готова увеличить производство свинины на Дальнем Востоке до 2 млн т.



Рентабельность в свиноводческом секторе пока остается привлекательной для квалифицированных инвесторов, отмечает председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Кроме того, Дальний Восток — это достаточно обособленный рынок, где, конечно, конкуренция растет, но еще остаются свиноводческие предприятия, которые по своей эффективности уступают лидерам рынка. И процесс их ухода с рынка будет продолжаться в ближайшие годы. Необходимо заменять уходящие с рынка и личные подсобные хозяйства», — сказал Юшин «Агроинвестору». Также, заметил он, немаловажным фактором является и то, что сегодня Дальний Восток благополучен в плане африканской чумы свиней.



Как говорится в годовом отчете «Русагро», в 2017 году конъюнктура на рынке свинины была благоприятной. Среднегодовая цена на внутреннем рынке живка подросла на 2% — до 94 руб./кг без НДС, а цены на зерновые ингредиенты комбикорма упали. За счет увеличения эффективности объем производства вырос до 207 тыс. т свинины в живом весе, компания увеличила продажи переработанной продукции на 38% и снизила потери. В результате выручка свиноводческого бизнеса выросла на 15% — до 20,5 млрд руб., а EBITDA — на 56%, до 6,3 млрд руб. Рентабельность мясного бизнес-направления выросла с 22% в 2016 году до 31%.



При этом уровень дефицита местного производства свинины на Дальнем Востоке «Русагро» оценивает в 70%. Согласно данным Росстата, в 2017 году в России было произведено почти 4,6 млн т свиней на убой в живом весе, лишь 0,5% этого объема пришлось на Приморский край. В целом на Дальнем Востоке в прошлом году было произведено 64 тыс. т свинины — 1,4% от общероссийского показателя. Что касается экспортного потенциала проекта «Русагро», то, по словам Юшина, перспективными рынками являются не только Китай, который ведет довольно жесткую политику в этом вопросе, и Южная Корея, где большую роль играет политическая составляющая, но также рынки Филиппин, Тайваня, Сингапура. «С Японией процесс согласования поставок российской свиноводческой продукции длится уже не первый год. Первый шаг уже сделан — термически обработанная продукция может поступать на рынок Японии. И в этом также могут быть перспективы у «Русагро», если они решат инвестировать в объекты по глубокой переработки свинины», — указал Юшин.



Группа «Русагро» создана в 1995 году, основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (71% на конец 2017-го). В 2017 году компания заняла третье место по выпуску товарной свинины в России с долей рынка 5,4% (согласно данным Национального союза свиноводов). Кроме того, компания находится на втором месте среди крупнейших производителей свекловичного сахара с долей 15% (по данным Союзроссахара), первом месте по производству маргарина и восьмом — на рынке сырого подсолнечного масла. В рейтинге BEFL крупнейших владельцев сельхозземель по состоянию на май 2018-го «Русагро» замыкала топ-3 с земельным банком в 675 тыс. га. Как говорится в годовом отчете компании, в 2017-м компания инвестировала в развитие бизнеса рекордные 17,5 млрд руб., в 2018-м инвестиции на эти цели запланированы в объеме 20 млрд руб. Выручка «Русагро» по МСФО в 2017 году сократилась на 6% до 79,1 млрд руб., чистая прибыль — в 2,5 раза до 5,6 млрд руб.

