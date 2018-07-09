«Агрокомплекс» увеличил производство молока на 21%

«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева в 2017 году произвел 171 тыс. т сырого молока, к концу года численность КРС составляла 78,8 тыс. голов, следует из годового отчета компании. В 2016-м выпуск молока составлял 141 тыс. т, таким образом, в течение прошлого года он увеличился на 21%. Переработка молока собственными молокозаводами выросла на 10% до 124 тыс. т.



С такими показателями «Агрокомплекс» сейчас занимает второе место среди крупнейших российских производителей сырого молока. Как напомнил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов, экспертные оценки совокупного надоя «Агрокомплекса» были несколько выше — на уровне примерно 200 тыс. т. «У «Агрокомплекса» идет определенный прирост, — поясняет Белов. — Однако нынешний лидер отрасли, группа «ЭкоНива» Штефана Дюрра, гораздо более значительно повысила объемы за последнее время». По данным «Союзмолоко», в 2016 году «Агрокомплекс» делил первое место с «ЭкоНивой» среди лидеров отрасли, по итогам 2017-го «ЭкоНива» увеличила объем производства до 300 тыс. т.



С июля «Агрокомплекс» должен начать возведение молочного комплекса «Жуковский» в Ростовской области, рассчитанный на 2,8 тыс. коров дойного стада. Объем инвестиций составит около 3 млрд руб., из них 20% — собственные средства, 80% — заемные. Проект будет реализовываться на участке 100 га, мощность предприятия запланирована на уровне 25,2 тыс. т сырого молока в год. Комплекс должен был стать частью молочного кластера общей стоимостью 45 млрд руб., однако, как сообщал «Коммерсантъ» в начале июня, реализация масштабного инвестпроекта приостановлена. Как пояснял изданию гендиректор компании Евгений Хворостина, такое решение принято из-за падения цен на рынке сырья. Согласно мониторингу Минсельхоза, к 5 июля 2018-го средневзвешенная цена на сырое молоко в России была на уровне 21,2 руб./кг, упав на 10% к аналогичному периоду 2017-го.



Одновременно с выпуском сырого молока «Агрокомплекс» отчитался об увеличении производства мяса КРС на 21% до 14,1 тыс. т (здесь и далее в живом весе). В то же время производство свинины осталось примерно на уровне 2016-го — 14,6 тыс. т при росте поголовья на 3,7% до 67,4 тыс. свиней. Выпуск мяса птицы увеличился на 3,2% до 105,3 тыс. т, яиц — на 2,5% до 407 млн шт. По данным Росптицесоюза, с учетом Акашевской птицефабрики, купленной «Агрокомплексом» в октябре 2016-го, производство мяса птицы составило 278 тыс. т, что составляет 5% промышленного объема в стране. Комбикормовый завод «Агрокомплекса» произвел 456 тыс. т комбикорма — на 2,6% больше показателя 2016-го, следует из годового отчета.



В растениеводстве компания смогла увеличить валовой сбор зерновых на 9% до 966 тыс. т, в первую очередь за счета роста урожайности на 4,9 ц/га в среднем до 62,1 ц/га. В то же время урожайность сахарной свеклы снизилась на 107,6 ц/га до 480,6 ц/га, валовой сбор агрокультуры составил 117 тыс. т. Также на четверть, до 944 га, сократилась площадь садов «Агрокомплекса». Урожайность косточковых садов компании в 2017 году составила в среднем 42 ц/га, семечкового сада — 155,7 ц/га.



Рентабельность по основным видам деятельности, как и годом ранее, «Агрокомплекс» планирует на уровне не менее 20%. Перспективы развития производитель видит в том числе в повышении эффективности производства, сохранении достигнутых позиций в регионе и увеличении доли рынка, а также развитии ассортимента выпускаемой продукции и «занятии перспективных рыночных ниш».



«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Холдинг объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, мясным и молочным скотоводством, переработкой продукции. Согласно майскому рейтингу BEFL, «Агрокомплекс» находится на четвертом месте среди крупнейших владельцев сельхозземель в стране с земельным банком в 644 тыс. га. Кроме оптовых продаж компания занимается розничной торговлей через сеть своих фирменных магазинов, число которых за год увеличилось с 623 до 691. Выручка компании по итогам 2017 года составила 46,7 млрд руб., чистый убыток — 2,1 млрд руб. До 90% всей выручки приходится на Краснодарский край.

